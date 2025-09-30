Verstappen kan bizar record van Hamilton evenaren in Singapore

Na zijn zege op de Nürburgring Nordschleife, neemt Max Verstappen aankomend weekend weer plaats in zijn Red Bull-bolide. In Singapore gaat hij jagen op een nieuw topresultaat, al heeft hij nog nooit gewonnen in de Aziatische stadstaat. Als hij dat dit weekend wel voor elkaar krijgt, dan evenaart hij een record van Lewis Hamilton.

Het stratencircuit van Marina Bay in Singapore is een plek waar Red Bull Racing het traditioneel gezien zwaar heeft. In het ijzersterke seizoen van 2023 was dit zelfs de race waarin ze op pijnlijke wijze werden verslagen door de concurrentie. Verstappen heeft dan ook nog nooit gewonnen in Singapore, en het is de vraag hoe ze aankomend weekend kunnen gaan presteren.

Enorme uitdaging

Verstappen schreef in de afgelopen weken de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam, en hij hoopt zijn reeks door te zetten in Singapore. Het wordt een flinke uitdaging, maar als het lukt, dan is zijn eerste zege in Singapore een feit. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met Nico Rosberg, Sergio Perez, Carlos Sainz en Lando Norris, die de race allemaal één keer wisten te winnen. De meeste zeges op deze circuit staan op naam van Sebastian Vettel, die vijfmaal als winnaar over de streep kwam.

Record van Hamilton evenaren

Als Verstappen weet te winnen, dan staat hij op zeges in 31 verschillende Grands Prix. Als dit lukt, dan komt hij op gelijke hoogte met Lewis Hamilton, die al 31 verschillende Grands Prix wist te winnen. Verstappen kan dus ook hier op gelijke hoogte komen met Hamilton. Zijn laatste zege in een Grand Prix die hij nog nooit had gewonnen, wast de Grand Prix van China in 2024.

F1-coureurs met meeste zeges in verschillende Grands Prix:

1. Lewis Hamilton - 31 verschillende Grands Prix

2. Max Verstappen - 30 verschillende Grands Prix

3. Michael Schumacher - 22 verschillende Grands Prix

4. Sebastian Vettel - 21 verschillende Grands Prix

5. Alain Prost - 18 verschillende Grands Prix