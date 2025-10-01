user icon
icon

'Max Verstappen haalt vertrouwen uit groot geheim van Red Bull'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Max Verstappen haalt vertrouwen uit groot geheim van Red Bull'
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 11:22
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan geldt Max Verstappen weer als een outsider voor de wereldtitel in de Formule 1. In Singapore krijgt hij aankomend weekend de kans om het gat met de McLarens verder te verkleinen. Volgens Riccardo Patrese weet Verstappen meer van Red Bull dan de buitenwereld.

Verstappen leek geruime tijd kansloos te zijn voor de wereldtitel. Hij worstelde met zijn Red Bull-bolide, en kon simpelweg niet vechten met Oscar Piastri en Lando Norris. Na de zomerstop zette Red Bull echter stappen, en lijkt de oplossing voor de problemen te zijn gevonden. Terwijl de McLaren-coureurs tegen problemen en teleurstellingen aanliepen, begon Verstappen weer te winnen. Hierdoor heeft hij zijn achterstand op WK-leider Piastri aardig goed gemaakt.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep

Weet Verstappen meer?

Oud-coureur Riccardo Patrese gelooft nog wel in de titelkansen van Verstappen. Bij Coinpoker stelt hij dat Verstappen meer weet dan de buitenwereld: "Uit de uitspraken van Max blijkt dat hij weet dat de auto is verbeterd, en dat er stiekem nog verbeteringen op komst zijn. Hij heeft dus echt de kans om echt druk uit te oefenen en misschien het kampioenschap te winnen."

"Dat hebben we in de laatste twee races ontdekt, want hij won naast Bakoe ook in Monza. Verstappen is dan ook nog lang niet uitgespeeld. Hij heeft McLaren, Norris en Piastri stof tot nadenken gegeven. Ik heb nog nooit een race gezien met zoveel fouten als in Bakoe, en dat mag de volgende keer niet weer gebeuren."

Wat moeten de McLaren-coureurs doen?

Patrese deelt dan ook een flinke waarschuwing uit aan McLaren: "Na de fouten van Piastri dacht ik dat Norris iets verder naar voren zou kunnen komen. Ik dacht niet dat hij de race ging winnen, maar ik had hem daar wel op het podium verwacht. Maar om één of andere reden presteerde hij niet goed genoeg. Hij heeft de kans laten liggen om dichter bij Piastri te komen. Piastri heeft nog steeds een grote voorsprong op de concurrentie. Uit ervaring weet ik echter dat je nooit te vroeg moet juichen. Hij moet zich concentreren op het duel met Norris, maar ook op de dreiging van Verstappen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.431

"Volgens Riccardo Patrese weet Verstappen meer van Red Bull dan de buitenwereld."

Joh!!

  • 6
  • 1 okt 2025 - 11:32
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Riccardo Patrese McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.431

    "Volgens Riccardo Patrese weet Verstappen meer van Red Bull dan de buitenwereld."

    Joh!!

    • + 6
    • 1 okt 2025 - 11:32
    • Rimmer

      Posts: 12.801

      Max over Ricardo:
      “Dan weet hij meer dan ik!”

      • + 3
      • 1 okt 2025 - 12:05
    • F1jos

      Posts: 4.696

      Max Verstappen leeft en ademt deze informatie van binnenuit. Het verschil in kennis is het verschil tussen een kaart bestuderen van een land en er daadwerkelijk wonen. Hij kent niet alleen de hoofdwegen, maar ook alle binnenpaadjes, de lokale gewoontes en het weerbericht voor de komende week. Daarom is zijn perspectief altijd waardevoller, completer en nauwkeuriger dan dat van welke buitenstaander dan ook.

      • + 6
      • 1 okt 2025 - 12:30
    • mario

      Posts: 14.158

      Eerste wat ik dus ook dacht 😉

      • + 1
      • 1 okt 2025 - 13:19
    • Need5Speed

      Posts: 3.228

      Max kent alle geitepaadjes, frietzaken en bars van Monaco als zijn broekzak ;)

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 14:28
  • mario

    Posts: 14.158

    "Volgens Riccardo Patrese weet Verstappen meer van Red Bull dan de buitenwereld."

    Joh!!!

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 13:18
    • zoefroef

      Posts: 1.542

      De laatste races kreeg ham steeds n verse krachtbron zodat die compleet open kon staan. En niet te vergeten het zwarte kastje wat hij van zijn blonde fysiotherapeute kreeg en weg moest moffelen.

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 16:17
  • Need5Speed

    Posts: 3.228

    Red Bull had nog het een en ander achter de hand.

    Ieder team probeert steeds weer dingen te vinden die de auto sneller maken, aerodynamische foefjes, getruuk met de ophanging, afstellingen. Maar van wat ze bedenken wordt misschien 10% daadwerkelijk gebruikt, de overige 90% is niet effectief genoeg of te duur of te veel op het randje van de regels.

    Als je wel iets toepast en de andere teams zien wat je bedacht hebt, dan duurt je voordeel niet lang. Timing is alles. En als je een dominante periode hebt dan houd je de meest bijzondere vonsten achter de hand; je legt als het ware een buffer aan van ongebruikte ideeën.

    Mercedes had zo'n buffer opgebouwd in de jaren 2014-2016. Daarna werd het spannender in het kampioenschap en maakte Mercedes in de 2e helft van een seizoen veel progressie door. En in 2021, toen Max zomaar aan de leiding kwam in het kampioenschap, ging de trukendoos helemaal open. En was Mercedes weer met afstand de snelste in de laatste 5 races.

    Maar nu heeft Red Bull een paar dominante jaren achter de rug. Logisch dat ze toen een en ander hebben opgebouwd, en daar nu op teruggrijpen.

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 14:41

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar