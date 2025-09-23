user icon
McLaren heeft geen moeite met crash Piastri: "Deed Schumacher ook"

McLaren heeft geen moeite met crash Piastri: "Deed Schumacher ook"
  Gepubliceerd op 23 sep 2025 13:22
  • comments 6
  Door: Bob Plaizier

De titeldroom van Oscar Piastri liet afgelopen weekend flinke schade op in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Australiër viel uit na een crash in de eerste ronde, en dat was ongebruikelijk voor de normaal gesproken foutloze Piastri. McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich geen zorgen en stelt dat Michael Schumacher ook wel eens een foutje maakte.

Piastri staat bekend als een soort ijskonijn, en zijn weekend in Bakoe paste dan ook niet bij hem. De Australiër had het moeilijk in de vrije trainingen, en parkeerde zijn auto in de muur in de kwalificatie. McLaren lapte zijn bolide op, maar in de race was het feestje al na één rondje voorbij. Piastri verprutste zijn start, en stond een paar bochten later in de muur na een knullige fout.

'Had Schumacher ook'

Bij Piastri's team McLaren maken ze zich weinig zorgen. Teambaas Andrea Stella sprak zich na afloop uit bij Motorsport.com: "Ik heb met meervoudig wereldkampioenen gewerkt, en in elk seizoen zie je zulke momenten, zelfs bij de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1, zoals Michael Schumacher."

Lessen leren

Stella denkt niet dat deze crash grote gevolgen zal hebben voor Piastri. Hij slaat een arm om zijn coureur heen: "Het belangrijkste wat je uit zo'n weekend haalt, is de les die je leert. Om de een of andere reden worden dingen ineens lastig, en zodra je de beschikbare grip verkeerd inschat, word je keihard afgestraft."

"Het was dus iets eenmaligs voor waarschijnlijk de meest constante coureur van dit seizoen. Een eenmalig weekend waarin het niet jouw kant op valt en je uiteindelijk een verlies moet nemen, is geen verrassing en ook geen uitzondering om ons zorgen over te maken. Dit is namelijk bij vrijwel alle kampioenen gebeurd, zelfs bij de coureurs met de beste staat van dienst."

