Ralf Schumacher: "Max Verstappen lijkt steeds meer op zijn vader"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. Zijn vader Jos was aanwezig bij de race, en Ralf Schumacher ziet veel overeenkomsten tussen vader en zoon Verstappen. Volgens Schumacher lijkt Max Verstappen in zijn privéleven ook erg op Jos.

De twee Verstappens hebben beide in de Formule 1 gereden. Jos Verstappen was actief van 1994 tot en met 2003. De oud-teamgenoot van Michael Schumacher reed onder andere voor Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows en Minardi.

'Hij leert dit van zijn vader'

Schumacher vertelt in de podcast Backstage Boxengasse van Sky: "Ik denk dat dat iets is wat hij van zijn vader heeft meegekregen. Hij is zich daar bewust van, want dat heeft zo zijn consequenties. Ik denk dat dat is hoe het in hem omgaat. Een beetje als een voetballer die niet door de benen gespeeld wil worden. Die vergelijking klopt wel, denk ik. En dat is Max Verstappen."

Verstappen is dan ook erg moeilijk te contacteren voor een interview, aldus Schumacher. De viervoudig wereldkampioen is daarmee hetzelfde als zijn vader, zo meent de Duitser.

De jeugd van Verstappen speelt een grote rol

"Als je hem dan eens te pakken krijgt, praat hij veel over zijn jeugd. Zo zei hij tegen ons: ‘De karttijd met mijn vader en moeder, toen ze nog samen waren en we 's avonds over het racen konden praten. Dat was mooi.’ Dat hij daar zo open over is, is mooi. Dat typeert hem."

