Verstappen kan bizar record van Hamilton evenaren in Singapore

Verstappen kan bizar record van Hamilton evenaren in Singapore
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 08:11
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Na zijn zege op de Nürburgring Nordschleife, neemt Max Verstappen aankomend weekend weer plaats in zijn Red Bull-bolide. In Singapore gaat hij jagen op een nieuw topresultaat, al heeft hij nog nooit gewonnen in de Aziatische stadstaat. Als hij dat dit weekend wel voor elkaar krijgt, dan evenaart hij een record van Lewis Hamilton.

Het stratencircuit van Marina Bay in Singapore is een plek waar Red Bull Racing het traditioneel gezien zwaar heeft. In het ijzersterke seizoen van 2023 was dit zelfs de race waarin ze op pijnlijke wijze werden verslagen door de concurrentie. Verstappen heeft dan ook nog nooit gewonnen in Singapore, en het is de vraag hoe ze aankomend weekend kunnen gaan presteren.

Enorme uitdaging

Verstappen schreef in de afgelopen weken de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam, en hij hoopt zijn reeks door te zetten in Singapore. Het wordt een flinke uitdaging, maar als het lukt, dan is zijn eerste zege in Singapore een feit. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met Nico Rosberg, Sergio Perez, Carlos Sainz en Lando Norris, die de race allemaal één keer wisten te winnen. De meeste zeges op deze circuit staan op naam van Sebastian Vettel, die vijfmaal als winnaar over de streep kwam.

Record van Hamilton evenaren

Als Verstappen weet te winnen, dan staat hij op zeges in 31 verschillende Grands Prix. Als dit lukt, dan komt hij op gelijke hoogte met Lewis Hamilton, die al 31 verschillende Grands Prix wist te winnen. Verstappen kan dus ook hier op gelijke hoogte komen met Hamilton. Zijn laatste zege in een Grand Prix die hij nog nooit had gewonnen, wast de Grand Prix van China in 2024.

F1-coureurs met meeste zeges in verschillende Grands Prix:

1. Lewis Hamilton - 31 verschillende Grands Prix

2. Max Verstappen - 30 verschillende Grands Prix

3. Michael Schumacher - 22 verschillende Grands Prix

4. Sebastian Vettel - 21 verschillende Grands Prix

5. Alain Prost - 18 verschillende Grands Prix

Rimmer

Posts: 12.794

Heb jij een roddel fetisj?

  • 16
  • 30 sep 2025 - 10:05
Reacties (9)

  • Paulie

    Posts: 4.580

    niks ten nadele van Lewis, Max en Seb, maar des te knapper dat Schumacher en Prost in dit staatje staan, ervan uitgaande dat in hun tijden we kleinere racekalenders hadden, minder variatie in circuits, minder rotatie van gastlanden...

    • + 10
    • 30 sep 2025 - 08:44
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.756

      Inderdaad. Ook de autos gingen vaker stuk.. veel meer dan nu. Je had dus bijna 2x minder races, sowieso minder landen(waar geracet werd) en ook nog eens onbetrouwbare autos. Doet niets aan prestaties van Lewis, Max en Seb maar puur o.b.v. bovenstaande factoren is het inderdaad knap dat Schumacher en Prost er staan.

      • + 2
      • 30 sep 2025 - 10:27
    • F1jos

      Posts: 4.690

      Het is "niet eerlijk" om een vergelijking te doen met niet-gelijksoortige middelen, omdat de vergelijking zelf dan geen geldige, nuttige of betekenisvolle conclusie kan opleveren. Het is een drogreden. Het leidt tot misleiding, onterechte kritiek en slechte besluitvorming, omdat het de fundamentele verschillen in doel, context en functie tussen de vergeleken zaken negeert.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 13:50
  • snailer

    Posts: 29.967

    Verstappen heeft nu al een paar races gewonnen met een spin.

    Het zou een BIZAR RECORD zijn als Verstappen een double spin and win of two single spins and win zou doen in Singapore.

    • + 3
    • 30 sep 2025 - 08:44
  • Rimmer

    Posts: 12.794

    Als Max in Singapore kan winnen dan hebben ze iets magisch gevonden in de RB. Het lijkt mij ijdele hoop.
    Het is gewoon zeer realistisch om te verwachten dat McLaren hier weer belachelijk domineert en dat Max op zijn best ergens 30 seconden later op P3 of P4 eindigt.
    Daarmee staat iedereen weer met de voetjes op de grond en gaat het WK als een nachtkaars uit.
    Max moet hier winnen om het überhaupt nog interessant te houden.

    • + 6
    • 30 sep 2025 - 09:24
  • Pietje Bell

    Posts: 31.244

    Hamilton en Rosco. Zag deze prachtige illustratie net voorbijkomen.
    Zal geen pretje voor hem zijn om nu van Californië naar Singapore te moetn reizen.

    pbs.twimg.com/medi(...)9XVj?format=png&;name=small

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 09:25
    • Pietje Bell

      Posts: 31.244

      Weer wordt er een halve link weergegeven!

      pbs.twimg(.)com/media/G2E6u5WXYAA9XVj?format=png&name=small

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 09:29
    • Rimmer

      Posts: 12.794

      Heb jij een roddel fetisj?

      • + 15
      • 30 sep 2025 - 10:05

