IJzersterke Verstappen sluit eerste stint af als raceleider met grote voorsprong op Nordschleife

Max Verstappen heeft zijn eerste stint als GT3-coureur er opzitten. De Nederlander heeft twee geweldige uren achter de rug, waarin hij de concurrentie op ruim een minuut (!) achterstand heeft gereden. Verstappens equipe gaat dan ook aan de leiding.

Verstappen en zijn teamgenoot Chris Lulham zijn goed begonnen aan hun GT3-avontuur op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen werd in de Ferrari 296 GT3 een goede kwalificatie af, waardoor hij als derde aan de NLS-race mocht beginnen. Bij de start haalde hij de twee auto's voor hem in, en dook hij als raceleider de eerste bocht in. Zijn concurrenten kwamen daarna amper bij hem in de buurt.

Foutloze Verstappen

Verstappen bleef foutloos, en had na vijf rondes op de Ring al een voorsprong van vijftien seconden. Hij bouwde zijn voorsprong elke keer uit en naar veertien rondjes had hij een voorsprong van 1 minuut en twee seconden op de rest van het veld. Hij maakte veel indruk, en liet zien dat hij niet alleen in een Red Bull-bolide, maar ook in een GT3-wagen kan domineren.

Na twee van de vier uur kwam Verstappen naar binnen voor een rijderswissel. Hij stapte uit de door Emil Frey Racing gerunde Ferrari, en gaf het stuur over aan zijn teamgenoot Lulham. De Brit mag de koppositie gaan verdedigen, en het weer lijkt geen rol van betekenis te gaan spelen.

Komt Verstappen nog in actie?

De 57. ADAC Barbarossapreis duurt nog ruim een uur en drie kwartier. Als Lulham en Verstappen hun voorsprong weten te verdedigen, dan winnen ze bij hun debuut. Het zou Verstappens twee grote zege in zes dagen tijd zijn. Afgelopen zondag schreef hij immers ook de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. Het is nog niet duidelijk of Verstappen nog een tweede stint gaat rijden. Toen Verstappen en Lulham twee weken geleden deelnamen aan de NLS-race, reden ze allebei de helft van de wedstrijd.