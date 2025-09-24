Villeneuve prijst Verstappen: "Als hij de titel wint, is dat zijn grootste prestatie ooit"

Max Verstappen wordt door zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan weer gezien als een kanshebber op de wereldtitel in de Formule 1. Hij staat nu derde in het wereldkampioenschap, met een achterstand van 69 WK-punten op koploper Oscar Piastri. Volgens Jacques Villeneuve zou een vijfde wereldtitel dit jaar Verstappens beste prestatie ooit zijn.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Het team van McLaren domineerde in de eerste fase van het wereldkampioenschap, en de titelstrijd leek uit te draaien op een duel tussen Piastri en Lando Norris. Na de zomerstop liep McLaren echter tegen meerdere probleempjes aan, en verkleinde Verstappen het gat door op oppermachtige wijze te winnen in Monza en Bakoe.

Grootste prestatie ooit

Oud-coureur en F1-kampioen Jacques Villeneuve is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Canadees spreekt zich uit over Verstappens titelkansen bij OLBG: "Als Max Verstappen dit jaar het wereldkampioenschap wint, dan is dat absoluut zijn grootste prestatie ooit. Dit jaar stijgt boven de andere jaren uit, want hij zou niet nog steeds in het gevecht moeten zitten. Hij is zonder twijfel de beste coureur van zijn generatie. Helaas is er op dit moment maar één coureur van dat niveau, en dat is jammer."

Waar blijft het volgende toptalent?

Villeneuve hoopt dat er snel coureurs komen die het Verstappen op dit niveau lastig kunnen maken. Hij wijst naar de rookies: "Waar blijft de volgende? Gaat één van de rookies opstaan? Een rookie waar ik nu van onder de indruk ben is Gabriel Bortoleto. Hij begon erg competitief, en trok zich toen iets meer terug om te leren. In iedere race zet hij een stapje. Hij wordt beter, steeds meer gefocust. Ik ben nieuwsgierig om te zien hoever dat gaat."

Bortoleto rijdt dit seizoen voor Sauber, en staat momenteel op de achttiende plaats in het wereldkampioenschap met 18 WK-punten.