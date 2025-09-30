user icon
icon

Aston Martin slaat slag: Strateeg komt over van Racing Bulls

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin slaat slag: Strateeg komt over van Racing Bulls
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 18:46
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Aston Martin heeft opnieuw een slag geslagen op de technische arbeidsmarkt. Nick Roberts, de voormalig senior strategy engineer van Racing Bulls, maakt in 2026 de overstap naar het team van Lawrence Stroll. Het is de volgende belangrijke versterking na de komst van topontwerper Adrian Newey vorig jaar.

Aston Martin haalt Roberts voor strategie-afdeling

De ervaren strateeg stond sinds begin 2024 aan de pitmuur bij Racing Bulls, waar hij verantwoordelijk was voor de wedstrijdstrategie. Daarvoor werkte hij maar liefst negen jaar bij Red Bull Racing. Roberts begon er in 2016 als race strategy analyst, groeide door tot senior strategy analyst en was daarnaast nauw betrokken bij de Red Bull-juniorenopleiding. Bij Aston Martin komt hij onder Peter Hall te werken, het hoofd strategie van het team.

Meer over Aston Martin Horner gelinkt aan opvallend F1-team: "Met hem winnen ze alles"

Horner gelinkt aan opvallend F1-team: "Met hem winnen ze alles"

22 sep
 'Horner kan niet naar Aston Martin door conflict met Newey'

'Horner kan niet naar Aston Martin door conflict met Newey'

26 sep

De overstap van Roberts past in een bredere trend: Aston Martin blijft gretig vissen in de vijver van Red Bull. Zo trok het team eerder al Giles Wood aan als simulation and vehicle modelling director, nadat Adrian Newey tijdens zijn eerste trackside-optreden in Monaco kritiek had geuit op de kwaliteit van de simulatietools.

Roberts liet onlangs weten dat zijn periode bij Racing Bulls eerder dan gepland tot een einde is gekomen. Op sociale media schreef de Brit dat hij voor het eerst in tien jaar de rest van een seizoen als toeschouwer kan volgen, alvorens hij volgend jaar weer ‘trackside’ aanwezig zal zijn. Opvallend detail: zijn bericht werd afgesloten met een groen hartje, wat direct speculaties voedde over een transfer naar Aston Martin.

Aston Martin timmert aan de weg

Newey zelf werkt inmiddels aan de AMR26, de eerste Aston Martin-bolide die voldoet aan de nieuwe regels van 2026. Daarbij krijgt het team voor het eerst de beschikking over Honda-motoren, die tot en met 2025 nog exclusief onder de Red Bull-vlag draaien. De ambitie van Aston Martin is dan om met Fernando Alonso en Lance Stroll echt voor een wereldtitel te vechten.

Bij Racing Bulls zijn de taken van Roberts inmiddels overgenomen door Guillaume Ducreux. Hij komt over van Red Bull Racing en gaat samenwerken met chief strategist Matthieu Dubois, met wie hij eerder bij Alpine al een koppel vormde. Het vertrek van Roberts volgt kort na het aangekondigde afscheid van Will Courtenay bij Red Bull, die eind dit seizoen naar McLaren vertrekt om daar sporting director te worden.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Lance Stroll Aston Martin

Reacties (0)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar