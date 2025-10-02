'Geïrriteerde Russell weigert nieuw Mercedes-contract te tekenen'

Het is geen geheim dat Mercedes graag wil doorgaan met George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Opvallend genoeg heeft Mercedes nog altijd geen nieuwe deals aangekondigd, en volgens Jacques Villeneuve zou een geïrriteerde Russell nu zelf dwarsliggen.

Russell is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Brit wist de Canadese Grand Prix te winnen, en lijkt zich ook geen zorgen te maken over zijn toekomst. Toch blijft een bevestiging nog steeds uit, en dat zorgt voor geruchten. Mercedes werd eerder dit jaar in verband gebracht met Max Verstappen, maar de Nederlander gaat niet weg bij Red Bull. Nu Russell nog steeds geen nieuwe deal heeft getekend, blijven de geruchten bestaan.

'Russell is heel erg goed'

F1-kampioen Jacques Villeneuve geeft zijn mening over de zaak bij OLBG: "George Russell is erg goed. Van alle andere coureurs is hij degene die altijd consistent is in het behalen van resultaten. Hij is erg volwassen geworden. Hij lijkt niet meer de foutjes te maken die hij vroeger maakte. Dit seizoen maximaliseert hij echt de punten die hij met dat team en die auto kan behalen."

Irritatie bij Russell?

Het feit dat hij nog geen nieuwe deal heeft getekend, is volgens Villeneuve opvallend: "Het lijkt erop dat Mercedes zich heeft gecommitteerd aan George Russell, en dat hij nu degene is die zich niet meer wil committeren, omdat hij geïrriteerd was dat hij moest wachten. Het punt is: wie zou Mercedes anders moeten vastleggen? Er is niemand beschikbaar. Aan de andere kant is er ook geen team beschikbaar voor Russell. Het is dus op dit moment echt een zinloze strijd."

De rol van Verstappen

De Canadese oud-coureur stelt ook dat Verstappen op de achtergrond nog altijd een rol speelt: "Dat is wel de sleutel, want iedereen weet dat Max nog een jaar bij Red Bull zit. Dus iedereen die geen contract heeft voor 2027, loopt risico. Zo simpel is het."