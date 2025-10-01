'Max Verstappen haalt vertrouwen uit groot geheim van Red Bull'

Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan geldt Max Verstappen weer als een outsider voor de wereldtitel in de Formule 1. In Singapore krijgt hij aankomend weekend de kans om het gat met de McLarens verder te verkleinen. Volgens Riccardo Patrese weet Verstappen meer van Red Bull dan de buitenwereld.

Verstappen leek geruime tijd kansloos te zijn voor de wereldtitel. Hij worstelde met zijn Red Bull-bolide, en kon simpelweg niet vechten met Oscar Piastri en Lando Norris. Na de zomerstop zette Red Bull echter stappen, en lijkt de oplossing voor de problemen te zijn gevonden. Terwijl de McLaren-coureurs tegen problemen en teleurstellingen aanliepen, begon Verstappen weer te winnen. Hierdoor heeft hij zijn achterstand op WK-leider Piastri aardig goed gemaakt.

Weet Verstappen meer?

Oud-coureur Riccardo Patrese gelooft nog wel in de titelkansen van Verstappen. Bij Coinpoker stelt hij dat Verstappen meer weet dan de buitenwereld: "Uit de uitspraken van Max blijkt dat hij weet dat de auto is verbeterd, en dat er stiekem nog verbeteringen op komst zijn. Hij heeft dus echt de kans om echt druk uit te oefenen en misschien het kampioenschap te winnen."

"Dat hebben we in de laatste twee races ontdekt, want hij won naast Bakoe ook in Monza. Verstappen is dan ook nog lang niet uitgespeeld. Hij heeft McLaren, Norris en Piastri stof tot nadenken gegeven. Ik heb nog nooit een race gezien met zoveel fouten als in Bakoe, en dat mag de volgende keer niet weer gebeuren."

Wat moeten de McLaren-coureurs doen?

Patrese deelt dan ook een flinke waarschuwing uit aan McLaren: "Na de fouten van Piastri dacht ik dat Norris iets verder naar voren zou kunnen komen. Ik dacht niet dat hij de race ging winnen, maar ik had hem daar wel op het podium verwacht. Maar om één of andere reden presteerde hij niet goed genoeg. Hij heeft de kans laten liggen om dichter bij Piastri te komen. Piastri heeft nog steeds een grote voorsprong op de concurrentie. Uit ervaring weet ik echter dat je nooit te vroeg moet juichen. Hij moet zich concentreren op het duel met Norris, maar ook op de dreiging van Verstappen."