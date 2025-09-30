user icon
icon

Carlos Sainz waarschuwt dominante Palou: "Formule 1 is een ander monster"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Carlos Sainz waarschuwt dominante Palou: "Formule 1 is een ander monster"
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 20:06
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Alex Palou domineert de IndyCar Series, dus de vraag is of hij goed genoeg is voor de Formule 1. Carlos Sainz denkt het antwoord wel te weten en waarschuwt de coureur. De Formule 1 kan te competitief zijn voor Palou.

Meer over Carlos Sainz Jr 'Ferrari gaat bergafwaarts na vertrek van Carlos Sainz'

'Ferrari gaat bergafwaarts na vertrek van Carlos Sainz'

30 sep
 Ferrari complementeert Sainz met eerste podium: "Ze waren echt blij voor me"

Ferrari complementeert Sainz met eerste podium: "Ze waren echt blij voor me"

28 sep

Volgens Sainz is de Formule 1 heel anders dan de IndyCar. Hij zegt dat de Formule 1 een heel ander 'monster' is dan de IndyCar Series. Palou heeft de IndyCar al vier keer gewonnen. Toch is het geen gegarandeerd succes in de Formule 1, volgens Sainz. 

Sainz is onder de indruk van Palou

Alex Palou is reservecoureur geweest voor McLaren, maar heeft nooit een volledig zitje gekregen. De vraag is of de Spanjaard dan eindelijk goed genoeg is voor de Formule 1. Sainz zegt tegenover de internationale media: "Ik kan alleen maar zeggen dat hij het in de IndyCar fantastisch doet. De Formule 1 is een compleet ander monster, zowel als coureur als auto, maar ook als formulewagen. Het is heel anders, denk ik, dan al het andere."

"Het is dus onmogelijk te voorspellen hoe goed hij in de Formule 1 zou zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat hij het in de IndyCar gewoon ongelooflijk goed doet. Hij moet het echt heel goed doen om zo te domineren in zo'n competitieve categorie."

Is een carrière in de Formule 1 mogelijk?

Palou doet het goed in de IndyCar en heeft daar al negentien keer gewonnen en 43 keer op het podium gestaan. Dit alles deed de Spanjaard in 98 races. Hij stond dus bijna de helft van de races op het podium. In 2023 was hij reservecoureur bij McLaren, maar hij kwam niet verder dan een paar trainingen.

De Spanjaard domineert momenteel de IndyCar, dus een promotie naar een competitievere klasse zou moeten kunnen. De vraag blijft of de Formule 1 deze competitievere klasse is voor de Spaanse IndyCar-coureur. 

TylaHunter

Posts: 10.516

Palou weet als geen ander dat er meer manieren zijn om als raceicoon de boeken in te gaan buiten F1 om.

Voorbeelden:
1. De Sebastien Loeb manier.
2. Tom Kristensen manier
3. Scott Dixon manier
4. Jamie Whincup manier
5. Colin Mcrea / Ken Block manier
6. Richard Petty manier
7. Mattias Ekstrom ... [Lees verder]

  • 2
  • 30 sep 2025 - 20:27
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Alex Palou Williams

Reacties (4)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.516

    Palou weet als geen ander dat er meer manieren zijn om als raceicoon de boeken in te gaan buiten F1 om.

    Voorbeelden:
    1. De Sebastien Loeb manier.
    2. Tom Kristensen manier
    3. Scott Dixon manier
    4. Jamie Whincup manier
    5. Colin Mcrea / Ken Block manier
    6. Richard Petty manier
    7. Mattias Ekstrom manier
    8. Satoshi Motoyama manier (big in Japan)

    Vergeet er nog wel een paar. Maar je hoeft geen F1 ster te zijn voor een geslaagde carrière met respect van de racewereld.

    • + 2
    • 30 sep 2025 - 20:27
    • Polleke2

      Posts: 1.744

      Maar de echte groten zitten toch echt bij de Formule 1.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 22:47
    • Larry Perkins

      Posts: 60.275

      9. Larry Perkins manier, "LP," "Lightning Larry," "Larrikin Larry," en "Cowangie Kid". De bijnamen weerspiegelen zijn racecarrière, zijn humoristische persoonlijkheid en zijn connectie met zijn geboorteplaats.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 23:14
    • JV fan

      Posts: 2.903

      denk je ? @Polleke ik heb Andre the Giant nog nooit een f1 auto zien rijden…. Of bedoel je groot anders ? En Boudewijn de Groot dan ? ;)


      Nah sommigen hebben de pech met in de verkeerde plaats/tijd Loeb was bijvoorbeeld sneller dan Vettel tijdens tests en veel te oud (volgens Red Bull )

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 23:29

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.304
  • Podiums 28
  • Grand Prix 225
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar