Hamilton door het stof bij Ferrari: "Ga mijn excuses aanbieden aan Leclerc"
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 08:48
  • comments 14
  • Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton gaat zijn excuses aanbieden aan teamgenoot Charles Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 wilde de Monegask bij de finish in Baku zijn positie teruggeven, maar dat liep niet zoals gepland. Na afloop legde Hamilton uit wat er precies misging in Azerbeidzjan.

De slotfase in Azerbeidzjan verliep opvallend. Leclerc liet Hamilton voorbij in de hoop dat de Brit nog iets kon uitrichten tegen Lando Norris, Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Dat plan mislukte, waarna Hamilton de opdracht kreeg om de plek terug te geven aan zijn teamgenoot. Dat gebeurde echter te laat: Hamilton passeerde de finishlijn nog altijd vier tienden voor Leclerc.

Hamilton door het stof

“Het is duidelijk dat ik sneller was, maar Charles was sportief genoeg om me erlangs te laten”, vertelde Hamilton na afloop in de paddock. “Aan het einde kreeg ik de boodschap pas heel laat door. Ik was volledig gefocust op de auto voor me. Ook al was de kans klein om in te halen, ik bleef hopen.”

Toch moest Hamilton toegeven dat hij te laat reageerde. “Ik heb op het rechte stuk gas gelost en zelfs geremd, maar ik miste het met vier tienden. Dat was gewoon mijn fout. Ik zal mijn excuses aanbieden aan Charles. Uiteindelijk gaat het om de achtste en negende plek, maar dit mag niet nog eens gebeuren.”

Moeizame race voor Ferrari

Ferrari had in Baku duidelijk op meer gehoopt. Hamilton viel al vroeg uit in de kwalificatie, terwijl Leclerc in Q3 crashte. Daarmee zat er in de race niet meer in dan P8 en P9 voor de Scuderia. De Scuderia begon hoopvol door in de vrije trainingen toch wat snelheid te laten zien.

Vooraan was er opnieuw geen maat op Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander pakte op zaterdag poleposition en reed op zondag onbedreigd naar de zege. Achter hem completeerden George Russell en Carlos Sainz het podium.

Damon Hill

Posts: 19.325

Natuurlijk haalden ze niet uit de auto wat erin zat, allereerst dus door die kwalificatie die beide coureurs verprutst hadden, want er zat veel meer in dan dat.

Als Verstappen in die Ferrari had gezeten had hij zich:
1. op een betere plek gekwalificeerd
2. een betere pace gehad in de race en 1 ... [Lees verder]

  • 7
  • 22 sep 2025 - 09:14
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (14)

  • nr 76

    Posts: 6.899

    "Oepsie, nou remde ik te laat"
    Serieus?

    • + 5
    • 22 sep 2025 - 08:51
    • Paulie

      Posts: 4.498

      Gewoon weer gebrekkige communicatie wat de reden is, Lewis kreeg de opdracht om Charles voorbij te laten, ze zeiden er echter niet bij dat dat vóór de finishlijn moest gebeuren, tja hoe kan zo'n Lewis dat weten dan...

      • + 5
      • 22 sep 2025 - 09:14
    • nr 76

      Posts: 6.899

      Hij wilde die 8ste zo graag... nou, daar istie dan!

      • + 5
      • 22 sep 2025 - 09:33
    • F1jos

      Posts: 4.677

      Lewis droom bij Ferrari is het tot nu toe een nachtmerrie gebleken.

      • + 1
      • 22 sep 2025 - 10:34
  • Krombacher

    Posts: 1.024

    Gelukkig stak er niemand over

    • + 2
    • 22 sep 2025 - 09:04
  • Rimmer

    Posts: 12.767

    Tja, het had voor niemand wat uitgemaakt. P8 of P9 is lood om oud ijzer.
    Lewis zat dit weekend wat dichter op Lec wat betekent dat ze allebei zo’n beetje eruit haalden wat er in die auto aan performance zat.
    Met een betere kwali hadden ze een beter resultaat kunnen halen maar het was nooit goed genoeg geweest voor de prijzen.
    Zowel Lewis als Alonso hopen met heel hun hart dat 2026 als bij een wonder hen een auto geeft waarmee ze dominant kunnen zijn. Dat is de laatste strohalm. Als de auto niet dominant zal zijn dan hangen beide de helm daarna aan de wilgen. Mooi geweest.

    • + 2
    • 22 sep 2025 - 09:08
    • Damon Hill

      Posts: 19.325

      Natuurlijk haalden ze niet uit de auto wat erin zat, allereerst dus door die kwalificatie die beide coureurs verprutst hadden, want er zat veel meer in dan dat.

      Als Verstappen in die Ferrari had gezeten had hij zich:
      1. op een betere plek gekwalificeerd
      2. een betere pace gehad in de race en 1 of 2 auto's ingehaald.

      Als twee teamgenoten ongeveer even snel zijn gedurende een weekend betekent dat niet meteen dat ze het maximale uit de auto hebben gehaald. Dat is een fabeltje dat altijd op wordt geworpen. Als je Latifi en Stroll in dezelfde auto zet zijn ze ook ongeveer evensnel, maar dat wil niet zeggen dat het een goed beeld is van de performance van de auto.

      Ik zeg overigens niet dat Ferrari mee had kunnen doen om de overwinning, maar zowel Leclerc als Hamilton waren dit weekend gewoon ronduit slecht. Het is natuurlijk niet zo dat de Ferrari opeens slechter was dan een Williams (zie Sainz) of een Racing Bull (zie Lawson).

      • + 7
      • 22 sep 2025 - 09:14
    • NicoS

      Posts: 19.407

      Zoek de verschillen:
      Leclerc; “Ik heb het verpest”
      Rimmer; “Hij heeft het maximale eruit gehaald”

      Weet het niet hoor, maar de laatste tijd ben je nog slechts een karikatuur van jezelf @Rimmer…..;)

      • + 2
      • 22 sep 2025 - 10:07
  • Knalpijp

    Posts: 2.082

    De geit hoeft niet te vertragen, status zegt genoeg.

    • + 1
    • 22 sep 2025 - 09:26
  • Pietje Bell

    Posts: 31.066

    Leclerc dacht dat het weekend niet slechter kon worden, maar op de terugreis met oa
    Sainz in het vliegtuig kregen ze te horen dat ze niet in Nice konden landen,
    maar ergens in Italië moesten landen. Zie hier de leuke beelden:

    www.instagram.com/p/DO5TaupDLgj/

    • + 1
    • 22 sep 2025 - 09:59
    • Canson Po

      Posts: 2.706

      Even een leuk wistje datje het was dit weekend ook Brest - Nice : ]

      • + 1
      • 22 sep 2025 - 10:27
    • Paulie

      Posts: 4.498

      In ieder geval gelukkig Carlos aan het stuur ipv Charles dus het zal wel goed komen :)

      • + 1
      • 22 sep 2025 - 10:34
  • jd2000

    Posts: 7.315

    Ik bleef hopen....Ja, van zijn stuurmanskunsten moet hij het niet meer hebben.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 10:27

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

