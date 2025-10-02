user icon
icon

'Geïrriteerde Russell weigert nieuw Mercedes-contract te tekenen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Geïrriteerde Russell weigert nieuw Mercedes-contract te tekenen'
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 08:11
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat Mercedes graag wil doorgaan met George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Opvallend genoeg heeft Mercedes nog altijd geen nieuwe deals aangekondigd, en volgens Jacques Villeneuve zou een geïrriteerde Russell nu zelf dwarsliggen.

Russell is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Brit wist de Canadese Grand Prix te winnen, en lijkt zich ook geen zorgen te maken over zijn toekomst. Toch blijft een bevestiging nog steeds uit, en dat zorgt voor geruchten. Mercedes werd eerder dit jaar in verband gebracht met Max Verstappen, maar de Nederlander gaat niet weg bij Red Bull. Nu Russell nog steeds geen nieuwe deal heeft getekend, blijven de geruchten bestaan.

Meer over Mercedes Problemen voor Mercedes: Zieke Russell ontbreekt in Bakoe

Problemen voor Mercedes: Zieke Russell ontbreekt in Bakoe

18 sep
 'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

29 sep

'Russell is heel erg goed'

F1-kampioen Jacques Villeneuve geeft zijn mening over de zaak bij OLBG: "George Russell is erg goed. Van alle andere coureurs is hij degene die altijd consistent is in het behalen van resultaten. Hij is erg volwassen geworden. Hij lijkt niet meer de foutjes te maken die hij vroeger maakte. Dit seizoen maximaliseert hij echt de punten die hij met dat team en die auto kan behalen."

Irritatie bij Russell?

Het feit dat hij nog geen nieuwe deal heeft getekend, is volgens Villeneuve opvallend: "Het lijkt erop dat Mercedes zich heeft gecommitteerd aan George Russell, en dat hij nu degene is die zich niet meer wil committeren, omdat hij geïrriteerd was dat hij moest wachten. Het punt is: wie zou Mercedes anders moeten vastleggen? Er is niemand beschikbaar. Aan de andere kant is er ook geen team beschikbaar voor Russell. Het is dus op dit moment echt een zinloze strijd."

De rol van Verstappen

De Canadese oud-coureur stelt ook dat Verstappen op de achtergrond nog altijd een rol speelt: "Dat is wel de sleutel, want iedereen weet dat Max nog een jaar bij Red Bull zit. Dus iedereen die geen contract heeft voor 2027, loopt risico. Zo simpel is het."

Beamer

Posts: 1.821

De vragen zijn natuurlijk:
1. Wat is het alternatief voor Russell? Mocht (meer wens en hoop) Stroll jr. toch een keer inzien dat hij niet het grootste talent is, zou Aston Martin een perfecte optie zijn. Ik denk dat Russell ook prima past binnen dat team.
2. Wat zijn de alternatieven voor MB? Vo... [Lees verder]

  • 5
  • 2 okt 2025 - 08:27
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws George Russell Jacques Villeneuve Mercedes GP Singapore 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Beamer

    Posts: 1.821

    De vragen zijn natuurlijk:
    1. Wat is het alternatief voor Russell? Mocht (meer wens en hoop) Stroll jr. toch een keer inzien dat hij niet het grootste talent is, zou Aston Martin een perfecte optie zijn. Ik denk dat Russell ook prima past binnen dat team.
    2. Wat zijn de alternatieven voor MB? Voor 2026 zijn alle coureurs al voorzien van een zitje, dus dan moeten ze iemand proberen los te weken.

    Uiteindelijk verwacht ik Russell in 2026 gewoon bij Mercedes.

    • + 5
    • 2 okt 2025 - 08:27
    • Paulie

      Posts: 4.596

      inderdaad, Russell zal 'gewoon' bij MB blijven, echter hij is niet dom en weet zelf ook wel dat het team geen goede alternatieven opgelijnd heeft, denk dat hij toch mikt op z'n minst op een tweejarige deal, om niet volgend jaar wéér in onzekerheid te zitten

      • + 0
      • 2 okt 2025 - 09:22
  • mario

    Posts: 14.162

    Als er voor beide partijen geen andere optie, dan ga je toch gewoon tekenen.... De kans dat Mercedes volgend jaar heel competitief (meer dan nu) zal zijn is heel erg aanwezig... Als ik Russell zou zijn, zou ik niet morren en gewoon tekenen, want volgend jaar zou zomaar zijn kans kunnen zijn....

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 08:28
  • shakedown

    Posts: 1.434

    Russell blijft gewoon. Dit is gewoon een wedstrijdje ver pissen. Wilf weet dat hij nergens heen kan. En hij kan ook zo elk andere rijders bij HAAS, Williams, Alpine of iemand uit de F2 oppikken. Echt voor Wolf is er keuze zat.

    Russel daarin tegen kan bijna nergens heen. Alpine? misschien. LeMans, GT3 misschien indycar? Verder denk ik niet dat er iemand echt op Russell zit te wachten. Begrijp me niet verkeerd. Russell is een goede rijder maar niet meer dan dat. Je gaat er geen kampioenschappen mee binnenhalen, zo af en toe een keertje een overwinning (4 stuks...) en dat is het dan. Het is geen leider, geen kopstuk, geen boegbeeld voor een merk.

    met andere woorden: Russell, zet je kruisje op het lijntje voor volgend jaar. E bekijk het van jaar tot jaar.

    • + 1
    • 2 okt 2025 - 08:39
  • oale

    Posts: 785

    Wie zou Mercedes moeten contacteren van tenminste het niveau Russell als Russell niet tekent? Juist. Die is er niet. Daarnaast kan Russell het wel hebben, een jaar niet rijden. 2027 Opties genoeg. Na Leclerc en Verstappen een coureur die overal terecht. Wat mij betreft houdt hij zijn poot stijf.

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 08:46
  • John6

    Posts: 11.050

    Hij wil net zoveel als Lando krijgen, geld is altijd het probleem, dan wacht hij toch lekker, zal mij boeie.

    • + 1
    • 2 okt 2025 - 09:08
    • Freek-Willem

      Posts: 6.240

      Als Lando het dit jaar weer laat afweten zakt dat salaris vanzelf naar het niveau Russell en is het probleem van George en Toto opgelost 😉

      • + 1
      • 2 okt 2025 - 09:19
    • Paulie

      Posts: 4.596

      ik wil ook zoveel geld als Lando krijgen, ik ga ook lekker wachten....

      • + 1
      • 2 okt 2025 - 09:22

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    11:30 - 12:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    11:30 - 12:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 925
  • Podiums 22
  • Grand Prix 145
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar