Lewis Hamilton gaat zijn excuses aanbieden aan teamgenoot Charles Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 wilde de Monegask bij de finish in Baku zijn positie teruggeven, maar dat liep niet zoals gepland. Na afloop legde Hamilton uit wat er precies misging in Azerbeidzjan.

De slotfase in Azerbeidzjan verliep opvallend. Leclerc liet Hamilton voorbij in de hoop dat de Brit nog iets kon uitrichten tegen Lando Norris, Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Dat plan mislukte, waarna Hamilton de opdracht kreeg om de plek terug te geven aan zijn teamgenoot. Dat gebeurde echter te laat: Hamilton passeerde de finishlijn nog altijd vier tienden voor Leclerc.

Hamilton door het stof

“Het is duidelijk dat ik sneller was, maar Charles was sportief genoeg om me erlangs te laten”, vertelde Hamilton na afloop in de paddock. “Aan het einde kreeg ik de boodschap pas heel laat door. Ik was volledig gefocust op de auto voor me. Ook al was de kans klein om in te halen, ik bleef hopen.”

Toch moest Hamilton toegeven dat hij te laat reageerde. “Ik heb op het rechte stuk gas gelost en zelfs geremd, maar ik miste het met vier tienden. Dat was gewoon mijn fout. Ik zal mijn excuses aanbieden aan Charles. Uiteindelijk gaat het om de achtste en negende plek, maar dit mag niet nog eens gebeuren.”

Moeizame race voor Ferrari

Ferrari had in Baku duidelijk op meer gehoopt. Hamilton viel al vroeg uit in de kwalificatie, terwijl Leclerc in Q3 crashte. Daarmee zat er in de race niet meer in dan P8 en P9 voor de Scuderia. De Scuderia begon hoopvol door in de vrije trainingen toch wat snelheid te laten zien.

Vooraan was er opnieuw geen maat op Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander pakte op zaterdag poleposition en reed op zondag onbedreigd naar de zege. Achter hem completeerden George Russell en Carlos Sainz het podium.