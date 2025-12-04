Analist Peter Windsor snapt helemaal niets van de domme fout die McLaren maakte in Qatar. Na een crash in ronde zeven stopte iedereen voor nieuwe banden, maar McLaren reed als enige door. Hierdoor verloor het team kostbare tijd en eindigden Oscar Piastri en Lando Norris het uiteindelijk als tweede en vierde.

In Qatar had de FIA samen met Pirelli een nieuwe regel bedacht. Coureurs mochten namelijk maar 25 rondes op een bandenset rijden; dit hield in dat iedere coureur minimaal twee stops moest maken. Na de crash ging iedereen dus naar binnen, behalve McLaren, en zo liepen beide coureurs van het team een pitstop achter.

Volgens Windsor was McLaren-coureur Norris erg onzeker na afloop van de Grand Prix van Qatar. De leider in het wereldkampioenschap zag huidige nummer twee Max Verstappen met twaalf punten inlopen in Qatar.

Verstappen was flexibel

"Max Verstappen won deze race omdat hij vanaf de Safety Car een eenstopper had tegenover de twee stops van McLaren. Met een Safety Car in ronde 7 is dit haast een gratis stop. McLaren zei wel dat de rest haar flexibiliteit verloren had, maar ik zou juist zeggen dat Max meer flexibiliteit had op dat moment, want hij reed op nieuwe banden, en zo win je de race", zo vertelt Windsor op zijn YouTube-kanaal.

Windsor begrijpt echt helemaal niets van de fout van McLaren. Hij vertelt dat hij toch echt wel beter verwacht van de constructeurskampioen: "Ik denk niet dat iemand had kunnen voorspellen dat McLaren met beide auto's buiten zou blijven bij een vroege Safety Car. Ik kan dit nog steeds niet geloven. Ik zie de logica ook niet als het een gratis cadeautje is. Na de Safety Car verdwenen de McLarens aan de horizon, maar Max liet ze gewoon hun gang gaan. Hij wist ook precies wanneer ze zouden stoppen en dat Max de leiding dan over zou nemen en de race kon controleren. Dit is echt ongelofelijk. Ongelooflijk."

Bij de start van de Grand Prix van Qatar wist Verstappen zich al voor Norris te plaatsen: "Max Verstappen reed geweldig. Hij was agressief op de juiste momenten en had een hele goede start. Lando stond op P2 aan de vuile kant van de grid, en Max stond aan de schone kant. Voor bocht 1 zat hij al naast Norris en met zijn lichaamstaal liet hij al aan Norris weten dat hij beter geen poging kon wagen en dat hij de racelijn zou nemen."

Norris wordt onzeker gemaakt

Windsor legt uit dat McLaren Norris onzeker maakt. De Britse coureur krijgt geen definitieve voorkeur boven Piastri en daardoor wordt Norris een beetje onzeker, aldus Windsor. "Will Joseph zei dat Norris in bocht 7 was teruggevallen in zijn oude patroon. Norris reageerde heel wanhopig: 'Ik doe mijn best, maar het lukt me gewoon niet. Ik heb meer hulp nodig!'"

Momenteel staat Lando Norris nog steeds eerste in het wereldkampioenschap, maar zowel Verstappen als Piastri zijn ingelopen op de Brit. Het verschil met Verstappen, die tweede ligt, is nog maar twaalf punten. Het verschil met teamgenoot Piastri is zestien punten geworden na de race op het Lusail International Circuit.