Villeneuve prijst Verstappen: "Als hij de titel wint, is dat zijn grootste prestatie ooit"

Villeneuve prijst Verstappen: "Als hij de titel wint, is dat zijn grootste prestatie ooit"
  • Gepubliceerd op 24 sep 2025 12:09
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen wordt door zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan weer gezien als een kanshebber op de wereldtitel in de Formule 1. Hij staat nu derde in het wereldkampioenschap, met een achterstand van 69 WK-punten op koploper Oscar Piastri. Volgens Jacques Villeneuve zou een vijfde wereldtitel dit jaar Verstappens beste prestatie ooit zijn.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Het team van McLaren domineerde in de eerste fase van het wereldkampioenschap, en de titelstrijd leek uit te draaien op een duel tussen Piastri en Lando Norris. Na de zomerstop liep McLaren echter tegen meerdere probleempjes aan, en verkleinde Verstappen het gat door op oppermachtige wijze te winnen in Monza en Bakoe.

Grootste prestatie ooit

Oud-coureur en F1-kampioen Jacques Villeneuve is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Canadees spreekt zich uit over Verstappens titelkansen bij OLBG: "Als Max Verstappen dit jaar het wereldkampioenschap wint, dan is dat absoluut zijn grootste prestatie ooit. Dit jaar stijgt boven de andere jaren uit, want hij zou niet nog steeds in het gevecht moeten zitten. Hij is zonder twijfel de beste coureur van zijn generatie. Helaas is er op dit moment maar één coureur van dat niveau, en dat is jammer."

Waar blijft het volgende toptalent?

Villeneuve hoopt dat er snel coureurs komen die het Verstappen op dit niveau lastig kunnen maken. Hij wijst naar de rookies: "Waar blijft de volgende? Gaat één van de rookies opstaan? Een rookie waar ik nu van onder de indruk ben is Gabriel Bortoleto. Hij begon erg competitief, en trok zich toen iets meer terug om te leren. In iedere race zet hij een stapje. Hij wordt beter, steeds meer gefocust. Ik ben nieuwsgierig om te zien hoever dat gaat."

Bortoleto rijdt dit seizoen voor Sauber, en staat momenteel op de achttiende plaats in het wereldkampioenschap met 18 WK-punten.

snailer

Posts: 29.872

Als Verstappen vanaf nu alles zou winnen, dan doet hij dit met een beest van een auto. Anders lukt dat niet.

En als hij dan het geluk heeft dat Piastri punten gaat morsen, dan is dat een hele prestatie, maar het is dan niet zijn grootste prestatie voor mij.

Voor mij zal altijd 2021 zijn grootst... [Lees verder]

  • 12
  • 24 sep 2025 - 12:24
Max Verstappen Jacques Villeneuve Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (19)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 40.893

    Als Max tegen alle verwachtingen in alsnog de titel pakt is dat wel één van de goatste come backs allertijden, en kan Pitt daar vast wel weer een mooi filmpie van in elkaar flatsen.

    • + 1
    • 24 sep 2025 - 12:23
  • snailer

    Posts: 29.872

    Als Verstappen vanaf nu alles zou winnen, dan doet hij dit met een beest van een auto. Anders lukt dat niet.

    En als hij dan het geluk heeft dat Piastri punten gaat morsen, dan is dat een hele prestatie, maar het is dan niet zijn grootste prestatie voor mij.

    Voor mij zal altijd 2021 zijn grootste prestatie blijven. Vanaf Silverstone vechtend tegen een dominate auto. Getroffen door pech met 74 punten door het putje dat seizoen buiten zijn schuld.
    Voor het eerst in AD2021 voelde Verstappen grote spanning. Hij was gestressed, omdat zijn mannen zo hard werkten en hij tegen een mega dominate Mercedes moest vechten die ook nog eens werd bestuurd door 1 van de grootsten uit de F1 sport ooit.
    En hij deed het. Ja. Voor het eerst dat seizoen een beetje geluk. Compenseerde bij lange na niet tegen de pech die hij had. EN om dan de beker te liften..... Dat was zijn grootste prestatie ooit. En dat zal zo blijven.

    Het seizoen der seizoenen was 2021. EN dat was het zeker voor Verstappen.

    • + 12
    • 24 sep 2025 - 12:24
    • WC MAX

      Posts: 7.069

      Ik sluit me hier volledig bij aan.
      Wanneer hij de titel dit jaar zou pakken komt dat door het imploderen van McLaren.
      Zijn meest onwaarschijnlijke titel, dat dan weer wel.
      2021 als jong ventje het opnemen tegen de gelouterde 7-voudig wereldkampioen in een nagenoeg gelijkwaardige en soms (zeker de laatste races) mindere wagen vind ik zijn grootste prestatie ooit.

      • + 1
      • 24 sep 2025 - 12:50
    • Cyrus

      Posts: 646

      Net als WC MAX volmondig mee eens!

