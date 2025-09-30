Carlos Sainz waarschuwt dominante Palou: "Formule 1 is een ander monster"

Alex Palou domineert de IndyCar Series, dus de vraag is of hij goed genoeg is voor de Formule 1. Carlos Sainz denkt het antwoord wel te weten en waarschuwt de coureur. De Formule 1 kan te competitief zijn voor Palou.

Volgens Sainz is de Formule 1 heel anders dan de IndyCar. Hij zegt dat de Formule 1 een heel ander 'monster' is dan de IndyCar Series. Palou heeft de IndyCar al vier keer gewonnen. Toch is het geen gegarandeerd succes in de Formule 1, volgens Sainz.

Sainz is onder de indruk van Palou

Alex Palou is reservecoureur geweest voor McLaren, maar heeft nooit een volledig zitje gekregen. De vraag is of de Spanjaard dan eindelijk goed genoeg is voor de Formule 1. Sainz zegt tegenover de internationale media: "Ik kan alleen maar zeggen dat hij het in de IndyCar fantastisch doet. De Formule 1 is een compleet ander monster, zowel als coureur als auto, maar ook als formulewagen. Het is heel anders, denk ik, dan al het andere."

"Het is dus onmogelijk te voorspellen hoe goed hij in de Formule 1 zou zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat hij het in de IndyCar gewoon ongelooflijk goed doet. Hij moet het echt heel goed doen om zo te domineren in zo'n competitieve categorie."

Is een carrière in de Formule 1 mogelijk?

Palou doet het goed in de IndyCar en heeft daar al negentien keer gewonnen en 43 keer op het podium gestaan. Dit alles deed de Spanjaard in 98 races. Hij stond dus bijna de helft van de races op het podium. In 2023 was hij reservecoureur bij McLaren, maar hij kwam niet verder dan een paar trainingen.

De Spanjaard domineert momenteel de IndyCar, dus een promotie naar een competitievere klasse zou moeten kunnen. De vraag blijft of de Formule 1 deze competitievere klasse is voor de Spaanse IndyCar-coureur.