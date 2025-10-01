Aankomend weekend staat de Grand Prix van Singapore op het programma. Max Verstappen gaat daar proberen dichter bij Oscar Piastri en Lando Norris te komen in de stand bij de coureurs. Autocoureur en Viaplay-commentator Sebastiaan Bleekemolen verwacht in ieder geval dat Verstappen opnieuw vooraan zal meestrijden op het Marina Bay Street Circuit.

Verstappen en Red Bull Racing hebben de laatste weken de smaak weer te pakken. Na de Dutch GP in Zandvoort trad de Oostenrijkse renstal met een verbeterde vloer aan in Monza, waar Verstappen met groot gemak wist te winnen. Ook in Baku trok de viervoudig wereldkampioen de race naar zich toe, waardoor het optimisme binnen het team volledig is teruggekeerd. De grote vraag is echter of de low downforce-gedreven Red Bull ook in Singapore de toon kan zetten.

Ommekeer bij Red Bull?

Ook Bleekemolen ziet dat er iets is veranderd bij Red Bull. “Ik vind het een hele moeilijke, maar het lijkt erop dat er een ommekeer heeft plaatsgevonden bij Red Bull”, vertelt hij in gesprek met GPToday.net. “Komt dat dan door het vertrek van Christian Horner en de komst van Laurent Mekies? Of misschien dat ze een paar nuanceverschillen in de updates hebben doorgevoerd.”

Omdat de karakteristieken van Singapore, Monza en Baku sterk uiteenlopen, heerst er twijfel of Verstappen ook in Singapore kan toeslaan. Toch ziet Bleekemolen zeker kansen voor de Nederlander. “Er zijn toch wel een paar lange rechte stukken in Singapore en die motor van Red Bull heeft veel vermogen. Door de jaren heen is Singapore alleen een slecht circuit geweest voor Red Bull. Maar er is wel hoop, denk ik.”

Dankzij de zeges in Italië en Azerbeidzjan én de recente uitvalbeurten van Norris en Piastri, is het gat in de top-drie kleiner geworden. Piastri leidt momenteel het kampioenschap met een voorsprong van 25 punten op Norris en 69 punten op Verstappen.