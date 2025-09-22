user icon
Wolff waarschuwt McLaren: "Altijd rekening houden met Verstappen"

Wolff waarschuwt McLaren: "Altijd rekening houden met Verstappen"
  Gepubliceerd op 22 sep 2025 08:11
  5
  Door: Jeroen Immink

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan is Max Verstappen een stuk dichter bij Oscar Piastri en Lando Norris gekomen. Na de zege van de Nederlander in Baku is het optimisme weer terug bij Red Bull Racing. Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschuwde de Britse renstal na afloop van de race. 

Sinds de Grand Prix van Italië is er weer een lach terug te vinden op het gezicht van Verstappen. In het huidige F1-seizoen is McLaren de dominante factor, maar Verstappen en Red Bull lijken met de nieuwe vloer iets gevonden te hebben. Na de zege van Verstappen in Baku, het uitvallen van Piastri en de zevende plaats van Norris, is het gat kleiner geworden in het klassement. 

Wolff waarschuwt McLaren

Wolff had meteen na de race een advies voor zijn concurrenten bij McLaren. De Oostenrijker weet als geen ander hoe het is om voor wereldtitels te vechten in de Formule 1. “Je moet altijd beide voeten op de grond houden en bescheiden blijven”, zo luidde Wolff in de paddock na afloop van de race. 

Wolff voegde daaraan toe dat McLaren altijd rekening moet houden met Verstappen, ook al is het gat nog groot. “De auto van Red Bull presteert goed en je moet altijd op je hoede zijn voor Max. Als je kijkt naar wat hij kan bereiken als hij het gevoel heeft dat hij weer in het gevecht zit. Al is het gat nog wel groot, hij is niet de favoriet.” 

"Dingen kunnen snel veranderen"

Piastri staat momenteel 25 punten voor op Norris en 69 punten voor op Verstappen. Volgens Wolff geen gemakkelijke opgave, maar niet onmogelijk. “Dingen moeten in zijn voordeel uitpakken, Max pakte hier 25 punten en de leider in kampioenschap viel uit. Dan kan de situatie al heel snel veranderen.” 

De Formule 1-kalender telt nog acht races, te beginnen met Singapore over twee weken. Verstappen heeft daar in zijn F1-carrière nog nooit gewonnen.

nr 76

Posts: 6.899

Wolff wil ze natuurlijk nog even een paar extra raketmotoren verkopen voor het einde van van het seizoen. Ouw-handelaar.

  • 4
  • 22 sep 2025 - 08:55
Reacties (5)

Login om te reageren
  • nr 76

    Posts: 6.899

    Ik hoor het hem nog zeggen, "we're only 1 DNF away"

    • + 2
    • 22 sep 2025 - 08:28
  • Paulie

    Posts: 4.496

    Wel goed dat Wolff het team van McLaren even waarschuwt want die zijn helemaal niet bedacht op Verstappen, dat hadden ze zelf nooit kunnen bedenken

    • + 1
    • 22 sep 2025 - 08:44
    • nr 76

      Posts: 6.899

      Wolff wil ze natuurlijk nog even een paar extra raketmotoren verkopen voor het einde van van het seizoen. Ouw-handelaar.

      • + 4
      • 22 sep 2025 - 08:55
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.163

    Misschien kan Max PIastri nog een keer ergens met 51g de muur in sturen en Tsunoda nog een keer Bowling gaan spelen.

    • + 2
    • 22 sep 2025 - 09:59
  • V10lover

    Posts: 1.582

    Waar 2 jongens van Papaya vechten om de titel zouden ze ook zomaar met elkaar kunnen crashen in de komende 7 races. En er zijn ook nog 3 sprintraces te gaan.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 10:09

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

