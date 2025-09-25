user icon
'Opmars Verstappen dwingt McLaren tot het nemen van ingrijpende maatregelen'

'Opmars Verstappen dwingt McLaren tot het nemen van ingrijpende maatregelen'
  Gepubliceerd op 25 sep 2025 12:09
  9
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. Hij lijkt weer helemaal terug te zijn in de titelstrijd, en zal gaan vechten met Oscar Piastri en Lando Norris. Volgens Jacques Villeneuve voelen de McLarens de hete adem van Verstappen in hun nek.

Voor de zomerstop stelde Verstappen nog dat hij dit seizoen geen Grand Prix meer gaat winnen. Niets bleek echter minder waar te zijn, want na de zomerstop won Verstappen op oppermachtige wijze de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan. Hij profiteerde van misstappen van de McLarens, en staat daardoor nu nog maar 69 WK-punten achter kampioenschapsleider Oscar Piastri.

Staat McLaren onder druk?

Volgens voormalig F1-coureur en enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve moeten Piastri en zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris zich zorgen maken. In gesprek met OLBG stelt Villeneuve dat ze mogelijk kunnen bezwijken onder de toenemende druk: "De crash van Piastri liet zien dat zijn bubbel is gebarsten. Ging het om een eenmalige fout? Iedereen kan zo'n dag hebben, het maakt niet uit hoe goed je bent. Zelfs Max heeft wel eens een weekend waarvan we denken: 'Oké, misschien wat een beetje over de top'."

Is opmars van Verstappen slecht nieuws voor Norris?

Volgens Villeneuve is de opmars van Verstappen, vooral slecht nieuws voor Norris. De Brit staat tweede in het wereldkampioenschap, één plekje boven Verstappen. "Het probleem voor Lando is dat als Max steeds dichterbij komt, McLaren op een gegeven moment de voorkeur aan Piastri moet geven en hem de nummer één moet maken."

Villeneuve deelt nogmaals een waarschuwing uit aan Norris: "Dan is het gevecht om het kampioenschap niet ineens meer tegen een teamgenootje, maar tegen een andere coureur. En dat is een heel erg lastige coureur. De beste coureur die we hebben in deze wereld. Norris bevindt zich nu echt in een heel erg moeilijke positie."

En zoals gewoonlijk een titel die compleet naast de kwestie is.

  • 4
  • 25 sep 2025 - 12:11
Reacties (9)

  • Damon Hill

    Posts: 19.339

    Verstappen wint twee races op circuits (Monza en Baku) waarvan we wisten dat die goed bij de Red Bull zou passen, en Verstappen er kansrijk zou zijn. Opeens is het de waan van de dag dat Verstappen he-le-maal terug in de titelstrijd is. En straks op Singapore en Austin hebben we twee circuits waar de McLaren een stuk sneller zal zijn dan de Red Bull en is de waan weer dat de Red Bull een shit-auto is en Verstappen van team moet verkassen. En zo gaan we van waan, naar waan, naar waan, naar waan.

    Het gat met de McLaren rijders is helaas te groot. Ik zie Verstappen zeker nog kans maken op één of meerdere overwinningen, maar dan vooral bijvoorbeeld in Las Vegas en misschien ook wel Interlagos waar hij altijd fenomenaal is. Maar er komen ook circuits waar de Red Bull echt te ver achterloopt op McLaren. En Norris en Piastri gaan ook heus niet ineens iedere race crashen.

    • + 2
    • 25 sep 2025 - 12:17
    • snailer

      Posts: 29.899

      We gaan dit soort 'testiekels', zijn geen artikels naar mijn mening, tot aan Singapore hier vinden.

      En aangezien iedere pundit dit ondertussen vind en naar mijn mening volledig van het padje af zijn, zijn er ook voldoende mogelijkheden om ons dagelijks met dit soort onzin te overstelpen.

      Het moge duidelijk zijn dat ik het volledig met je eens ben. Ik heb het opgegeven om een vergelijkbaar verhaal als dat van jou nu heer te gaan houden. Dus respect dat je het meer dan terecht wel volhoudt.

      • + 1
      • 25 sep 2025 - 12:32
    • snailer

      Posts: 29.899

      "En aangezien iedere pundit dit ondertussen vind en naar mijn mening volledig van het padje af zijn,"
      Hmmmm.... Zo jammer dat in niet kan editten.
      Drie zeer slordige taalfouten... die me opvielen. Daarom nog maar een keer.
      testiekels => testikels
      En aangezien iedere pundit dit ondertussen vindt en naar mijn mening volledig van het padje af is, ...

      • + 1
      • 25 sep 2025 - 12:35
  • 919

    Posts: 3.693

    'Ok Lando, pleas let Oscar pass, RBblue rules from now on, ok’

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 12:21
  • gridiron

    Posts: 2.822

    Gelukkig maar dat er nog teams zijn die beide rijders een kans geven en niet Multi-21 beginnen.
    Anders kan de FIA verbieden dat teams met 2 rijders starten, kunnen ze meteen de BC nog wat nauwer maken.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 12:24
  • schwantz34

    Posts: 40.895

    Lando is de Sjaak volgens Villeneuve!

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 12:28
  • Paulie

    Posts: 4.533

    Groot gelijk dat McLaren geen van hen de No. 1 status wil geven, als team kunnen ze dat ook redelijk 'veilig' doen. Bovendien als Oscar Piastri dit kampioenschap niet op eigen kracht binnen weet te slepen, dan is het toch niet het getalenteerde ijskonijn wat we dachten.. 1 off-day kan iedereen gebeuren, mag aannemen dat hij zich herpakt. Lando vind ik nog steeds de zwakkere broeder van de 2, zodra de druk oploopt wordt hij slordig. Maar ook hij moet zijn 2e plek op z'n minst kunnen vasthouden.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 12:48
  • snailer

    Posts: 29.899

    Mogelijk niet geheel on topic. En weet niet waar het naar toe gaat, maar deze podcast is nu live bezig. Ik werd vooral getriggerd door 1 gast: Ian Wright, performance engineer bij veel teams. Hij was er ook toen Button kampioen werd. Later veel gewonnen bij Mercedes en ook werkzaam geweest bij McLaren.

    https://youtu.be/z6RzqMnTYfA

    Nogmaals net begonnen en weet niet waar het naar toe gaat, maar er wordt zo te zien veel gesproken over Norris, Piastri en McLaren.
    De intro was: Het lijkt er op dat 2 rijders die kampioen worden die minder zijn dan Verstappen, Leclerc, Alonso en Russell. Best boud begin dus. Geen idee waar het naar toe gaat.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 13:35

