Jos Verstappen sluit Nordschleife-avontuur met zoon Max uit: "Dat wil ik niet"

Max Verstappen gaat dit weekend zijn GT3-droom najagen op de Nürburgring Nordschleife. Terwijl hij gaat jagen op succes in de Eiffel, komt zijn vader Jos in actie bij de East Belgian Rally. Jos Verstappen zal proberen het GT3-avontuur van afstand te volgen, maar hij zal niet samen met zijn zoon langeafstandsraces gaan rijden.

Verstappen droomt al jaren van een avontuur in de GT3-racerij. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 maakte twee weken geleden zijn racedebuut op de Nürburgring Nordschleife om de juiste papieren te halen. Nu de Permit A op zak is, neemt Verstappen dit weekend deel aan de NLS-race met een Ferrari 296 GT3 die hij deelt met Chris Lulham.

Hoe gaat Jos de race volgen?

Verstappens vader Jos gaat dit weekend op titeljacht in de East Belgian Rally. In België sprak hij met RaceXpress over het GT3-avontuur van zijn zoon. Gevraagd of hij wel naar de 4-uursrace kan kijken, reageert Jos met een glimlach: "Bijna niet, denk! Maar volgens mij gaat hij me vaak genoeg bellen om te laten weten hoe het gaat!"

'Hij beleeft er veel plezier aan'

Jos Verstappen ziet zijn zoon genieten van dit nieuwe race-avontuur: "Ik hoor precies wat de bedoeling is en ik praat er met hem over. Het is leuk om te zien hoeveel plezier hij daaraan heeft. Het is al heel erg lang een droom van hem om op de Nürburgring te rijden. Dat geeft hem een goed gevoel, maakt hem vrolijk en dat brengt hij ook mee naar de Formule 1."

Verstappen geniet van het racen, en doet dat dus ook buiten de F1-weekenden om. Vader Jos vindt dat niet vreemd: "Dat zit er gewoon in. Racen is zijn leven en dat laat hij duidelijk blijken."

Samen racen met Max?

Gevraagd of het een droom is om ooit samen met zijn zoon een langeafstandsrace te rijden, reageert Jos resoluut: "Nee, ik concentreer me op rally. Hij heeft genoeg gegadigden om de langeafstandsraces te rijden. Ik vind dit leuker en als je dan de snelheid niet hebt ten opzichte van Max, dan wordt het ook een ergernis. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat een goed resultaat van mij afhangt. Hij kan beter met de jonge garde aan de slag gaan."