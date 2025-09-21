user icon
Norris ergert zich aan verbazing over Red Bull: "Ze zijn al het hele jaar snel"

  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 21:19
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen was in Bakoe oppermachtig. De Red Bull-coureur schreef de Grand Prix van Azerbeidzjan op oppermachtige wijze op zijn naam, en bij de concurrentie beginnen ze zich zorgen te maken. Lando Norris vindt dat bijzonder, want volgens de Brit is Red Bull het hele seizoen al snel.

Verstappen was een klasse apart in de straten van Bakoe. De regerend wereldkampioen pakte op zaterdag de pole position in een chaotische kwalificatie, en reed bij de start met speels gemak weg bij zijn concurrenten. Zijn zege kwam op geen enkel moment in gevaar, en bij McLaren maken ze zich zorgen. Ze denken dat Verstappen zich weer kan gaan mengen in de strijd om de wereldtitel.

'Ze zijn niet vaak langzaam'

McLaren-coureur Lando Norris kwam in Bakoe slechts als zevende over de streep. Als hij door Motorsport.com wordt gevraagd nar de sterke prestaties van Red Bull, geeft hij een bijzonder antwoord: "Ze zijn niet vaak langzaam, toch? Mensen moeten stoppen met verrast zijn als ze snel zijn. Max won al races aan het begin van het seizoen. Hij had d eerste race kunnen winnen, hij zat er in de tweede race ook dicht bij, dacht ik, in de sprintrace."

Overdreven verbazing

Norris vindt alle verbazing overdreven: "Ze zijn het hele seizoen al snel. De Red Bull is gewoon goed. Ze hebben in Monza updates gebracht en dat lijkt hen nog beter te hebben gemaakt. Dus het is ook geen verrassing. We weten dat het een ongelooflijk sterk team is, met een van de beste coureurs ooit in de Formule 1. We verwachten niet anders."

'Red Bull zit op een ander niveau'

Volgens Norris zal Red Bull het McLaren lastig gaan maken in het vervolg van het seizoen: "We weten ook dat we het hier moeilijk hadden. Op Monza waren we duidelijk niet snel genoeg. We hebben vooruitgang geboekt, maar op gebieden waar Red Bull in het verleden zo dominant was, zijn ze dat nog steeds, en wij niet. Toen ik vandaag achter de Red Bull reed, waren er duidelijk stukken waar ze op een ander niveau zaten. We moeten begrijpen waarom."

Mick34

Posts: 1.240

Wat een enorme bllshit! In Hongarije werden ze nog bijna gelapt… Mercedes en Ferrari waren ook zeer regelmatig sneller. Hiermee wil hij gewoon z’n eigen prestatie in een beter daglicht zetten…

  • 16
  • 21 sep 2025 - 21:25
Reacties (15)

Login om te reageren
  • rwinn2893

    Posts: 129

    Laatste zin van Norris. Dat was toen Russell er inmiddels met gemak Tsunoda inhaalde en naar p2 reed.

    • + 3
    • 21 sep 2025 - 21:23
  • Mick34

    Posts: 1.240

    Wat een enorme bllshit! In Hongarije werden ze nog bijna gelapt… Mercedes en Ferrari waren ook zeer regelmatig sneller. Hiermee wil hij gewoon z’n eigen prestatie in een beter daglicht zetten…

    • + 16
    • 21 sep 2025 - 21:25
    • schwantz34

      Posts: 40.889

      Zolang Lando blijft presteren zoals vandaag, mag hij van mij zoveel mogelijk domme dingen roepen als hij maar wil ;)

      • + 16
      • 21 sep 2025 - 21:42
    • Pietje Bell

      Posts: 31.065

      Haha @Schwantz, zo is dat!

      "Ze zijn het hele seizoen al snel. De Red Bull is gewoon goed. Ze hebben in Monza updates gebracht en dat lijkt hen nog beter te hebben gemaakt."

