Norris ergert zich aan verbazing over Red Bull: "Ze zijn al het hele jaar snel"

Max Verstappen was in Bakoe oppermachtig. De Red Bull-coureur schreef de Grand Prix van Azerbeidzjan op oppermachtige wijze op zijn naam, en bij de concurrentie beginnen ze zich zorgen te maken. Lando Norris vindt dat bijzonder, want volgens de Brit is Red Bull het hele seizoen al snel.

Verstappen was een klasse apart in de straten van Bakoe. De regerend wereldkampioen pakte op zaterdag de pole position in een chaotische kwalificatie, en reed bij de start met speels gemak weg bij zijn concurrenten. Zijn zege kwam op geen enkel moment in gevaar, en bij McLaren maken ze zich zorgen. Ze denken dat Verstappen zich weer kan gaan mengen in de strijd om de wereldtitel.

'Ze zijn niet vaak langzaam'

McLaren-coureur Lando Norris kwam in Bakoe slechts als zevende over de streep. Als hij door Motorsport.com wordt gevraagd nar de sterke prestaties van Red Bull, geeft hij een bijzonder antwoord: "Ze zijn niet vaak langzaam, toch? Mensen moeten stoppen met verrast zijn als ze snel zijn. Max won al races aan het begin van het seizoen. Hij had d eerste race kunnen winnen, hij zat er in de tweede race ook dicht bij, dacht ik, in de sprintrace."

Overdreven verbazing

Norris vindt alle verbazing overdreven: "Ze zijn het hele seizoen al snel. De Red Bull is gewoon goed. Ze hebben in Monza updates gebracht en dat lijkt hen nog beter te hebben gemaakt. Dus het is ook geen verrassing. We weten dat het een ongelooflijk sterk team is, met een van de beste coureurs ooit in de Formule 1. We verwachten niet anders."

'Red Bull zit op een ander niveau'

Volgens Norris zal Red Bull het McLaren lastig gaan maken in het vervolg van het seizoen: "We weten ook dat we het hier moeilijk hadden. Op Monza waren we duidelijk niet snel genoeg. We hebben vooruitgang geboekt, maar op gebieden waar Red Bull in het verleden zo dominant was, zijn ze dat nog steeds, en wij niet. Toen ik vandaag achter de Red Bull reed, waren er duidelijk stukken waar ze op een ander niveau zaten. We moeten begrijpen waarom."