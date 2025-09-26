Jos Verstappen sluit Nordschleife-avontuur met zoon Max uit: "Dat wil ik niet"

Max Verstappen gaat dit weekend zijn GT3-droom najagen op de Nürburgring Nordschleife. Terwijl hij gaat jagen op succes in de Eiffel, komt zijn vader Jos in actie bij de East Belgian Rally. Jos Verstappen zal proberen het GT3-avontuur van afstand te volgen, maar hij zal niet samen met zijn zoon langeafstandsraces gaan rijden.
Verstappen droomt al jaren van een avontuur in de GT3-racerij. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 maakte twee weken geleden zijn racedebuut op de Nürburgring Nordschleife om de juiste papieren te halen. Nu de Permit A op zak is, neemt Verstappen dit weekend deel aan de NLS-race met een Ferrari 296 GT3 die hij deelt met Chris Lulham.
Hoe gaat Jos de race volgen?
Verstappens vader Jos gaat dit weekend op titeljacht in de East Belgian Rally. In België sprak hij met RaceXpress over het GT3-avontuur van zijn zoon. Gevraagd of hij wel naar de 4-uursrace kan kijken, reageert Jos met een glimlach: "Bijna niet, denk! Maar volgens mij gaat hij me vaak genoeg bellen om te laten weten hoe het gaat!"
'Hij beleeft er veel plezier aan'
Jos Verstappen ziet zijn zoon genieten van dit nieuwe race-avontuur: "Ik hoor precies wat de bedoeling is en ik praat er met hem over. Het is leuk om te zien hoeveel plezier hij daaraan heeft. Het is al heel erg lang een droom van hem om op de Nürburgring te rijden. Dat geeft hem een goed gevoel, maakt hem vrolijk en dat brengt hij ook mee naar de Formule 1."
Verstappen geniet van het racen, en doet dat dus ook buiten de F1-weekenden om. Vader Jos vindt dat niet vreemd: "Dat zit er gewoon in. Racen is zijn leven en dat laat hij duidelijk blijken."
Samen racen met Max?
Gevraagd of het een droom is om ooit samen met zijn zoon een langeafstandsrace te rijden, reageert Jos resoluut: "Nee, ik concentreer me op rally. Hij heeft genoeg gegadigden om de langeafstandsraces te rijden. Ik vind dit leuker en als je dan de snelheid niet hebt ten opzichte van Max, dan wordt het ook een ergernis. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat een goed resultaat van mij afhangt. Hij kan beter met de jonge garde aan de slag gaan."
Reacties (12)Login om te reageren
Regenrace
Posts: 1.985
Ik hoop niet dat het zoals met pindakaas eten gaat: op een dag heb je er genoeg van.
Ouw-sjagerijn
Posts: 18.375
Hoogstwaarschijnlijk heeft hij te horen gekregen van Max dat hij absoluut niet mee mocht rijden.....want we weten allemaal wat er gebeurt als het bij Jos niet wil lukken, dan trekt er 'n waas over z'n ogen en begint hij te slaan.
Dat is de reden dat Max niet wil dat Jos meerijdt.
StevenQ
Posts: 9.731
Max heeft ondertussen naar het schijnt alweer het ronderecord verbroken vandaag
Pietje Bell
Posts: 31.171
Hij schijnt een 7:45 min te hebben gereden. Is dat een ronden record?
Dacht dat er snellere tijden gereden waren, maar geen idee met welk soort wagens.
Pietje Bell
Posts: 31.171
Even op de Engelse Wiki gekeken. De drie snelsten:
6:29.090 Mercedes-AMG One Maro Engel 2024-09-23 Official Nürburgring record attempt by Mercedes-AMG. Timing and vehicle condition verified by a notary. Michelin Pilot Sport Cup 2 R tyres. 6:24.03 on 20.6 km lap.
6:43.300 Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance Kit (991.2) Lars Kern 2021-06-14 Official Nürburgring record attempt by Porsche. Timing and vehicle condition verified by a notary. Michelin Pilot Sport Cup 2 R tyres, OEM Manthey Performance Kit. 6:38.835 on the 20,600 m lap
6:48.047 Mercedes-AMG GT Black Series Maro Engel 2020-11-04 Official Nürburgring record attempt by Mercedes. Timing and vehicle condition verified by a notary. OEM Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO tyres. 6:43.616 on the 20,600 lap. Damp track.
StevenQ
Posts: 9.731
Voor de GT3 wel, de tijden die jij daar hebt is een GT2 Porsche en 2 auto's die niet in een racecategorie zitten, zeker die AMG-ONE met Mercedes F1 hybride motor is natuurlijk heel iets anders dan een GT3 Ferrari
ronderecords zijn per categorie
Pietje Bell
Posts: 31.171
Die AMG-ONE met Mercedes F1 hybride motor is natuurlijk een lachertje, maar logisch dat ze die er bij zetten. Heeft meen ik >1000PKs.
Pietje Bell
Posts: 31.171
Deze staat op de 5e plaats.
6:49.328 Porsche 911 GT3 RS Jörg Bergmeister 2022-10-05
Pietje Bell
Posts: 31.171
Even Max zijn wagen vergeleken met die Porsche.
Why is Ferrari GT3 296 (2023) better than 911 GT3 RS (2019)?
0.3 s faster acceleration (0-100 km/h)
2.9 svs3.2 s
270 Nm higher maximum torque
740 Nmvs470 Nm
310 hp more horsepower
830 hpvs520 hp
18 km/h faster top speed
330 km/hvs312 km/h
Geen idee of ik appels met peren zit te vergelijken.
StevenQ
Posts: 9.731
Ik heb het idee dat dat de Toeristen Nordschieife is die tijden, dat is dus ZONDER het GP circuit dat ze tijdens de NLS wedstrijden wel gebruiken
Gilles Villeneuve mijn eerste held...!
Posts: 874
6.11 min. 1983 Stefan Belof in de lechandarische Porsche 956.
Pietje Bell
Posts: 31.171
Bij de bovenstaande top 3 tijden staat 20,832 meter. De lengte van de normale Nordschleife lijkt me.
Maakt ook niet uit. We gaan het morgen wel zien of Max daar in zijn element is. Die heeft daar de tijd van z'n leven als je het mij vraagt.