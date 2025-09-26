user icon
'Horner kan niet naar Aston Martin door conflict met Newey'

'Horner kan niet naar Aston Martin door conflict met Newey'
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 14:09
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Aston Martin hoeft Christian Horner voorlopig nog niet aan te nemen. De oud-teambaas van Red Bull Racing heeft een schikking van 100 miljoen dollar gekregen om Red Bull Racing te verlaten. Volgens Guenther Steiner gaat een overstap van Christian Horner naar Aston Martin niet werken.

Bij Aston Martin is topontwerper Adrian Newey aan de slag. De ontwerper werkte voorheen met Christian Horner bij Red Bull Racing, maar is vertrokken naar Aston Martin. Volgens Steiner werkt een overstap van Horner naar Aston Martin niet door een onenigheid tussen Newey en de teambaas. 

Het is heel veel geld

Christian Horner ontving heel veel geld voor zijn vertrek bij Red Bull Racing. De Brit heeft meer dan twintig jaar voor Red Bull Racing gewerkt als teambaas. Steiner zegt tegenover een gokplatform: "Ik heb mijn bankgegevens gestuurd en hem gevraagd om wat van het geld dat hij had gekregen naar me over te maken! Maar serieus, nu de conclusie trekken dat de laatste twee overwinningen te danken waren aan het vertrek van Christian?"

"Ik respecteer Laurent en Laurent is een vriend, hij doet het goed. Ik denk niet dat Aston Martin Christian op dit moment nodig heeft. Ik denk dat er intern veel onvrede was en dat er iets moest veranderen. De verandering was het vertrek van Christian, en nu proberen ze gewoon terug te keren naar hun gloriedagen", zo zegt Steiner.

Problemen tussen Newey en Horner maken het lastig

"Het afgelopen jaar was het probleem tussen Adrian en Christian een van de redenen waarom Adrian Red Bull verliet. Dus, Christian terughalen, ik denk niet dat dat op dit moment zou werken. Bij Red Bull hebben we het de afgelopen anderhalf jaar gezien, toen er elk raceweekend drama was, en dat is nu verdwenen. Ik denk dat Aston Martin, met de mensen die ze hebben, heel goed is toegerust om te laten zien wat ze kunnen onder de nieuwe reglementen."

Joeppp

Posts: 8.057

Ik vond het ontslag van Horner bij RedBull een shock maar ik heb wel het gevoel dat het nuttig is geweest. Er is inderdaad geen drama meer en het gaat over racen ipv randzaken. De fitties van Horner met Toto waren genant, de publieke leegloop aan personeel was genant, horner zijn priveleven al vi... [Lees verder]

  • 1
  • 26 sep 2025 - 15:12
  • Blue Bull

    Posts: 19

    Er wordt steeds gesproken over 100 miljoen maar volgens de BBC gaat het om 52 miljoen pond.

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 14:50
    • StevenQ

      Posts: 9.728

      Dat is dus 59.5 miljoen euro

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 15:04
  • Joeppp

    Posts: 8.057

    Ik vond het ontslag van Horner bij RedBull een shock maar ik heb wel het gevoel dat het nuttig is geweest. Er is inderdaad geen drama meer en het gaat over racen ipv randzaken. De fitties van Horner met Toto waren genant, de publieke leegloop aan personeel was genant, horner zijn priveleven al vind ik dat meer roddelpraat was genant, de rijders wissels en ga zo maar door. Het zal echt niet alleen door Mekkies komen dat er nu weer gepresteerd wordt maar het lijkt wel weer meer op een team waar het plezier van afstraalt en RedBull was altijd zo'n team.

    • + 1
    • 26 sep 2025 - 15:12
    • hupholland

      Posts: 9.235

      wat is een publieke leegloop? dat er aan personeel getrokken wordt heeft ook vooral met succes te maken. En met een budgetcap kun je niet zo maar even eens loonsverhoging geven om je te verdedigen.
      En nee, tuurlijk ligt het niet aan Mekies, hij ging bv in zomer 2018 ook naar Ferrari, daar ging het precies omgekeerd. Maar misschien wel aan het vertrek van Horner. Hij is zelf natuurlijk door 'kamp Oostenrijk' voor de bus gegooid en dat is altijd als een donkere wolk boven het team blijven hangen. Iig goed dat die interne machtsstrijd nu beslist is en het team hopelijk weer echt een team kan zijn. Maar zo verfrissend als ze ooit begonnen, dat gaan ze echt niet meer worden. Dat was er ook al jaren niet meer.

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 16:42

