Is Verstappen al uitontwikkeld? "Door de GT3 wordt Max weer een betere coureur"

Max Verstappen liet afgelopen weekend opnieuw zien dat hij meer is dan alleen een Formule 1-coureur. De viervoudig wereldkampioen stapte in een Ferrari GT3 tijdens de NLS op de Nürburgring en schreef bij zijn debuut meteen de overwinning op zijn naam. Oud-F1-journalist Peter Windsor ziet in dat uitstapje een waardevolle les – niet alleen voor Verstappen zelf, maar ook voor andere coureurs en zelfs voor fans van de sport.

Samen met Chris Lulham reed Verstappen naar de zege. Na een derde startplek nam hij bij de start meteen de leiding en bouwde in zijn stints een voorsprong van meer dan een minuut op. Lulham zag dat verschil nog teruglopen, maar het duo hield stand en won overtuigend. Voor Windsor is dat niet zozeer het belangrijkste, maar vooral de manier waarop Verstappen zich openstelt voor andere disciplines.

Windsor kijkt met bewondering naar Verstappen

“Max weet dat iedere keer dat hij in een auto stapt, hij er iets van leert”, legt Windsor uit in een video op zijn YouTube-kanaal. “Of het nu gaat om een Formule 1-wagen, een gewone auto of een GT3-bolide: hij neemt altijd iets mee dat hem beter maakt. Dat is een manier van denken die veel van zijn collega’s simpelweg niet hebben.”

Volgens Windsor heerst er binnen de F1 een cultuur waarin coureurs zichzelf al snel als compleet beschouwen. “Ze hebben hun simulator, hun fysieke trainingen, hun mental coach – en denken dat dat voldoende is. Het idee dat je ook met een eenvoudige schakelauto nog nuttige dingen kunt leren, of door een hobbelig circuit te bestuderen, komt bij de meesten niet op. Max doorbreekt dat patroon en dat kan anderen inspireren.”

Of Verstappen met zijn uitstapje daadwerkelijk een nieuwe trend aanwakkert, moet nog blijken. Maar Windsor gelooft dat het goed zou zijn voor de Formule 1 als meer coureurs buiten hun bubbel kijken.