Hamilton deelt verdrietig nieuws over hond: "Blijf denken aan Roscoe"

Hamilton deelt verdrietig nieuws over hond: "Blijf denken aan Roscoe"
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 12:09
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton slaat vandaag de bandentest van zijn team Ferrari over. Eigenlijk zou hij zich melden op het circuit van Mugello, maar hij wordt vervangen door Guanyu Zhou. De reden van Hamiltons afwezigheid is verdrietig, want het gaat niet goed met zijn trouwe viervoeter Roscoe.

Hamilton deelde eerder deze week al een foto van zijn hond Roscoe in een dierenziekenhuis. Hij vroeg zijn fans om te bidden voor zijn hond, en het regende in de uren daarna steunbetuigingen op de sociale media. Hamilton nam zijn hond in het verleden regelmatig mee naar de paddock, en Roscoe verscheen zelfs in de F1-film met Brad Pitt. Hamilton benadrukte in het verleden al hoe belangrijk zijn hond voor hem is, en nam hem recent nog mee naar Silverstone.

Openhartige boodschap

Op Instagram geeft Hamilton nu een verdrietige update over zijn hond. Bij een drietal foto's van Roscoe in het dierenziekenhuis, schrijft Hamilton een openhartige tekst: "Denk alsjeblieft allemaal aan Roscoe. Ik wil jullie op de hoogte houden. Roscoe heeft weer een longontsteking opgelopen en had moeite met ademen."

"Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en onder sedatie gebracht om hem te kalmeren terwijl ze hem onderzochten. Tijdens dat proces stopte zijn hart. Ze wisten zijn hartslag weer op gang te brengen en hij ligt nu in coma. We weten niet of hij hieruit zal ontwaken."

'Morgen proberen we hem wakker te maken'

Hamilton laat aan zijn fans en volgers weten dat hij niet weet of zijn hond het gaat redden. Hij is in ieder geval niet van plan weg te gaan: "Morgen zullen we proberen om hem wakker te maken. Ik ben nu aan zijn zijde en wil jullie allemaal bedanken voor jullie gebeden en voor jullie steun." Onder de post van Hamilton op Instagram regent het weer steunbetuigingen, en fanaccounts delen het nieuws massaal met elkaar. 

Rimmer

Posts: 12.774

Ik heb mijn hond in 2022 ten grave gedragen. Ik heb ongeveer zes weken lang iedere dag staan huilen. Mijn vrouw en dochter, toch niet de minst gevoelige mensen, ginger er niet zo zwaar gebukt onder als ik. Alsof ik een kind verloor. Het zal voor Lewis niet heel anders zijn als ik dit zo lees.
De... [Lees verder]

  • 26
  • 26 sep 2025 - 12:11
Reacties (7)

    • Adenauer Forst

      Posts: 1.164

      Hier hetzelfde. Vandaag precies 4 weken geleden. Je weet dat zo’n moment steeds dichterbij komt, maar het doet echt veel pijn. Het is echt een volwaardig gezinslid die wegvalt.
      Ik kan me de ellende waarin Lewis zit helemaal voorstellen.

      • + 10
      • 26 sep 2025 - 13:09
    • dutchiceman

      Posts: 5.435

      Zo’n trouwe viervoeter is toch je maatje voor het leven.
      Het doet zeer als ze gaan.

      • + 6
      • 26 sep 2025 - 13:14
    • Paulie

      Posts: 4.551

      Herken dat wel, een hond, een kat, meerdere keren afscheid moeten nemen van dieren en het kunnen je beste maatjes zijn, zijn je altijd trouw, dat laatste is met mensen nog wel 'ns anders.

      • + 7
      • 26 sep 2025 - 13:20
    • Beri

      Posts: 6.699

      Watje.. die @Rimmer

      *@Beri Gaat stiekem in een hoekje staan huilen om zijn eigen vorige week overleden hond*

      • + 3
      • 26 sep 2025 - 14:52
    • Paulie

      Posts: 4.551

      @Beri, sterkte, maar dan zit er maar 1 ding op (is mss afgezaagd) als een speer een nieuw maatje halen. dat slokt je aandacht weer snel op en dat helpt, althans zo was mijn ervaring

      • + 1
      • 26 sep 2025 - 15:14
    • F1jos

      Posts: 4.685

      De stilte na het overlijden van een trouwe viervoeter is killing.

      • + 2
      • 26 sep 2025 - 15:26

