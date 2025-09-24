user icon
Ralf Schumacher: "Max Verstappen lijkt steeds meer op zijn vader"

Ralf Schumacher: "Max Verstappen lijkt steeds meer op zijn vader"
  Gepubliceerd op 24 sep 2025 07:36
  comments 9
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. Zijn vader Jos was aanwezig bij de race, en Ralf Schumacher ziet veel overeenkomsten tussen vader en zoon Verstappen. Volgens Schumacher lijkt Max Verstappen in zijn privéleven ook erg op Jos.

De twee Verstappens hebben beide in de Formule 1 gereden. Jos Verstappen was actief van 1994 tot en met 2003. De oud-teamgenoot van Michael Schumacher reed onder andere voor Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows en Minardi

'Hij leert dit van zijn vader'

Schumacher vertelt in de podcast Backstage Boxengasse van Sky: "Ik denk dat dat iets is wat hij van zijn vader heeft meegekregen. Hij is zich daar bewust van, want dat heeft zo zijn consequenties. Ik denk dat dat is hoe het in hem omgaat. Een beetje als een voetballer die niet door de benen gespeeld wil worden. Die vergelijking klopt wel, denk ik. En dat is Max Verstappen."

Verstappen is dan ook erg moeilijk te contacteren voor een interview, aldus Schumacher. De viervoudig wereldkampioen is daarmee hetzelfde als zijn vader, zo meent de Duitser. 

De jeugd van Verstappen speelt een grote rol

"Als je hem dan eens te pakken krijgt, praat hij veel over zijn jeugd. Zo zei hij tegen ons: ‘De karttijd met mijn vader en moeder, toen ze nog samen waren en we 's avonds over het racen konden praten. Dat was mooi.’ Dat hij daar zo open over is, is mooi. Dat typeert hem."

Max Verstappen heeft de achterstand op de coureurs van McLaren flink ingelopen. De Nederlander scheelt nog maar 69 punten met kampioenschapsleider Oscar Piastri. De Australiër stond drie races terug nog 104 punten voor op de Nederlander. Verstappen is in een goede vorm en ruikt een kansje op het wereldkampioenschap. De Nederlander zou gemiddeld tien punten per race moeten inlopen op Oscar Piastri. Daarvoor moet Verstappen bijna alles winnen.

Reacties (9)

  • Glasvezelcoureur

    Posts: 295

    Wat een zinloze laatste alinea, die wekelijk níets met de content te maken heeft...

    • + 5
    • 24 sep 2025 - 08:09
    • WC MAX

      Posts: 7.062

      Hahaha ik dacht precies hetzelfde: wat heeft dat ermee te maken? Sluit totaal niet aan op de rest van het stukje.
      Beetje lachwekkend

      • + 2
      • 24 sep 2025 - 08:37
    • Larry Perkins

      Posts: 60.094

      Beetje...?

      • + 1
      • 24 sep 2025 - 09:20
  • Paulie

    Posts: 4.512

    Geen idee waar Ralf allemaal op doelt, ik zie het niet. Nou ken ik zowel senior als junior niet persoonlijk dus puur gevoel mijnerzijds, maar vind ze totaal niet op elkaar lijken qua persoonlijkheid. Daar waar pa me impulsief en emotioneel lijkt, lijkt Max me juist een heel evenwichtig persoon. Heeft ook soms wel eens een uitspatting gehad maar is te verwaarlozen. Daar waar Max veel geleerd heeft op racegebied van z'n vader heeft hij denk ik de persoonlijkheid meer van moeders..

    • + 1
    • 24 sep 2025 - 08:53
    • Paulie

      Posts: 4.512

      En da's goed nieuws voor Jos, ik zie het nml niet gebeuren dat zoonlief ooit z'n pa in elkaar batst hihi

      • + 1
      • 24 sep 2025 - 08:55
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.350

      Je bedoelt hoe Jos zijn vader, opa Frans, in mekaar roste?

      • + 1
      • 24 sep 2025 - 09:58
  • harry stotter

    Posts: 1.064

    Denk dat het zaterdag weer druk wordt.... Exklusiv: Verstappen vor GT3-Renndebüt auf der Nordschleife.

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 09:33
  • Larry Perkins

    Posts: 60.094

    De overeenkomst is dat ze allebei recht door zee zijn, er niet omheen draaien maar Max doet dat op een (veel) intelligentere manier.

    Verder is het een een onsamenhangend, vaag en warrig artikel waarin weinig overeenkomsten worden genoemd.
    "Een voetballer die niet door zijn benen wil worden gespeeld...", ja duh, geen enkele voetballer wil dat graag, dat weet iedereen, waar slaat het op? (retorische vraag)
    En dat Verstappen moeilijk te porren is voor een interview met een roddeljournalist die de gekste dingen roeptoetert lijkt me niet meer dan logisch...

    • + 1
    • 24 sep 2025 - 09:34
    • Paulie

      Posts: 4.512

      Agaath wil ook niet van tafel gepunnikt worden

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 09:39