      • + 1
      • 24 sep 2025 - 13:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.358

      Ja, dan ben ik het er ook mee eens.

      • + 2
      • 24 sep 2025 - 13:14
    • Larry Perkins

      Posts: 60.119

      Hoewel ik het er ook mee eens ben, zeg ik dat het complete onzin is, gewoon omdat het kan. Daar komt het...

      Het is complete onzin @Snailer! Weet niet waar je het vandaan haalt...

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 13:41
    • patrob

      Posts: 1.577

      2021 was een fenomenale prestatie, maar voor mij is 2023 zijn beste prestatie. Ja, hij had de beste auto, maar wat hij daar dat seizoen uitgehaald heeft is echt onvoorstelbaar. Zo verschrikkelijk dominant en zo indrukwekkend.

      • + 3
      • 24 sep 2025 - 13:48
    • snailer

      Posts: 29.872

      "Weet niet waar je het vandaan haalt..."

      Tsjah... Ik weet niet waar je het over hebt, Larry. Vergeten eigenlijk. Vergeet even niet dat ik bijna net zo'n Ouw-vrolijkerd ben als Ouw-shagerijnig is. De jaartjes tellen, he!

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 13:57
    • snailer

      Posts: 29.872

      Kan me overigens wel vinden is de redenatie van patrob.

      Het grappige is dat dit hier niet mag worden gezegd. En in Engeland onder de Hamilton fans al helemaal niet. Die denken dat Hamilton jaren lang in een goede auto reed maar niet de beste auto. EN dat Verstappen alleen maar in de absoluut beste auto reed. In 2023 was dat wel waar overigens. Het enige jaar waar dit voor gold.

      • + 2
      • 24 sep 2025 - 14:00
    • Paulie

      Posts: 4.520

      ik sluit me hier bij aan, maar niet volledig, dat dan weer niet.
      ik ben het ermee eens, maar niet volmondig, dat dan weer niet.

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 14:04
    • Cyrus

      Posts: 646

      Alhoewel ik de mening van patrob, over het seizoen 2023, ook deel; blijft 2021 voor mij meer indrukwekkend. Waarom?
      In 2021 moest Verstappen alle races alles geven op het scherpst van de snede, je zag ook vaak dat de kwalificatie vrijwel beslissend was. In 2023 kon Verstappen toch enigzins meer op "safe" (en materiaal besparend) naar de titel rijden.

      Een heel seizoen op het scherpst van de snede rijden vind ik dan toch indrukwekkender, zonder afbreuk te doen aan zijn prestaties (met name qua concentratie, want dat zag je bij Hamilton afnemen in zijn dominante jaren) in 2023.

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 14:16
    • WC MAX

      Posts: 7.069

      2023 laat zien dat Max bijzonder is.
      Hoe makkelijk is het om de concentratie te verliezen in een dergelijke über dominante wagen? Of de motivatie om er elk weekend weer het maximale uit te halen? Wetende dat de buit toch al binnen is.
      Hier maakt Max voor mij het grote verschil met een Lewis, die het nooit voor elkaar heeft gekregen een seizoen lang op de toppen van zijn kunnen te presteren.
      Vaak was het bij hem zeer wisselvallig tot aan de zomerstop om daarna pas in vorm te komen.
      Door de combinatie van zijn talent en een über dominante wagen kon hij zich dit seizoen na seizoen permitteren.
      Hij wist, ik trek dit toch wel recht.
      Max eist altijd en overal het maximale van zichzelf en zijn team. Duldt geen verslapping.
      F1, GT-3, sim, boeit niet, altijd maximaal.
      He eats, lives and breathes racing

      • + 2
      • 24 sep 2025 - 14:21
  • Larry Perkins

    Posts: 60.119

    Elders is een uitgebreidere reactie van Sjakie te lezen…

    Eén punt van zorg
    “Ja, Verstappen kan het kampioenschap winnen”, zo reageert Jacques Villeneuve stellig in gesprek met OLBG. “Hij staat maar drie Grand Prix-zeges achter. Dat is helemaal niet zoveel als mensen lijken te denken.” Zo maakte Kimi Räikkönen in 2017 in twee races tijd nog zeventien punten goed onder het oude puntensysteem. Omgerekend is dat zo’n 43 punten. Verstappen heeft nu vijf weekenden langer de tijd om een gat van 69 punten te overbruggen.

    Villeneuve wijst wel ook meteen het breekpunt aan. “Mijn enige zorg is Singapore”, zegt de oud-kampioen over het komende raceweekend. “Zelfs toen de Red Bull een ongelofelijke auto was, liep het om de een of andere reden nooit goed voor hen in Singapore”, zo wijst hij met name op 2023. “Dit is het type circuit waar ze het lastig hebben gehad. Aan de andere kant deden ze het in Zandvoort ook niet zo slecht.”

