Plooij gelooft in titel Verstappen: "Het kan allemaal nog!"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. De Nederlander reed een geweldige race, en hij profiteerde van de tegenvallende resultaten van de McLarens. Hij komt langzaam dichter bij, en Jack Plooij wil een nieuwe wereldtitel nog niet helemaal uitsluiten.

Lange tijd leek de titelstrijd dit seizoen uit te draaien op een tweestrijd tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. In de afgelopen twee races was Verstappen echter oppermachtig, en liep hij flink in op de twee coureurs in de papajakleurige auto's. Verstappen staat nu op 255 WK-punten, terwijl Norris er 299 achter zijn naam heeft staan en Piastri de lijstaanvoerder is met 324 punten.

'Auto van Red Bull wordt steeds beter'

Langzaam maar zeker keert het zelfvertrouwen weer terug. Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij is in de ochtendshow op Radio 538 enthousiast over Red Bull: "De auto wordt gewoon steeds beter. En waar zie je dat met name aan? Dat zie je eraan dat Yuki Tsunoda zesde geworden is, en dan blijkt dus dat de auto makkelijker te besturen wordt. Als zelfs Yuki er punten mee gaat halen, dat voorspelt goeds voor de rest van de races."

Kan Verstappen nog wereldkampioen worden?

In Bakoe spraken Verstappens concurrenten al van een mogelijke nieuwe wereldtitel. Hoe kijkt Plooij daarnaar? "Nou kijk, hij zegt zelf: 'Ik heb een heel grote portie geluk nodig, en we moeten alles perfect doen tot en met het einde van het seizoen.' En ja, dat klopt. Als je alles gaat winnen, en die anderen van McLaren laten wat puntjes liggen... Hij zit op dit moment 69 punten achter Piastri. Drie uitvalbeurten, en het is zover!"

Piastri viel afgelopen weekend voor het eerst in anderhalf jaar weer uit, en de vraag is dan ook hoe groot de kans is dat Verstappen dit kunststukje gaat voltooien. Plooij: "Die kans is best klein natuurlijk, maar stel je voor dat je elke race wint, zeven punten verschil, er zijn er nog een stuk of wat te doen... Dus ja, het kan allemaal nog. Maar dan moet McLaren dus ook tegenslag blijven houden. En de vraag is, houd je dat het hele seizoen zo?"

Wat zijn de kansen in Singapore?

Bij Red Bull houden ze een slag om de arm, want de Grand Prix van Singapore staat over twee weken op het programma. Plooij stelt dat dit een zware opgave gaat worden: "Die is lastig hoor! Dat is een kort en bochtige baan, en dat ligt die McLarens heel goed. Maar stel je voor dat... Red Bull heeft het lek boven, ze doen echt wat ze moeten doen. En wie is de beste coureur op de grid op dit moment? Het kan zomaar!"