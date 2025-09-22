Het optimisme bij Red Bull Racing is helemaal terug nadat Max Verstappen zowel de Grand Prix van Italië als die van Azerbeidzjan wist te winnen. Sommige F1-experts geloven inmiddels weer in een vijfde wereldtitel voor de Nederlander, maar voormalig coureur Christijan Albers tempert de verwachtingen.

Na de race in Hongarije leek het seizoen nog uitzichtloos voor Verstappen en Red Bull. Toen werd zelfs gevreesd dat ze in 2025 geen enkele race meer zouden winnen en dat Oscar Piastri en Lando Norris onderling de wereldtitel zouden verdelen. Maar na Monza en Bakoe heerst er opnieuw optimisme in het kamp van Red Bull. De aangepaste vloer van de RB21 lijkt te werken en Verstappen heeft weer races op zijn naam geschreven.

Albers vindt wereldtitel Verstappen 'voorbarig'

Albers vraagt zich echter af of Verstappen dit kunstje ook in de resterende races kan herhalen. “Ik vind dat nog iets te voorbarig”, zei de analist in de Formule 1-podcast van De Telegraaf.

“Verstappen heeft een sprankje hoop, maar het gat is nog steeds groot. We moeten ook niet doen alsof McLaren het kwijt is, ook al leek dat de laatste weekenden zo. Er komen circuits aan die McLaren goed moeten liggen, zoals Singapore”, aldus Albers.

'McLaren is heel slordig'

De oud-coureur benadrukt wel dat Verstappen foutloos rijdt in vergelijking met de McLaren-coureurs. “Hij heeft een beetje geluk nodig en dan staat hij er weer. Norris en Piastri zoeken nog naar die constantheid, maar dat komt er niet vaak uit. Het is heel slordig, dat zag je zondag ook weer met een pitstop die niet goed ging en Piastri die een valse start had.”

Door de zeges in Monza en Bakoe is Verstappen dichterbij gekomen in het kampioenschap. Piastri gaat nog steeds aan de leiding, Norris volgt op 25 punten en Verstappen heeft de achterstand teruggebracht tot 69 punten. Er staan nog zeven races op de kalender, te beginnen in Singapore.