Concurrentie gewaarschuwd: Norris gaat voor de zege in Singapore

Na twee zware weekenden in Italië en Azerbeidzjan moet het team van McLaren gaan toeslaan in Singapore. De Britse renstal moet de degens kruisen met de sterke Max Verstappen, en Lando Norris heeft er een goed gevoel over. Hij wijst naar zijn successen in de afgelopen jaren.

Norris staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap, en hij voelt de hete adem van Verstappen in zijn nek. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de Grands Prix in Italië en Azerbeidzjan op zijn naam, en zal ook in de Aziatische stadstaat gaan jagen. Het stratencircuit van Singapore is normaal gesproken een plek waar Red Bull het lastig heeft, maar Verstappen kan het team omhoog gaan duwen. Bij McLaren houden ze met alles rekening.

Resetten op de fabriek

McLaren-coureur Lando Norris beleefde in het verleden meerdere successen in Singapore. Vorig jaar schreef hij de race op zijn naam, en wist hij op een indrukwekkende manier te domineren. De Brit heeft er zin in om te gaan racen in Singapore, zo laat hij weten in het persbericht van McLaren: "Ik kijk ernaar uit om weer te gaan racen onder de lichten in Singapore. Het was fijn om na Bakoe weer even terug te zijn op de fabriek in Woking, waar we met het team even konden resetten en wat tijd konden doorbrengen in de simulator."

Jagen op nieuwe zege

Zijn zege in Singapore van vorig jaar smaakte naar meer voor Norris. De Britse McLaren-coureur hoopt dan ook op een herhaling: "Ik heb hier echt goede herinneringen liggen. Ik heb hier op het podium gestaan, en ik won hier vorig jaar. Ik ben er dus helemaal klaar voor om er weer vol voor te gaan!"

Norris staat nu op 299 WK-punten, en hij heeft een kleine achterstand op zijn teammaat Oscar Piastri, die 324 punten bij elkaar heeft gereden. Verstappen staat derde met 255 punten.