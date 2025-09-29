user icon
Nürburgring-rivaal prijst Verstappen: "Eén van de beste coureurs ooit!"

Nürburgring-rivaal prijst Verstappen: "Eén van de beste coureurs ooit!"
  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 16:09
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Jann Mardenborough stond afgelopen weekend samen met Max Verstappen op het podium op de Nürburgring Nordschleife. De coureur kwam maar 24 seconden na Verstappens auto over de finish. Het is volgens de Brit een van zijn mooiste prestaties ooit en hij noemt Verstappen "de beste coureur die ooit geleefd heeft".

Jann Mardenborough heeft een bijzondere achtergrond. De Brit is momenteel 34 jaar oud, maar heeft al heel wat meegemaakt. Zo heeft hij een extreem ongeluk gehad in 2015 op de Nordschleife. 

Enorme geschiedenis op de Nordschleife

In 2015 crashte Mardenborough op de Nordschleife. Tijdens het ongeluk kwam een bezoeker om het leven. Hij heeft daarna veel geracet in Japan. Mardenborough is afgelopen weekend als tweede geëindigd achter Max Verstappen en Chris Lulham. 

"Ik ben heel blij om weer terug te zijn. Het is tien jaar geleden dat ik hier mijn ongeluk had", vertelde Mardenborough aan VLNFP. "Ik heb altijd de intentie gehad om hier weer te racen, maar ik ging naar Japan, andere dingen gebeurden, maar ik voel me bevoorrecht om hier te zijn met Ford Racing en HRT in de Mustang."

"Om dan een podium te pakken bij deze terugkeer en dan ook nog eens te racen tegen Max, die ik beschouw als de beste coureur die ooit heeft geleefd, en zijn teamgenoot... Ik ben er nu nog kalm onder, maar morgen denk ik eraan terug als een memorabel moment, iets wat ik mijn toekomstige kinderen wil laten zien", zo eert Mardenborough Verstappen.

'Het verschil zat in de banden'

"Het grote verschil is het rubber. De Yokohama wordt in rap tempo doorontwikkeld. En voor Ford is dit eigenlijk het eerste competitieve seizoen, waarbij de auto stap voor stap wordt verbeterd, en volgend jaar komt er een Evo-pakket aan. De Ferrari is al verder ontwikkeld op de Michelin-band, die heel sterk is."

"We zaten niet ver weg, maar het is ontzettend indrukwekkend wat Max hier heeft gedaan, terwijl hij normaal gesproken in een Formule 1-auto zit. Het verbaast me niet, hoor, want hij zit sowieso in de top drie coureurs die ooit hebben geleefd. Het was genieten om het podium met hem te delen en ik hoop dat hij de strijd kan aangaan met Piastri voor het kampioenschap."

Reacties (4)

  • snailer

    Posts: 29.947

    Hopelijk wordt er weer snel een 4 uurs of 24 uurs race gereden.

    Dan hebben we het niet meer over de nordschleife.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 16:26
    • TylaHunter

      Posts: 10.512

      Nou er was gewoon een WEC event, die Alpine won... maar tja sneeuwde ietwat onder aan dit GT3 verhaal.

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 16:29
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.408

    "Zeg Jann Mardenborough, wil jij soms 'n aantal kratten met Redbull hebben?"

    "Das goed" zegt Jann, "wat moet ik daarvoor doen?"

    "Niets bijzonders, je hoeft alleen maar te zeggen dat Max één van de beste, zo niet de beste, coureur aller tijden is."

    "Is dat alles wat ik moet doen", vraagt Jann

    Yep!

    "Oke dan, Max Verstappen is één van de beste coureurs ooit."

    "Zo, das makkelijk verdiend" ..... aldus Jann Mardenborough.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 16:36
  • Larry Perkins

    Posts: 60.230

    Jann Mardenborough is vernoemd naar 'onze' Jan Lammers, maar had nu liever Max Emilian geheten...

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 17:53

