Verstappen opent de aanval in Singapore: "Onafgemaakte zaken hier"
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 10:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Na zeges in de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan, en een GT3-zege op de Nürburgring Nordschleife, gaat Max Verstappen jagen op nieuw succes in Singapore. In de voorgaande edities van de race in de Aziatische stadstaat had Verstappen het lastig, en hij stelt dan ook dat er onafgemaakte zaken liggen.

Verstappen heeft een topmaand achter de rug. In september was hij elk weekend op het circuit te vinden, en liep vrijwel elke race uit op een succes. In de Formule 1 profiteerde hij van misstappen van de concurrentie van McLaren, en verkleinde hij door zijn twee zeges het gat met WK-leider Oscar Piastri. Sterker nog, Verstappen geldt weer als een outsider voor de wereldtitel. 

Fijne vooruitgang

Met een goed gevoel stapte Verstappen vanochtend in het vliegtuig naar Singapore. In zijn preview besprak hij zijn kansen: "De laatste twee races waren geweldig voor het team. We hebben echt een flinke vooruitgang geboekt, een goede afstelling voor de auto gevonden en we zijn op de goede weg."

Volgens Verstappen is de race in Singapore niet vergelijkbaar met Italië en Azerbeidzjan: "Op beide circuits met weinig downforce presteerden we goed, maar het circuit in Singapore is behoorlijk anders, dus dat zal een soort van test worden."

Onafgemaakte zaken

Verstappen aast op zijn eerste zege in Singapore, en zijn doel is dan ook duidelijk: "Het is fysiek gezien een behoorlijk veeleisende baan voor alle coureurs, en in deze race gaat het erom dat je comfortabel wordt met het oncomfortabele. Het is een cool stratencircuit om op te rijden, maar ik heb er ook nog nooit gewonnen, dus je zou wel kunnen zeggen dat er nog onafgemaakte zaken zijn. We hebben een sterke teamprestatie nodig, dus ik kijk uit naar wat de week brengt."

Verstappen staat bij het ingaan van het raceweekend in Singapore derde in het wereldkampioenschap met 255 WK-punten. Kampioenschapsleider Piastri heeft er 324 achter zijn naam staan.

Rimmer

Posts: 12.798

Hoeveel punten heeft Oscar eigenlijk en hoe groot is de voorsprong tov Verstappen. Kan Max nog mee doen om de titel? Waarom vertellen ze daar niet eens iets over? Ben wel benieuwd.

  • 1
  • 1 okt 2025 - 10:35
Max Verstappen Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.798

    Hoeveel punten heeft Oscar eigenlijk en hoe groot is de voorsprong tov Verstappen. Kan Max nog mee doen om de titel? Waarom vertellen ze daar niet eens iets over? Ben wel benieuwd.

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 10:35
    • Paulie

      Posts: 4.589

      Ach zo zijn er wel meer dingen, gisteren was Max jarig, afgelopen weekend een succesvol uitstapje op de Nordschleiffe, wat denk je? wordt nauwelijks aandacht aan besteed. En dan nog het feit dat boven de meest sensationele artikels ze flauwe cq laffe titels zetten, alsof de clicks ze geen moet interesseert... Wat te denken van de mensen in het F1 wereldje die vol lof zitten over Max, wat lezen wij daarover? exact, noppes, nada.. nee niet best. Alles maar dan ook ALLES zou je zelf moeten doen!

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 10:51
    • Paulie

      Posts: 4.589

      en weet je wat me ook mateloos irriteert (want Paulie is nog niet klaar met zijn tirade) dat niemand maar dan ook niemand hier van de forumers nou eens de taak op zich neemt om ons te voorzien van alle sappige roddels en showbizz nieuwtjes aangaande rijders en aanhang, bijvoorbeeld wat doet de Kelly? Om ff een stom voorbeeld te noemen...

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 11:03
  • Pietje Bell

    Posts: 31.262

    "Met een goed gevoel stapte Verstappen vanochtend in het vliegtuig naar Singapore.
    In zijn preview besprak hij zijn kansen"

    Maak daar maar vannacht 01:15u van. Het is te zien dat dit vliegtuig sneller is, want de vorige keer heeft hij er 14,5 uur over gevlogen met een tussenstop van 45 minuten in Dubai, maar deze keer geen tussenstop gemaakt en hij zal tussen 12:30u en 13:00u al in Singapore landen.
    Dus zo'n 2 uur korter in de lucht.

    Hij zal het nog zwaar krijgen met het lichamelijk aanpassen aan de luchtvochtigheid. Daar staat volgens de F1 trainers 5-7 dagen voor. Eerst thuis in de sauna en daarnaast in veel te dikke kleding lopen en dan een paar dagen van te voren in Singapore zijn. Max zat echter in z'n zwembroek aan dek van zijn jacht in St Tropez. Hopen dan maar dat hij er fysiek niet zoveel last van heeft.

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 10:56
    • Pietje Bell

      Posts: 31.262

      Bradly Scanes (die ook onderweg is) gisteren:

      🔥 Heat - how to adapt and how long does it take.

      Every athlete knows what it feels like to train or compete in the heat: your heart pounds, sweat pours, legs feel heavy, and your brain screams slow down. What most don’t realise? The difference between failing in the heat and thriving in it can be trained.

      📉 Research shows performance can drop 5–7% when competing above 30°C. In football that could be the difference between making a tackle or conceding. In Formula 1, cockpit temps rise above 50°C - enough to cause dehydration, slower reactions, and even cognitive decline. For marathoners, it can mean missing a medal by minutes.

      The science is clear: heat adaptation works.
      ✅ Lower core temperature by ~0.2°C ✅ Lower heart rate by ~5 bpm under the same load ✅ Increase sweat rate by 20–30%, improving cooling ✅ Boost performance by 20%+ in hot conditions (Tyler et al., 2016)

      And it doesn’t take months - the body adapts fast.
      * Day 1–5: 70% of changes occur (plasma volume ↑, HR ↓)
      * Day 7: Lower exercise core temp & better water balance
      * Day 8: Body retains electrolytes more efficiently
      * Day 14: Sweat becomes more efficient, cooling improves

      How to adapt?
      * Train in heat (27–37°C, 30–90 min sessions)
      * Use sauna, hot baths, or overdressing post-training
      * Combine active + passive strategies for best effect
      * Top-up sessions help maintain adaptation before key events

      • + 1
      • 1 okt 2025 - 10:57

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
