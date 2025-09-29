user icon
Exclusief: "Het is bijna onmogelijk wat Verstappen deed op de Nordschleife"

<b> Exclusief: </b> "Het is bijna onmogelijk wat Verstappen deed op de Nordschleife"
  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 17:22
  • comments 9
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen maakte afgelopen weekend opnieuw indruk in de internationale racewereld. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 besloot in het Grand Prix-loze weekend mee te doen aan de NSL9 met een Ferrari GT3, en won direct op de iconische Nürburgring Nordschleife. Autocoureur en Viaplay-commentator Sebastiaan Bleekemolen kon nauwelijks geloven wat de Nederlander liet zien in Duitsland.

In zijn vrije weekend trok Verstappen naar de Nürburgring. De Red Bull-coureur haalde eerder deze maand zijn licentie en kon daardoor samen met teamgenoot Chris Lulham deelnemen aan de NLS9. In de kwalificatie zette Verstappen al een sterke prestatie neer met P3, maar in de race bewees hij waarom hij viervoudig wereldkampioen is. Meteen na de start pakte hij de leiding, reed een comfortabele voorsprong bijeen en gaf het slotstuk met gemak uit handen aan Lulham.

Verstappen imponeert de hele racewereld

Ook Bleekemolen wist niet wat hij zag. “Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet zeggen, het is bijna onmogelijk wat Verstappen heeft gedaan”, reageerde hij tegenover GPToday. “Normaal gesproken is Frank Stippler, die als tweede eindigde, de man die hier domineert. Hij is een Nordschleife-specialist, heeft daar al zestien keer gewonnen en kent elk hoekje van het circuit. Toch geeft Verstappen hem en andere routiniers gewoon een pak slaag.”

Bleekemolen benadrukt dat racen op de Nordschleife allesbehalve eenvoudig is. De zoon van Michael Bleekemolen verbaast zich dan ook over de snelheid waarmee Verstappen zich aanpaste. “Hij zal wel op de simulator hebben gereden, maar in aanloop naar de wedstrijd heeft hij misschien vijftien ronden gedaan. Blijkbaar neemt hij alles razendsnel in zich op, en dat is knap. Op de Nordschleife heb je punten waar je volledig in je stoel wordt gedrukt en waar de vullingen uit je kiezen trillen. Maar Max had er geen moeite mee.”

Wat is het verschil tussen F1 en GT3? 

Het verschil tussen een Formule 1-auto en een GT-bolide is groot, benadrukken kenners. Juist daarom dwingt Verstappen zoveel respect af. Bleekemolen legt uit: “Je hebt natuurlijk veel minder pk’s, veel minder downforce en de hele afstelling is totaal anders. De Nordschleife is extreem hobbelig, dus daar wordt de auto ook op aangepast. Zet je die GT op een F1-circuit, dan vlieg je alle kanten op. De wegligging is niet optimaal en daarop moet je voortdurend anticiperen. Het gaat trager dan in de Formule 1, maar er komt juist meer bij kijken.”

"Verstappen nu de beste? Dat was hij al voor mij?"

Op de vraag of Verstappen nu misschien wel de beste coureur ooit is, reageerde Bleekemolen met een lach: “Dat was hij voor mij al! Coureurs uit verschillende periodes zijn eigenlijk niet te vergelijken, maar dit maakt hem absoluut nog groter. Het is uniek dat een actieve F1-rijder instapt in zo’n auto en direct wint van specialisten.”

Verstappen kende een ijzersterke septembermaand. Nadat Red Bull updates doorvoerde, won hij de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan, en tussendoor schreef hij ook de NSL9 op de Nordschleife op zijn naam. Komend weekend staat de Grand Prix van Singapore op het programma, waar Verstappen dichterbij McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris hoopt te komen in de titelstrijd.

Larry Perkins

Posts: 60.250

[i] Verstappen kende een ijzersterke septembermaand. [/i]

Piastri: "Heb Max een appje gestuurd dat Singapore niet meer in september is..."

  • 3
  • 29 sep 2025 - 18:50
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.427

    Forza Ferrari én Sim-racen. Van Max val ik al lang niet meer achterover. Misschien moet Bleekmolen zich eens inlezen in dat race-fenomeen.

