Aston Martin heeft opnieuw een slag geslagen op de technische arbeidsmarkt. Nick Roberts, de voormalig senior strategy engineer van Racing Bulls, maakt in 2026 de overstap naar het team van Lawrence Stroll. Het is de volgende belangrijke versterking na de komst van topontwerper Adrian Newey vorig jaar.

Aston Martin haalt Roberts voor strategie-afdeling

De ervaren strateeg stond sinds begin 2024 aan de pitmuur bij Racing Bulls, waar hij verantwoordelijk was voor de wedstrijdstrategie. Daarvoor werkte hij maar liefst negen jaar bij Red Bull Racing. Roberts begon er in 2016 als race strategy analyst, groeide door tot senior strategy analyst en was daarnaast nauw betrokken bij de Red Bull-juniorenopleiding. Bij Aston Martin komt hij onder Peter Hall te werken, het hoofd strategie van het team.

De overstap van Roberts past in een bredere trend: Aston Martin blijft gretig vissen in de vijver van Red Bull. Zo trok het team eerder al Giles Wood aan als simulation and vehicle modelling director, nadat Adrian Newey tijdens zijn eerste trackside-optreden in Monaco kritiek had geuit op de kwaliteit van de simulatietools.

Roberts liet onlangs weten dat zijn periode bij Racing Bulls eerder dan gepland tot een einde is gekomen. Op sociale media schreef de Brit dat hij voor het eerst in tien jaar de rest van een seizoen als toeschouwer kan volgen, alvorens hij volgend jaar weer ‘trackside’ aanwezig zal zijn. Opvallend detail: zijn bericht werd afgesloten met een groen hartje, wat direct speculaties voedde over een transfer naar Aston Martin.

Aston Martin timmert aan de weg

Newey zelf werkt inmiddels aan de AMR26, de eerste Aston Martin-bolide die voldoet aan de nieuwe regels van 2026. Daarbij krijgt het team voor het eerst de beschikking over Honda-motoren, die tot en met 2025 nog exclusief onder de Red Bull-vlag draaien. De ambitie van Aston Martin is dan om met Fernando Alonso en Lance Stroll echt voor een wereldtitel te vechten.

Bij Racing Bulls zijn de taken van Roberts inmiddels overgenomen door Guillaume Ducreux. Hij komt over van Red Bull Racing en gaat samenwerken met chief strategist Matthieu Dubois, met wie hij eerder bij Alpine al een koppel vormde. Het vertrek van Roberts volgt kort na het aangekondigde afscheid van Will Courtenay bij Red Bull, die eind dit seizoen naar McLaren vertrekt om daar sporting director te worden.