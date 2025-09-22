user icon
Albers tempert verwachtingen Verstappen: "McLaren is het niet helemaal kwijt"

Albers tempert verwachtingen Verstappen: "McLaren is het niet helemaal kwijt"
  Gepubliceerd op 22 sep 2025 18:09
  • comments 3
  Door: Jeroen Immink

Het optimisme bij Red Bull Racing is helemaal terug nadat Max Verstappen zowel de Grand Prix van Italië als die van Azerbeidzjan wist te winnen. Sommige F1-experts geloven inmiddels weer in een vijfde wereldtitel voor de Nederlander, maar voormalig coureur Christijan Albers tempert de verwachtingen.

Na de race in Hongarije leek het seizoen nog uitzichtloos voor Verstappen en Red Bull. Toen werd zelfs gevreesd dat ze in 2025 geen enkele race meer zouden winnen en dat Oscar Piastri en Lando Norris onderling de wereldtitel zouden verdelen. Maar na Monza en Bakoe heerst er opnieuw optimisme in het kamp van Red Bull. De aangepaste vloer van de RB21 lijkt te werken en Verstappen heeft weer races op zijn naam geschreven.

Albers vindt wereldtitel Verstappen 'voorbarig'

Albers vraagt zich echter af of Verstappen dit kunstje ook in de resterende races kan herhalen. “Ik vind dat nog iets te voorbarig”, zei de analist in de Formule 1-podcast van De Telegraaf.

“Verstappen heeft een sprankje hoop, maar het gat is nog steeds groot. We moeten ook niet doen alsof McLaren het kwijt is, ook al leek dat de laatste weekenden zo. Er komen circuits aan die McLaren goed moeten liggen, zoals Singapore”, aldus Albers.

'McLaren is heel slordig'

De oud-coureur benadrukt wel dat Verstappen foutloos rijdt in vergelijking met de McLaren-coureurs. “Hij heeft een beetje geluk nodig en dan staat hij er weer. Norris en Piastri zoeken nog naar die constantheid, maar dat komt er niet vaak uit. Het is heel slordig, dat zag je zondag ook weer met een pitstop die niet goed ging en Piastri die een valse start had.”

Door de zeges in Monza en Bakoe is Verstappen dichterbij gekomen in het kampioenschap. Piastri gaat nog steeds aan de leiding, Norris volgt op 25 punten en Verstappen heeft de achterstand teruggebracht tot 69 punten. Er staan nog zeven races op de kalender, te beginnen in Singapore.

Gelukkig, met Chris is er in ieder geval nog 1 iemand realistisch ipv dat gegil dat Max wel ff 69 punten in 7 races gemaakt en tegelijkertijd ook nog even Lando voorbij stoomt.
De titel is weken geleden al verspeeld en zowel Max zelf als RBR hebben daar enige schuld aan.
    Gelukkig, met Chris is er in ieder geval nog 1 iemand realistisch ipv dat gegil dat Max wel ff 69 punten in 7 races gemaakt en tegelijkertijd ook nog even Lando voorbij stoomt.
    De titel is weken geleden al verspeeld en zowel Max zelf als RBR hebben daar enige schuld aan.
    Het is wat het is, prima. McLaren heeft de beste auto gebouwd en een van de rijders wordt terecht WK maar wel even realistisch blijven. Max kan dit niet meer rechttrekken, in geen enkel scenario. Net zoals geen enkel team nog het WK gaat afpakken. Ze kunnen de volgende race net zo goed iedereen vast huldigen, maakt geen moer meer uit. De enige invloed die Max nog heeft is of het Oscar of Lando wordt als WK.

      Klopt, indien Max in Singapore voor de McLaren zou eindigen dan komt er een beetje hoop.....maar echt geloven doe ik er niet in.

      Max schuld? Ik kan me geen situatie herinneren dat hij 'm in de muur zette of een quali vernaggelde... Dus leg me graag uit wat je daarmee bedoelt... oprecht overigens

