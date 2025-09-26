'Horner kan niet naar Aston Martin door conflict met Newey'

Aston Martin hoeft Christian Horner voorlopig nog niet aan te nemen. De oud-teambaas van Red Bull Racing heeft een schikking van 100 miljoen dollar gekregen om Red Bull Racing te verlaten. Volgens Guenther Steiner gaat een overstap van Christian Horner naar Aston Martin niet werken.

Bij Aston Martin is topontwerper Adrian Newey aan de slag. De ontwerper werkte voorheen met Christian Horner bij Red Bull Racing, maar is vertrokken naar Aston Martin. Volgens Steiner werkt een overstap van Horner naar Aston Martin niet door een onenigheid tussen Newey en de teambaas.

Het is heel veel geld

Christian Horner ontving heel veel geld voor zijn vertrek bij Red Bull Racing. De Brit heeft meer dan twintig jaar voor Red Bull Racing gewerkt als teambaas. Steiner zegt tegenover een gokplatform: "Ik heb mijn bankgegevens gestuurd en hem gevraagd om wat van het geld dat hij had gekregen naar me over te maken! Maar serieus, nu de conclusie trekken dat de laatste twee overwinningen te danken waren aan het vertrek van Christian?"

"Ik respecteer Laurent en Laurent is een vriend, hij doet het goed. Ik denk niet dat Aston Martin Christian op dit moment nodig heeft. Ik denk dat er intern veel onvrede was en dat er iets moest veranderen. De verandering was het vertrek van Christian, en nu proberen ze gewoon terug te keren naar hun gloriedagen", zo zegt Steiner.

Problemen tussen Newey en Horner maken het lastig

"Het afgelopen jaar was het probleem tussen Adrian en Christian een van de redenen waarom Adrian Red Bull verliet. Dus, Christian terughalen, ik denk niet dat dat op dit moment zou werken. Bij Red Bull hebben we het de afgelopen anderhalf jaar gezien, toen er elk raceweekend drama was, en dat is nu verdwenen. Ik denk dat Aston Martin, met de mensen die ze hebben, heel goed is toegerust om te laten zien wat ze kunnen onder de nieuwe reglementen."