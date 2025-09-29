Nürburgring-rivaal prijst Verstappen: "Eén van de beste coureurs ooit!"

Jann Mardenborough stond afgelopen weekend samen met Max Verstappen op het podium op de Nürburgring Nordschleife. De coureur kwam maar 24 seconden na Verstappens auto over de finish. Het is volgens de Brit een van zijn mooiste prestaties ooit en hij noemt Verstappen "de beste coureur die ooit geleefd heeft".

Jann Mardenborough heeft een bijzondere achtergrond. De Brit is momenteel 34 jaar oud, maar heeft al heel wat meegemaakt. Zo heeft hij een extreem ongeluk gehad in 2015 op de Nordschleife.

Enorme geschiedenis op de Nordschleife

In 2015 crashte Mardenborough op de Nordschleife. Tijdens het ongeluk kwam een bezoeker om het leven. Hij heeft daarna veel geracet in Japan. Mardenborough is afgelopen weekend als tweede geëindigd achter Max Verstappen en Chris Lulham.

"Ik ben heel blij om weer terug te zijn. Het is tien jaar geleden dat ik hier mijn ongeluk had", vertelde Mardenborough aan VLNFP. "Ik heb altijd de intentie gehad om hier weer te racen, maar ik ging naar Japan, andere dingen gebeurden, maar ik voel me bevoorrecht om hier te zijn met Ford Racing en HRT in de Mustang."

"Om dan een podium te pakken bij deze terugkeer en dan ook nog eens te racen tegen Max, die ik beschouw als de beste coureur die ooit heeft geleefd, en zijn teamgenoot... Ik ben er nu nog kalm onder, maar morgen denk ik eraan terug als een memorabel moment, iets wat ik mijn toekomstige kinderen wil laten zien", zo eert Mardenborough Verstappen.

'Het verschil zat in de banden'

"Het grote verschil is het rubber. De Yokohama wordt in rap tempo doorontwikkeld. En voor Ford is dit eigenlijk het eerste competitieve seizoen, waarbij de auto stap voor stap wordt verbeterd, en volgend jaar komt er een Evo-pakket aan. De Ferrari is al verder ontwikkeld op de Michelin-band, die heel sterk is."

"We zaten niet ver weg, maar het is ontzettend indrukwekkend wat Max hier heeft gedaan, terwijl hij normaal gesproken in een Formule 1-auto zit. Het verbaast me niet, hoor, want hij zit sowieso in de top drie coureurs die ooit hebben geleefd. Het was genieten om het podium met hem te delen en ik hoop dat hij de strijd kan aangaan met Piastri voor het kampioenschap."