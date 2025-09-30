user icon
Concurrentie gewaarschuwd: Norris gaat voor de zege in Singapore

Concurrentie gewaarschuwd: Norris gaat voor de zege in Singapore
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 16:46
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Na twee zware weekenden in Italië en Azerbeidzjan moet het team van McLaren gaan toeslaan in Singapore. De Britse renstal moet de degens kruisen met de sterke Max Verstappen, en Lando Norris heeft er een goed gevoel over. Hij wijst naar zijn successen in de afgelopen jaren.

Norris staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap, en hij voelt de hete adem van Verstappen in zijn nek. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de Grands Prix in Italië en Azerbeidzjan op zijn naam, en zal ook in de Aziatische stadstaat gaan jagen. Het stratencircuit van Singapore is normaal gesproken een plek waar Red Bull het lastig heeft, maar Verstappen kan het team omhoog gaan duwen. Bij McLaren houden ze met alles rekening.

Resetten op de fabriek

McLaren-coureur Lando Norris beleefde in het verleden meerdere successen in Singapore. Vorig jaar schreef hij de race op zijn naam, en wist hij op een indrukwekkende manier te domineren. De Brit heeft er zin in om te gaan racen in Singapore, zo laat hij weten in het persbericht van McLaren: "Ik kijk ernaar uit om weer te gaan racen onder de lichten in Singapore. Het was fijn om na Bakoe weer even terug te zijn op de fabriek in Woking, waar we met het team even konden resetten en wat tijd konden doorbrengen in de simulator."

Jagen op nieuwe zege

Zijn zege in Singapore van vorig jaar smaakte naar meer voor Norris. De Britse McLaren-coureur hoopt dan ook op een herhaling: "Ik heb hier echt goede herinneringen liggen. Ik heb hier op het podium gestaan, en ik won hier vorig jaar. Ik ben er dus helemaal klaar voor om er weer vol voor te gaan!"

Norris staat nu op 299 WK-punten, en hij heeft een kleine achterstand op zijn teammaat Oscar Piastri, die 324 punten bij elkaar heeft gereden. Verstappen staat derde met 255 punten.

da_bartman

Posts: 6.127

Ik denk dat Max hier gewoon gaat winnen.

  • 1
  • 30 sep 2025 - 17:20
Reacties (4)

Reacties (4)
  • TheStijg

    Posts: 3.990

    Ik denk dat Max een paar hele slechte nachten gaat krijgen... en ik ook!

    Norris: "Ik heb hier echt goede herinneringen liggen. Ik heb hier op het podium gestaan"

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 17:01
    • da_bartman

      Posts: 6.127

      Ik denk dat Max hier gewoon gaat winnen.

      • + 1
      • 30 sep 2025 - 17:20
    • F1jos

      Posts: 4.694

      Concurrentie gewaarschuwd, Max gaat voor de zege

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 18:43
  • Flexwing

    Posts: 147

    Dat doen ze allemaal

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 18:03

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
