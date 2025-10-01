user icon
Kan Piastri de druk van Norris en Verstappen aan? "Oscar verlamde in Baku"

Kan Piastri de druk van Norris en Verstappen aan? "Oscar verlamde in Baku"
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 17:22
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri beleefde in Baku een weekend om snel te vergeten. De Australiër had het zichtbaar lastig om zijn McLaren uit de muur te houden en dat ging hem zowel in de kwalificatie als in de race duur te staan. Ook in de trainingen verliep het al rommelig, waardoor zijn Azerbeidzjan-weekend als een van de minste in zijn nog jonge Formule 1-loopbaan de boeken ingaat.

Alsof dat nog niet genoeg was, maakte Piastri ook bij de start een dure fout. Zijn valse start betekende dat de druk alleen maar verder opliep, terwijl teamgenoot Lando Norris langzaam dichterbij kruipt in het WK-klassement. De Brit finishte als zevende en snoepte zo zes punten af van Piastri. Het verschil blijft met 25 punten nog comfortabel, maar met weekenden zoals in Baku is die voorsprong snel verdwenen. Ook Max Verstappen is dichterbij Piastri gekomen in de stand. Door de overwinningen van de Red Bull Racing-coureur op Monza en Baku, is het gat naar de Nederlander 69 punten.

Palmer ziet Piastri wankelen

Voormalig F1-coureur Jolyon Palmer ziet vooral de zenuwen als oorzaak. “Je kan het vergelijken met golf", aldus de voormalig F1-coureur in de F1 Nations Podcast. "Iemand als Rory McIlroy weet natuurlijk hoe je een simpele putt moet maken, maar op het moment suprême kan de druk je verlammen. Dan ga je rare dingen doen, en dat is volgens mij ook bij Oscar gebeurd.”

Volgens Palmer was vooral de slechte start het kantelpunt. “Daar begon alles. Door de koppeling te vroeg los te laten, moest hij in de openingsronde meteen forceren. Hij pakte nog twee auto’s terug, maar in bocht vijf ging hij eroverheen en eindigde hij opnieuw in de muur. Het was gewoon de druk van het kampioenschap die toesloeg.”

"Wat Piastri daar deed, kan niet"

Later legde Palmer uit dat Piastri zelf aangaf de startlichten te hebben ‘voorspeld’. “Maar dat kan simpelweg niet. De lichten gaan tussen de twee en vijf seconden uit, en dat is altijd willekeurig. Je moet reageren, niet gokken. Iedereen lijkt tegelijk weg te zijn, maar dat komt omdat ze allemaal snel genoeg reageren.”

Palmer haalde nogmaals zijn golfvergelijking aan om de situatie te schetsen. “Het seizoen is nog lang niet voorbij, we zitten misschien pas op de twaalfde hole. Maar Baku was er wel eentje met veel water en bunkers. Absoluut tricky, en dat heeft Oscar gemerkt.”

Reacties (2)

  • zoefroef

    Posts: 1.544

    Ik vrees dat oscar het gaat afleggen tegen de redbull wagen van verstappen.
    Hij laat steekjes vallen als er paniek uit breekt.

    • 1 okt 2025 - 17:23
  • Kampsie

    Posts: 1.514

    Eén keer een k*t weekend, kan gebeuren..

    • 1 okt 2025 - 17:42

