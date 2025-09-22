Na de Grand Prix van Azerbeidzjan is Max Verstappen een stuk dichter bij Oscar Piastri en Lando Norris gekomen. Na de zege van de Nederlander in Baku is het optimisme weer terug bij Red Bull Racing. Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschuwde de Britse renstal na afloop van de race.

Sinds de Grand Prix van Italië is er weer een lach terug te vinden op het gezicht van Verstappen. In het huidige F1-seizoen is McLaren de dominante factor, maar Verstappen en Red Bull lijken met de nieuwe vloer iets gevonden te hebben. Na de zege van Verstappen in Baku, het uitvallen van Piastri en de zevende plaats van Norris, is het gat kleiner geworden in het klassement.

Wolff waarschuwt McLaren

Wolff had meteen na de race een advies voor zijn concurrenten bij McLaren. De Oostenrijker weet als geen ander hoe het is om voor wereldtitels te vechten in de Formule 1. “Je moet altijd beide voeten op de grond houden en bescheiden blijven”, zo luidde Wolff in de paddock na afloop van de race.

Wolff voegde daaraan toe dat McLaren altijd rekening moet houden met Verstappen, ook al is het gat nog groot. “De auto van Red Bull presteert goed en je moet altijd op je hoede zijn voor Max. Als je kijkt naar wat hij kan bereiken als hij het gevoel heeft dat hij weer in het gevecht zit. Al is het gat nog wel groot, hij is niet de favoriet.”

"Dingen kunnen snel veranderen"

Piastri staat momenteel 25 punten voor op Norris en 69 punten voor op Verstappen. Volgens Wolff geen gemakkelijke opgave, maar niet onmogelijk. “Dingen moeten in zijn voordeel uitpakken, Max pakte hier 25 punten en de leider in kampioenschap viel uit. Dan kan de situatie al heel snel veranderen.”

De Formule 1-kalender telt nog acht races, te beginnen met Singapore over twee weken. Verstappen heeft daar in zijn F1-carrière nog nooit gewonnen.