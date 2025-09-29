user icon
Is Verstappen al uitontwikkeld? "Door de GT3 wordt Max weer een betere coureur"

  Gepubliceerd op 29 sep 2025 07:36
  • comments 3
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen liet afgelopen weekend opnieuw zien dat hij meer is dan alleen een Formule 1-coureur. De viervoudig wereldkampioen stapte in een Ferrari GT3 tijdens de NLS op de Nürburgring en schreef bij zijn debuut meteen de overwinning op zijn naam. Oud-F1-journalist Peter Windsor ziet in dat uitstapje een waardevolle les – niet alleen voor Verstappen zelf, maar ook voor andere coureurs en zelfs voor fans van de sport.

Samen met Chris Lulham reed Verstappen naar de zege. Na een derde startplek nam hij bij de start meteen de leiding en bouwde in zijn stints een voorsprong van meer dan een minuut op. Lulham zag dat verschil nog teruglopen, maar het duo hield stand en won overtuigend. Voor Windsor is dat niet zozeer het belangrijkste, maar vooral de manier waarop Verstappen zich openstelt voor andere disciplines.

Windsor kijkt met bewondering naar Verstappen

“Max weet dat iedere keer dat hij in een auto stapt, hij er iets van leert”, legt Windsor uit in een video op zijn YouTube-kanaal. “Of het nu gaat om een Formule 1-wagen, een gewone auto of een GT3-bolide: hij neemt altijd iets mee dat hem beter maakt. Dat is een manier van denken die veel van zijn collega’s simpelweg niet hebben.”

Volgens Windsor heerst er binnen de F1 een cultuur waarin coureurs zichzelf al snel als compleet beschouwen. “Ze hebben hun simulator, hun fysieke trainingen, hun mental coach – en denken dat dat voldoende is. Het idee dat je ook met een eenvoudige schakelauto nog nuttige dingen kunt leren, of door een hobbelig circuit te bestuderen, komt bij de meesten niet op. Max doorbreekt dat patroon en dat kan anderen inspireren.”

Of Verstappen met zijn uitstapje daadwerkelijk een nieuwe trend aanwakkert, moet nog blijken. Maar Windsor gelooft dat het goed zou zijn voor de Formule 1 als meer coureurs buiten hun bubbel kijken.

MacGyver

Posts: 3.946

Max Verstappen is net Sterling Moss, in alles snel, enige verschil?
Max is 4x wK f1

  • 1
  • 29 sep 2025 - 08:10
Reacties (3)

  • shakedown

    Posts: 1.419

    Het gevaar voor heel veel andere rijders is, is dat ze simpelweg te kak gezet worden door de vast rijders in een kampioenschap.

    Er rijden veel F1 rijders rond die zich echt het beste van alles en iedereen vinden. Maar stappen ze ook in een GT3, Lemans, indy of wat dan ook, dan krijgen ze ineens door dat ze niet verder komen dan plek 15.

    Auch. Jezelf beschouwen als de top van de race coureurs en dan blijkt dat je gewoon middelmatig bent in andere klassen. Dat zal een hoop rijders pijn doen. Ik zie een Norris, LeClerc, Hamilton, Stroll, Bearman dat niet zo snel doen. Ik denk echt dat ze dan issues krijgen met vertrouwen in hunzelf...

    Wat Team Verstappen laat zien is niet de standaard. Ik denk dat steeds meer kritische mensen om gaan en echt door beginnen te krijgen hoe bijzonder goed Verstappen is. En hoe hij een team mee neemt in succes.

    Chris l0lham is een eSport rijder. Is het ook een goede race rijder? Hij heeft best wat laten zien in lagere klassen. Niet super opvallend, maar toch wel redelijk succesvol. Mar zou hij met een andere coureur ook kans maken op de GT3 winst? Tuurlijk heeft Verstappen de voorsprong gemaakt en Chris heeft die veilig gesteld. Door gecontroleerd zijn stint te doen. Maar de druk die op hem stond was natuurlijk immens. Ik denk echt dat je ook hier de kracht van Verstappen ziet en hij zijn hele team meeneemt, steunt en op de top an hun kunnen laat rijden. Petje af.

    • + 1
    • 29 sep 2025 - 09:14
    • Snelrondje

      Posts: 8.852

      @Shake, daar pak je mi. Inderdaad de kern waarom de meeste F1 coureurs geen avonturen in andere race disciplines aandurven. F1 staat op een enorm voetstuk. Maar verschilt zoveel van andere raceklassen dat succes in de F1 geen garantie is op succes elders. En er zijn genoeg goede coureurs die graag de concurrentie met de verwende F1 boys aan willen gaan. De meeste F1 coureurs houden de mythe graag in stand.

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 09:41

