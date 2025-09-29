Max Verstappen maakte afgelopen weekend opnieuw indruk in de internationale racewereld. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 besloot in het Grand Prix-loze weekend mee te doen aan de NSL9 met een Ferrari GT3, en won direct op de iconische Nürburgring Nordschleife. Autocoureur en Viaplay-commentator Sebastiaan Bleekemolen kon nauwelijks geloven wat de Nederlander liet zien in Duitsland.

In zijn vrije weekend trok Verstappen naar de Nürburgring. De Red Bull-coureur haalde eerder deze maand zijn licentie en kon daardoor samen met teamgenoot Chris Lulham deelnemen aan de NLS9. In de kwalificatie zette Verstappen al een sterke prestatie neer met P3, maar in de race bewees hij waarom hij viervoudig wereldkampioen is. Meteen na de start pakte hij de leiding, reed een comfortabele voorsprong bijeen en gaf het slotstuk met gemak uit handen aan Lulham.

Verstappen imponeert de hele racewereld

Ook Bleekemolen wist niet wat hij zag. “Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet zeggen, het is bijna onmogelijk wat Verstappen heeft gedaan”, reageerde hij tegenover GPToday. “Normaal gesproken is Frank Stippler, die als tweede eindigde, de man die hier domineert. Hij is een Nordschleife-specialist, heeft daar al zestien keer gewonnen en kent elk hoekje van het circuit. Toch geeft Verstappen hem en andere routiniers gewoon een pak slaag.”

Bleekemolen benadrukt dat racen op de Nordschleife allesbehalve eenvoudig is. De zoon van Michael Bleekemolen verbaast zich dan ook over de snelheid waarmee Verstappen zich aanpaste. “Hij zal wel op de simulator hebben gereden, maar in aanloop naar de wedstrijd heeft hij misschien vijftien ronden gedaan. Blijkbaar neemt hij alles razendsnel in zich op, en dat is knap. Op de Nordschleife heb je punten waar je volledig in je stoel wordt gedrukt en waar de vullingen uit je kiezen trillen. Maar Max had er geen moeite mee.”

Wat is het verschil tussen F1 en GT3?

Het verschil tussen een Formule 1-auto en een GT-bolide is groot, benadrukken kenners. Juist daarom dwingt Verstappen zoveel respect af. Bleekemolen legt uit: “Je hebt natuurlijk veel minder pk’s, veel minder downforce en de hele afstelling is totaal anders. De Nordschleife is extreem hobbelig, dus daar wordt de auto ook op aangepast. Zet je die GT op een F1-circuit, dan vlieg je alle kanten op. De wegligging is niet optimaal en daarop moet je voortdurend anticiperen. Het gaat trager dan in de Formule 1, maar er komt juist meer bij kijken.”

"Verstappen nu de beste? Dat was hij al voor mij?"

Op de vraag of Verstappen nu misschien wel de beste coureur ooit is, reageerde Bleekemolen met een lach: “Dat was hij voor mij al! Coureurs uit verschillende periodes zijn eigenlijk niet te vergelijken, maar dit maakt hem absoluut nog groter. Het is uniek dat een actieve F1-rijder instapt in zo’n auto en direct wint van specialisten.”

Verstappen kende een ijzersterke septembermaand. Nadat Red Bull updates doorvoerde, won hij de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan, en tussendoor schreef hij ook de NSL9 op de Nordschleife op zijn naam. Komend weekend staat de Grand Prix van Singapore op het programma, waar Verstappen dichterbij McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris hoopt te komen in de titelstrijd.