Emoties bij Nürburgring-legende: "Verstappen is een echte racer"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife op zijn naam. De Nederlander reed een geweldige race, en liet zijn GT3-droom in vervulling gaan. Endurance-legende Timo Bernhard genoot van Verstappens avontuur, en stelt dat hij er zelfs een beetje emotioneel door werd.

Verstappen is een groot fan van GT3's en de langeafstandsracerij, en hij droomt er dan ook van om in de toekomst de 24 uur van de Nürburgring te rijden. Twee weken geleden haalde hij zijn Permit A, door een NLS-race te rijden in een Porsche Cayman GT4. Afgelopen weekend maakte hij zijn GT3-debuut, en wist hij samen met Chris Lulham direct te winnen.

Verstappen en Lulham versloegen een aantal Nürburgring-veteranen. Een aantal van de beste GT3-coureurs ontbraken echter, omdat ze deelnemen aan de WEC-race op de Fuji Speedway. Ook de Duitse racelegende Timo Bernhard was in Japan om commentaar te leveren. Hij is een echte Nürburgring-legende, en wist de 24-uursrace vijf keer te winnen.

'Ik word er emotioneel van'

Bernhard leverde commentaar bij de WEC-race, en daar besprak hij Verstappens GT3-avontuur: "Complimenten voor Max Verstappen die de Nordschleife heeft getackeld. Ik vind het echt heel mooi. De Formule 1 is het platform dat de meeste aandacht krijgt, dat is logisch. Maar als dat soort coureurs, zoals ook Fernando Alonso en Nico Hülkenberg bijvoorbeeld..."

"Ik deelde drie jaar lang een Porsche met Mark Webber en we hebben ontzettend veel lol gehad. Het zijn coureurs, die graag ook eens iets anders willen proberen. Enduranceracen heeft daarin zoveel te bieden... Je merkt, ik word er emotioneel van. Het is een geweldige tak van racen, ik houd ervan."

Kan Verstappen het record verbreken?

Bernhard heeft de snelste rondetijd ooit op de Nordschleife op zijn naam staan. Als er wordt gegrapt dat Verstappen dat record kan verbreken in dezelfde auto, gaat Bernhard verder met zijn verhaal: "Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik hoor dingen over hem die hem kenmerken als een echte racer. Ik vind het mooi hoe hij dit tackelde. Hij is een ongekend talent. De Nordschleife is iets speciaals en hij heeft echt respect voor die plek en dat kan ik waarderen, dat vind ik heel mooi."