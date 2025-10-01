Verstappen opent de aanval in Singapore: "Onafgemaakte zaken hier"

Na zeges in de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan, en een GT3-zege op de Nürburgring Nordschleife, gaat Max Verstappen jagen op nieuw succes in Singapore. In de voorgaande edities van de race in de Aziatische stadstaat had Verstappen het lastig, en hij stelt dan ook dat er onafgemaakte zaken liggen.

Verstappen heeft een topmaand achter de rug. In september was hij elk weekend op het circuit te vinden, en liep vrijwel elke race uit op een succes. In de Formule 1 profiteerde hij van misstappen van de concurrentie van McLaren, en verkleinde hij door zijn twee zeges het gat met WK-leider Oscar Piastri. Sterker nog, Verstappen geldt weer als een outsider voor de wereldtitel.

Fijne vooruitgang

Met een goed gevoel stapte Verstappen vanochtend in het vliegtuig naar Singapore. In zijn preview besprak hij zijn kansen: "De laatste twee races waren geweldig voor het team. We hebben echt een flinke vooruitgang geboekt, een goede afstelling voor de auto gevonden en we zijn op de goede weg."

Volgens Verstappen is de race in Singapore niet vergelijkbaar met Italië en Azerbeidzjan: "Op beide circuits met weinig downforce presteerden we goed, maar het circuit in Singapore is behoorlijk anders, dus dat zal een soort van test worden."

Onafgemaakte zaken

Verstappen aast op zijn eerste zege in Singapore, en zijn doel is dan ook duidelijk: "Het is fysiek gezien een behoorlijk veeleisende baan voor alle coureurs, en in deze race gaat het erom dat je comfortabel wordt met het oncomfortabele. Het is een cool stratencircuit om op te rijden, maar ik heb er ook nog nooit gewonnen, dus je zou wel kunnen zeggen dat er nog onafgemaakte zaken zijn. We hebben een sterke teamprestatie nodig, dus ik kijk uit naar wat de week brengt."

Verstappen staat bij het ingaan van het raceweekend in Singapore derde in het wereldkampioenschap met 255 WK-punten. Kampioenschapsleider Piastri heeft er 324 achter zijn naam staan.