Simtek
Simtek
- Team naam Simtek
- Basis Banbury, Oxfordshire, United Kingdom, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1994
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 46 reacties op Simtek
- 6 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Simtek
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In beeld:
Roland Ratzenberger of the Simtek-Ford Team in action during the Brazilian Grand Prix held at the Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo, Brazil on the 27th March, 1994. (Photo by Professional Sport/Popperfoto/Getty Images) Professional Sport
17 apr 2019Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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07 okt 2022 17:50
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17:50F1
29 okt 2020 21:00
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21:00F1
17 apr 2019 12:00
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12:00F1
19 jan 2019 09:15
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09:15F1
Historie Simtek
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Coureur#
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Simtek
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1995
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