    • + 2
    • 29 sep 2025 - 17:27
    • TylaHunter

      Posts: 10.513

      Mooi artikel gelezen bij de engelse buur durace.

      Beschrijven exact wat ik al jaren met Verstappen heb... een oude jaren 80 geest van een coureur in de moderne wereld.

      Racen racen racen... niet de pr of crediet, maar het racen an sich is alles waar hij het voor doet.

      Ik zie m ook zo Bathurst doen, Daytona, Lemans, Sebring, misschien zelfs nog een roadcoarse nascar of indycar gewoon voor de lol.

      Voor mij een aangename verassing na jaren F1 only coureurs, die na hun carrière nog een paar dingen mee plukken zoals Button of Massa.

      Misschien Buemi, Vergne en Vandoorne, maar die moesten natuurlijk weg uit F1 dus kozen niet vrijwillig voor de "nu doe ik alles wel" loopbaan

      • + 2
      • 29 sep 2025 - 18:04
    • snailer

      Posts: 29.952

      Mooie woorden van je TylaHunter.

      Wat ik vooral mooi aan dit verhaal vind is dat hij deze race vooral door zijn enorme snelheid dominant wist te maken. Heb toevallig De 2 rondes op sliks die hij deed, daarvoor vooral op inters, gezien. In vrije luch was hij zo'n beetje elke sector diep paars. Maar juist in de laatste ronde had hij 3 sectoren behoorlijk nadeel van verkeer. Ook een mooie slipstream trouwens.
      Maar hij zette zic in verkeer doordat hij ruim 3 minuten voor het eind over start reed. Degene die ruim een minuut na hem over start reed haalde pole en degene op p2 kwam een paar seconde voor het eind over start. Die haalde met groene sectoren p2. Dat was duidelijk ervaring. De laatte gekoppeld aan wat geluk. Even geel en die man zou de laatste poging niet hebben kunnen doen.
      Verstappen zei zelf dat hij wat ervaring miste en hier was dat duidelijk.
      Begreep ook dat er een paar kreks in Japan reden (van het commentaar. En juist daarom denk ik dat hij verder naar achter had gestaan als die er wel waren geweest.

      Van mij had dat gemogen. Maar nu was et ook mooi. Heb ook de eerste paar rondes bekeken voor ik weg ging. En daar reed Verstappen ogenschijnlijk vrij eenvoudig weg bij de rest. Commentator was juist daar zeer van onder de indruk.

      Denk dat er meer F1 rijders zouden hebben gewonnen, maar die zouden denk ik een ervaren rijder naast zich nodig hebben gehad voor bijvoorbeeld de afstelling. Maar ik denk ook dat er niet al te veel zijn die zo zouden hebben gedomineerd in de race.

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 19:02
    • snailer

      Posts: 29.952

      Die ruim 3 minuten moet ruim 2 minuten zijn. slip van mijn vinger.

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 19:04
  • Larry Perkins

    Posts: 60.250

    Verstappen kende een ijzersterke septembermaand.

    Piastri: "Heb Max een appje gestuurd dat Singapore niet meer in september is..."

    • + 3
    • 29 sep 2025 - 18:50
    • schwantz34

      Posts: 40.919

      Max heeft Piastri een appje terug gestuurd "De muren op Singapore staan in Oktober net zo dicht op de baan als de muren van van Bakoe in September, groetjes Max!"

      • + 1
      • 29 sep 2025 - 21:37
    • Larry Perkins

      Posts: 60.250

      Overigens best wel naïef van die coureurs dat ze denken dat wij hun appverkeer niet kunnen lezen...

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 21:48
    • schwantz34

      Posts: 40.919

      Nou zeg dat wel, hoe dom kan je zijn man?

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 21:53
  • Pietje Bell

    Posts: 31.233

    Onze grote Pakistaanse Max fan is weer eens creatief geweest.
    Deze keer voor Max zijn verjaardag morgen. Leuk!

    https://www.instagram(.)com/p/DPMcbaVjchC/

    • + 1
    • 29 sep 2025 - 20:51