      "En als jullie dat niet geloven lieg ik jullie iets anders voor", aldus een gniffelende Norris.

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 22:55
    • NicoS

      Posts: 19.404

      Zover hoeft je nog niet eens terug te gaan, ook in Zandvoort was Max kansloos tegen McLaren, hij was amper sneller dan een RB.
      Beetje een wat gefrustreerde reactie. Ook z’n nonchalante reactie op de gemiste kans om flink in te lopen op Piastri is tekenend.

      • + 4
      • 21 sep 2025 - 23:19
    • Pietje Bell

      Posts: 31.065

      Komt door onmacht @Snork. Compleet overrompeld door de prestaties van Max en de RB21 de laatste 2 races.

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 23:42
  • Wingleader

    Posts: 3.331

    Wat een onzin van die Norris.

    • + 10
    • 21 sep 2025 - 21:34
  • WC MAX

    Posts: 7.057

    Erger je gewoon over je eigen seizoen waar je simpelweg te veel onnodige fouten maakt.
    Zonder die fouten heb je helemaal geen reden om naar de concurrent te kijken.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 22:21
  • Need5Speed

    Posts: 3.214

    Hij heeft wel een punt.
    De Red Bull is retesnel en Max zou dik aan de leiding hebben gelegen als hij niet een paar stomme fouten gemaakt zou hebben: die crash in Q3 in Saoedi-Arabië, de start verklooid in de sprint in China, klapte achterop zijn teamgenoot in Canada en schijt in de broek (en de muur geraakt) toen hij in Baku in Q3 nog even een snel rondje moest doen en dus faalde. Echt.
    Wacht even, dat was Norris zelf!

    Alle gekheid op een stokje, aan de uitvalbeurt in Zandvoort kon hij weinig doen.
    Max heeft juist heel weinig fout gedaan. Wat Max punten heeft gekost was de torpedo van Antonelli in Oostenrijk (geeft niet, is jong en maakt fouten, Zandvoort erover) en de remactie van Piastri in Silverstone waardoor Max terug viel naar de 10e plek en Piastri een straf waar nopta bene Lando van profiteerde.

    Maar in de helft van de races kon de Red Bull niet meedoen voor het podium. Niet alleen McLaren maar ook Mercedes of Ferrari waren dan sneller.
    Het aantal races waar McLaren niet meedeed voor het podium is tot dusver 2 en die waren 'self inflicted', wel snel genoeg in free practice en quali (tot ze crashten dan).

    Dus: McLaren wint meer dan de rest bij elkaar en anders staan ze op het podium of hebben ze het verkloot. Dan zeuren over de 'snelle' Red Bull is beneden alle peil.
    Zelfs met alle fouten die ze gemaakt hebben staan ze er nog dik voor.

    • + 7
    • 21 sep 2025 - 22:27
    • schwantz34

      Posts: 40.889

      Bij het wk "slap uit je nek loelen" zou Lando de titel al lang en breed op zak hebben gehad...

      • + 6
      • 21 sep 2025 - 22:35
    • Need5Speed

      Posts: 3.214

      Hij kon Tsunoda niet voorbij, dat zal 'm wel zijn. 'Als ik Yuki niet in kan halen dan moet die Red Bull wel verschrikkelijk snel zijn, of ik ben een flapdrol. En ik ben geen flapdrol.'

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 22:52
    • Need5Speed

      Posts: 3.214

      'Die Racing Bull is ook verschrikkelijk snel trouwens, en die Mercedessen en die Williams. Maar ik ben geen flapdrol. '

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 22:58
  • NicoS

    Posts: 19.404

    No talent, just luck……

    • + 2
    • 21 sep 2025 - 22:45
  • Jermaine

    Posts: 7.117

    Norris, tja typical

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 23:25
  • Brake Tester

    Posts: 247

    De RB is zó snel dat ze P4 staan in het WCC. Vierde!!1

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 00:13

