user icon
icon

Plooij gelooft in titel Verstappen: "Het kan allemaal nog!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Plooij gelooft in titel Verstappen: "Het kan allemaal nog!"
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 19:22
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. De Nederlander reed een geweldige race, en hij profiteerde van de tegenvallende resultaten van de McLarens. Hij komt langzaam dichter bij, en Jack Plooij wil een nieuwe wereldtitel nog niet helemaal uitsluiten.

Lange tijd leek de titelstrijd dit seizoen uit te draaien op een tweestrijd tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. In de afgelopen twee races was Verstappen echter oppermachtig, en liep hij flink in op de twee coureurs in de papajakleurige auto's. Verstappen staat nu op 255 WK-punten, terwijl Norris er 299 achter zijn naam heeft staan en Piastri de lijstaanvoerder is met 324 punten.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

11 sep

'Auto van Red Bull wordt steeds beter'

Langzaam maar zeker keert het zelfvertrouwen weer terug. Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij is in de ochtendshow op Radio 538 enthousiast over Red Bull: "De auto wordt gewoon steeds beter. En waar zie je dat met name aan? Dat zie je eraan dat Yuki Tsunoda zesde geworden is, en dan blijkt dus dat de auto makkelijker te besturen wordt. Als zelfs Yuki er punten mee gaat halen, dat voorspelt goeds voor de rest van de races."

Kan Verstappen nog wereldkampioen worden?

In Bakoe spraken Verstappens concurrenten al van een mogelijke nieuwe wereldtitel. Hoe kijkt Plooij daarnaar? "Nou kijk, hij zegt zelf: 'Ik heb een heel grote portie geluk nodig, en we moeten alles perfect doen tot en met het einde van het seizoen.' En ja, dat klopt. Als je alles gaat winnen, en die anderen van McLaren laten wat puntjes liggen... Hij zit op dit moment 69 punten achter Piastri. Drie uitvalbeurten, en het is zover!"

Piastri viel afgelopen weekend voor het eerst in anderhalf jaar weer uit, en de vraag is dan ook hoe groot de kans is dat Verstappen dit kunststukje gaat voltooien. Plooij: "Die kans is best klein natuurlijk, maar stel je voor dat je elke race wint, zeven punten verschil, er zijn er nog een stuk of wat te doen... Dus ja, het kan allemaal nog. Maar dan moet McLaren dus ook tegenslag blijven houden. En de vraag is, houd je dat het hele seizoen zo?"

Wat zijn de kansen in Singapore?

Bij Red Bull houden ze een slag om de arm, want de Grand Prix van Singapore staat over twee weken op het programma. Plooij stelt dat dit een zware opgave gaat worden: "Die is lastig hoor! Dat is een kort en bochtige baan, en dat ligt die McLarens heel goed. Maar stel je voor dat... Red Bull heeft het lek boven, ze doen echt wat ze moeten doen. En wie is de beste coureur op de grid op dit moment? Het kan zomaar!"

Paulie

Posts: 4.507

Ah dacht na Giedo..ehm sorry.. Guido al van we hebben nog niet alle NL mafklappers gehad, maar met Plooij is het feest weer compleet

  • 2
  • 22 sep 2025 - 19:37
F1 Nieuws Max Verstappen Jack Plooij Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • elflitso

    Posts: 1.473

    En ja hoor, na van de Garde moet natuurlijk Plooij ook even zijn glazenbol laten shinen.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 19:33
  • Paulie

    Posts: 4.507

    Ah dacht na Giedo..ehm sorry.. Guido al van we hebben nog niet alle NL mafklappers gehad, maar met Plooij is het feest weer compleet

    • + 2
    • 22 sep 2025 - 19:37
  • Larry Perkins

    Posts: 60.057

    Mis de Bokito-foto van Plooij boven het artikel...

    • + 1
    • 22 sep 2025 - 19:38
  • Olav Drol

    Posts: 558

    Hij gaat zeker gaatjes boren in de banden van McLaren?

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 19:59
  • Pleen

    Posts: 658

    Zolang het zowel praktisch als theoretisch mogelijk is, dan kan ik vd Garde noch Plooij geen ongelijk geven. Als er 1 persoon is die de boel op stelten kan zetten dan is het onze Max wel. Die papaja's worden al zenuwachtig dat ze de auto al tegen de vangrail rijden of gewoon rechtdoor schieten. Ook Lando zat zenuwachtig met de auto te slingeren. It ain't over 'till it's over!!

    • + 2
    • 22 sep 2025 - 20:49
  • snailer

    Posts: 29.829

    Poeh. Lekker dan. Nu is alle kans weg dat Verstappen kampioen wordt in 2025

    • + 1
    • 22 sep 2025 - 20:54
  • VES

    Posts: 1.649

    Als Pjooij het zegt, dan geloof ik er niet meer in, dan is het gejinxt.

    De enige mogelijkheid dat Max nog Kampioen wordt, is als Jos met Toto een deal heeft dat Max naar Mercedes komt als McLaren dit jaar nog wat motor problemen krijgt, waardoor Max Kampioen wordt. (Afgelopen weekend hadden ze ook minder vermogen)

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 22:52
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.404

    De wiskunde zegt dat alles nog mogelijk is. Helaas is F1 geen wiskunde.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 23:32

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar