Singapore wordt alles of niets voor Verstappen en Red Bull
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 12:09
  • comments 21
  • Door: Jeroen Immink

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Singapore op het programma. Max Verstappen gaat daar proberen dichter bij Oscar Piastri en Lando Norris te komen in de stand bij de coureurs. Autocoureur en Viaplay-commentator Sebastiaan Bleekemolen verwacht in ieder geval dat Verstappen opnieuw vooraan zal meestrijden op het Marina Bay Street Circuit.

Verstappen en Red Bull Racing hebben de laatste weken de smaak weer te pakken. Na de Dutch GP in Zandvoort trad de Oostenrijkse renstal met een verbeterde vloer aan in Monza, waar Verstappen met groot gemak wist te winnen. Ook in Baku trok de viervoudig wereldkampioen de race naar zich toe, waardoor het optimisme binnen het team volledig is teruggekeerd. De grote vraag is echter of de low downforce-gedreven Red Bull ook in Singapore de toon kan zetten.

Ommekeer bij Red Bull? 

Ook Bleekemolen ziet dat er iets is veranderd bij Red Bull. “Ik vind het een hele moeilijke, maar het lijkt erop dat er een ommekeer heeft plaatsgevonden bij Red Bull”, vertelt hij in gesprek met GPToday.net. “Komt dat dan door het vertrek van Christian Horner en de komst van Laurent Mekies? Of misschien dat ze een paar nuanceverschillen in de updates hebben doorgevoerd.”

Omdat de karakteristieken van Singapore, Monza en Baku sterk uiteenlopen, heerst er twijfel of Verstappen ook in Singapore kan toeslaan. Toch ziet Bleekemolen zeker kansen voor de Nederlander. “Er zijn toch wel een paar lange rechte stukken in Singapore en die motor van Red Bull heeft veel vermogen. Door de jaren heen is Singapore alleen een slecht circuit geweest voor Red Bull. Maar er is wel hoop, denk ik.”

Dankzij de zeges in Italië en Azerbeidzjan én de recente uitvalbeurten van Norris en Piastri, is het gat in de top-drie kleiner geworden. Piastri leidt momenteel het kampioenschap met een voorsprong van 25 punten op Norris en 69 punten op Verstappen.

Posts: 1.819

Wat is er nu "EXCLUSIEF" aan dit artikel?!

  • 6
  • 1 okt 2025 - 12:16
Reacties (21)

Login om te reageren
  • Beamer

    Posts: 1.819

    Wat is er nu "EXCLUSIEF" aan dit artikel?!

    • + 6
    • 1 okt 2025 - 12:16
    • Pietje Bell

      Posts: 31.279

      Bleekemolen heeft een op een met iemand van deze site gesproken.
      Een exclusief interview dus en niet met anderen op hetzelfde moment.

      • + 2
      • 1 okt 2025 - 12:35
    • John6

      Posts: 11.045

      Hij zit elke week in een podcast, dus.

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 13:59
    • John6

      Posts: 11.045

      Sorry dat is Jeroen, mijn fout.

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 14:02
    • Beamer

      Posts: 1.819

      Okay, dus "Singapore wordt alles of niets voor Verstappen en Red Bull" is niet exclusief, maar het gesprek met Sebastiaan Bleekemolen, een of andere coureur die vrijwel nooit iets heeft weten te winnen (in tegenstelling tot zijn broer).

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 15:03
    • Pietje Bell

      Posts: 31.279

      Wat doe je nou moeilijk @Beamer? Je wou weten wat er exclusief aan was en je hebt jouw antwoord gekregen.
      Nu deugt de geïnterviewde opeens weer niet?
      Je denkt dat de broers en hun vader nooit over Max praten?
      Je weet dat hij bij Viaplay de F2 en F3 verslaggeving doet en bij Viaplay hebben ze het ook nooit over Max! Jemig.

      • + 1
      • 1 okt 2025 - 15:11
    • Pietje Bell

      Posts: 31.279

      Moet uiteraard de F1 en F2 verslaggeving zijn. Foutje.

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 15:12
    • Beamer

      Posts: 1.819

      Ik kijk nooit Viaplay, sorry!

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 16:14
  • gridiron

    Posts: 2.828

    Voor Red Bull Racing is het al langer een verloren zaak om de titel te pakken, Max heeft wel nog kans.

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 12:24
    • mario

      Posts: 14.158

      De titel en het artikel gaan toch ook over Max en niet over RBR??? Dat RBR de WCC niet gaat winnen was al een tijdje duidelijk.... Het WDC is nog een ander verhaal, maar als de McLaren boys zich herpakken in Singapore, dan moet één van die twee het ook wel kunnen!

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 13:23
  • shakedown

    Posts: 1.433

    Als Verstappen dit weekeinde wint en McLaren er een soepzooi van maakt, staat McLaren enorm onder druk

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 12:45
    • mario

      Posts: 14.158

      Dat staan ze nu al en nu is het aan hun (Piastri, Norris en McLaren) om te laten zien dat ze de druk kunnen weerstaan.... Niet alleen de druk van Max, maar ook van de media...

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 13:24
    • red slow

      Posts: 3.221

      Nee hoor dan staat Norris onder druk. Piastri heeft nog steeds niks te vrezen.

      Het enige wat McLaren dan het beste kan doen is de focus leggen op Piastri en Norris laten rijden voor Piastri.

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 13:44
    • shakedown

      Posts: 1.433

      maar dan moet McLaren zich uitspreken voor 100% steun aan Piastri. Op een of andere manier heb ik het gevoel dat McLaren dat niet durft...

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 13:52
    • mario

      Posts: 14.158

      @shakedown: McLaren durft dat wel, maar ze willen het liefst hun coureurs tot de laatste race laten strijden... Dat is wat Zak Brown laatst zei namelijk... Ik kan dat ook wel waarderen, zeker nu je ziet dat die twee coureurs elkaar niet veel ontlopen.... Natuurlijk nemen ze daarmee wel een risico, maar je kunt er wel respect voor hebben.... Andere teams zie je dat niet echt doen, als ze in een soortgelijke situatie zouden zitten...

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 13:57
    • Snelrondje

      Posts: 8.855

      Het zou een sensatie zijn als Max in Singapore wint. Maar die druk op McLaren valt wel mee. Max is bijna kansloos voor de titel. Als beide McLarens geen of nauwelijks punten halen terwijl Max wint komt de druk er vol op. Maar hoe groot is die kans? Tenzij beiden een Mercedes Barcelona doen. Maar hoe groot is die kans?

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 16:24
  • Pietje Bell

    Posts: 31.279

    Stukje leesvoer van Erik van Harenover Max:

    https://archive.is/VPrK8

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 13:12
  • mario

    Posts: 14.158

    Ik hoop op niets.... Het is nu wel mooi geweest met die WK's van RBR en wel hele goede rijder.... Verandering van spijs doet eten... 😊

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 13:20
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.891

      Al is het alleen al om van al die succes fans af te zijn...

      • + 3
      • 1 okt 2025 - 14:04
    • mario

      Posts: 14.158

      LOL 😂😂😂

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 14:59
  • Larry Perkins

    Posts: 60.297

    Max heeft nog geen zege behaald in Singapore maar dat zegt niet zoveel over zijn huidige kansen als je bedenkt dat zelfs Perez daar al eens in een RBR heeft kunnen winnen (2022)...

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 14:31