    “Het is een seizoen vol verrassingen geweest”, vervolgt de analist. “Soms verwacht je dat een team sterk moet presteren op een circuit, maar staan ze helemaal nergens, en andersom hetzelfde. We worden keer op keer verrast en dat is geweldig”, lacht Villeneuve. Verstappen verwachtte het in Monza en Azerbeidzjan ook niet makkelijk te gaan krijgen en won juist twee keer overtuigend.

    • + 2
    • 24 sep 2025 - 14:04
    • Larry Perkins

      Posts: 60.119

      Met afstand de beste coureur
      “Verstappen is een genie”, beseft de 54-jarige. “Hij rijdt zoals een wereldkampioen hoort te rijden. Zijn niveau is extreem hoog. Als je terugdenkt aan de gouden dagen van de Formule 1, toen je Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel Mansell, en Nelson Piquet had, dan reden zij allemaal zo, ook tegen elkaar. Dit is het niveau dat je in de Formule 1 wil zien, en dat je ook moet laten zien”, zo applaudisseert hij voor Verstappen.

      Villeneuve duimt duidelijk voor de Limburger. “Als Verstappen het kampioenschap nog wint, is dat zonder twijfel zijn grootste prestatie ooit. Dit jaar zou dan boven de andere seizoenen staan, omdat ze niet eens in de titelstrijd horen te zitten. Hij is met afstand de beste coureur van deze generatie, zonder enige twijfel.” Charles Leclerc en George Russell zijn ook 27 jaar oud, maar worden door Villeneuve niet op hetzelfde niveau ingeschat.

      • + 3
      • 24 sep 2025 - 14:05
    • Larry Perkins

      Posts: 60.119

      De beste rookie
      Daar zit dan ook meteen de klacht van de Canadees. “Helaas hebben we ook maar één coureur op dat niveau, dat is gewoon jammer. Wanneer komt de volgende lichting eraan?” vraagt Villeneuve zich af. “Gaan we de volgende generatie zien in een paar van de huidige rookies?” zo kijkt hij naar Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Kimi Antonelli, en Oliver Bearman, die dit jaar allemaal al bijzondere dingen hebben laten zien.

      Villeneuve heeft een duidelijke favoriet tussen de nieuwelingen. “Een debutant die echt indruk op me maakt is Bortoleto. Hij begon vrij competitief, hield zich gedeisd en nam zijn tijd om te leren van wat Nico Hülkenberg deed. Elke race zet hij weer een klein stapje vooruit en wordt hij beter. Ik ben echt benieuwd hoe ver hij het kan schoppen.” Bortoleto versloeg Hülkenberg al zeven kwalificaties op rij.

      • + 1
      • 24 sep 2025 - 14:05
    • Larry Perkins

      Posts: 60.119

      Verstappen jaagt op zijn prooi
      Villeneuve weet maar al te goed wat erbij komt kijken als je voor de hoofdprijs in de Formule 1 vecht. “Als je voor de wereldtitel strijdt, zit je altijd op de limiet. Je weet dat je je zelfs geen kleine misstap kunt veroorloven. Hoe meer je achterom kijkt, hoe meer je begint te struikelen, dus dat maakt het heel lastig”, zo verplaatst hij zich in de situatie van Lando Norris en Oscar Piastri.

      “Het is heel erg lastig om met de druk om te gaan als Max op je jaagt”, duidt Villeneuve aan. “Hij weet precies wat hij moet doen. Voor hem is het makkelijk. Als je de prooi bent, zie je niet wat achter je gebeurt. Je bent dan geneigd om achterom te kijken, maar dat kun je je niet veroorloven.” Verstappen is sinds de zomerstop hard ingelopen op beide McLaren-coureurs.

      Villeneuve denkt dat Verstappen en Red Bull alleen maar sterker worden, naarmate de achterstand slinkt. “Red Bull heeft de situatie volledig omgedraaid en we weten dat ze ijzersterk onder druk zijn. Ze zijn echte vechters. McLaren heeft vorig jaar al laten zien dat dit voor hen niet geldt. Dat weten ze intern ook wel. De coureurs weten dat ook, en daarom voelen ze de druk.” Verstappen gaf al aan dat alles voor hem perfect moet gaan en dat hij af en toe moet profiteren van fouten bij McLaren om kampioen te worden. “Max heeft gelijk, en het feit dat hij dat zegt zorgt alleen maar voor meer druk.” (F1Mxml)

      • + 2
      • 24 sep 2025 - 14:05
    • Larry Perkins

      Posts: 60.119

      #datwassut

      • + 1
      • 24 sep 2025 - 14:07
    • Paulie

      Posts: 4.520

      Die Villeneuve hé, wat een baas, leuk dat hij Max prijs. Maar waarom looft hij hem niet? Dat is dan weer jammer. En doorbrak hij de stilte?

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 14:08
    • Clay Regazzoni

      Posts: 1.181

      Jaja Larry, zo je wel aan de 70.000 posts ! Nog nieuws over je vriend Marcus ?

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 16:18

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

