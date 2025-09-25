'Opmars Verstappen dwingt McLaren tot het nemen van ingrijpende maatregelen'

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. Hij lijkt weer helemaal terug te zijn in de titelstrijd, en zal gaan vechten met Oscar Piastri en Lando Norris. Volgens Jacques Villeneuve voelen de McLarens de hete adem van Verstappen in hun nek.

Voor de zomerstop stelde Verstappen nog dat hij dit seizoen geen Grand Prix meer gaat winnen. Niets bleek echter minder waar te zijn, want na de zomerstop won Verstappen op oppermachtige wijze de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan. Hij profiteerde van misstappen van de McLarens, en staat daardoor nu nog maar 69 WK-punten achter kampioenschapsleider Oscar Piastri.

Staat McLaren onder druk?

Volgens voormalig F1-coureur en enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve moeten Piastri en zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris zich zorgen maken. In gesprek met OLBG stelt Villeneuve dat ze mogelijk kunnen bezwijken onder de toenemende druk: "De crash van Piastri liet zien dat zijn bubbel is gebarsten. Ging het om een eenmalige fout? Iedereen kan zo'n dag hebben, het maakt niet uit hoe goed je bent. Zelfs Max heeft wel eens een weekend waarvan we denken: 'Oké, misschien wat een beetje over de top'."

Is opmars van Verstappen slecht nieuws voor Norris?

Volgens Villeneuve is de opmars van Verstappen, vooral slecht nieuws voor Norris. De Brit staat tweede in het wereldkampioenschap, één plekje boven Verstappen. "Het probleem voor Lando is dat als Max steeds dichterbij komt, McLaren op een gegeven moment de voorkeur aan Piastri moet geven en hem de nummer één moet maken."

Villeneuve deelt nogmaals een waarschuwing uit aan Norris: "Dan is het gevecht om het kampioenschap niet ineens meer tegen een teamgenootje, maar tegen een andere coureur. En dat is een heel erg lastige coureur. De beste coureur die we hebben in deze wereld. Norris bevindt zich nu echt in een heel erg moeilijke positie."