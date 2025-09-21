user icon
Piastri kwaad op zichzelf na pijnlijke crash: "Domme fout"
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 15:32
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri was de grote verliezer van de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Australische wereldkampioenschapsleider crashte al in de eerste ronde van de race, en probeerde na afloop te verklaren wat er precies mis was gegaan.

Piastri is normaal gesproken een soort ijskonijn. De McLaren-coureur maakt amper foutjes, en was zijn teamgenoot Lando Norris regelmatig de baas. In Azerbeidzjan ging het het hele weekend al niet lekker met Piastri, hij maakte foutjes, worstelde met zijn auto en crashte in de kwalificatie. Bij de start van de race ging het niet veel beter, en ging hij te vroeg op het gas. Hij probeerde zijn jump start te herstellen, maar zakte door het veld heen. Een paar bochten later stond hij in de muur, en was zijn race voorbij.

Domme fout

Piastri bekeek de race vanaf de zijlijn, en meldde zich na het vallen van de vlag in de paddock. Daar gaf hij zijn eerste reactie voor de camera van Sky Sports: "Dit was zeker niet mijn beste moment. Ik reageerde iets te enthousiast bij de start. Het was een domme, simpele fout. Bij de crash reageerde ik in de vieze lucht niet op de juiste manier. Ik ging veel te hard de bocht in, en dat was het."

Piastri wijst naar zichzelf

Volgens Piastri was hij de enige schuldige. De Australiër slaat zichzelf voor het hoofd: "Het gripniveau was laag, en dat had ik moeten weten. Ik kan alleen mezelf hier de schuld van geven. Ik maakte gewoon niet de juiste inschattingen die ik had moeten maken, en dat is natuurlijk heel erg teleurstellend."

Verschil wordt kleiner

Piastri zag zijn rivalen dichterbij komen in de strijd om het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot en titelrivaal Lando Norris kwam als zevende over de streep, en Max Verstappen wist de race zelfs te winnen. Mede door zijn uitvalbeurt werd McLaren dit weekend nog geen constructeurskampioen.

Schumi-NR1

Posts: 1.462

Zijn wel veel fouten in 1 weekend. Eerst crash kwali dan te vroeg gestart en rijd je hem nog eens in de muur. Dit moet je toch niet teveel doen.

  • 12
  • 21 sep 2025 - 15:38
Reacties (19)

  • NicoS

    Posts: 19.393

    Waar iedereen na Zandvoort dacht dat het beslist was (ik ook), lijkt Oscar toch wat druk te gaan voelen richting het einde van het seizoen.
    Dit zal ongetwijfeld iets van het zelfvertrouwen vergen. 25 punten is nog lang geen zekerheid……

    • + 6
    • 21 sep 2025 - 15:34
    • De Vogel is Geland

      Posts: 519

      Het is niet zozeer de druk maar de wagen geeft ze geen ruime marge meer. Ze hebben altijd fouten gemaakt (ook tactisch) maar daar kwamen ze vooralsnog mee weg dankzij het raketschip.

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 15:50
    • Joeppp

      Posts: 8.050

      Hoe kan je nu met nog 9 races te gaan denken dat het beslist is? Het gat was en is piepklein als je ziet wat er qua punten nog te verdelen is. Tsja, als er niks geks meer zou gebeuren is het beslist maar elk weekend kan er ook wat geks gebeuren.

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 15:53
    • NicoS

      Posts: 19.393

      Of die marge weg is zal in Singapore blijken, dat is net als Zandvoort veel meer een McLaren circuit.
      Maar is net als hier een baan waar een foutje grote gevolgen kan hebben.
      Ik verwacht dat McLaren daar beter zal gaan, maar als de RBR inderdaad een flinke stap heeft gemaakt, dan kan Max daar de druk zeker opvoeren.

      • + 4
      • 21 sep 2025 - 15:57
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.462

    Zijn wel veel fouten in 1 weekend. Eerst crash kwali dan te vroeg gestart en rijd je hem nog eens in de muur. Dit moet je toch niet teveel doen.

    • + 12
    • 21 sep 2025 - 15:38
    • AUDI_F1

      Posts: 3.311

      En hoorde bij de post race dat ie waarschijnlijk een 3 gridstraf gaat krijgen voor de valse start. Is nog niet bevestigd.

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 15:59
    • NicoS

      Posts: 19.393

      @Audi,
      Dat zou best nog wel eens kunnen, hij zou ongetwijfeld een straf hebben gekregen tijdens de race.

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 16:03
    • AUDI_F1

      Posts: 3.311

      @NicoS ik zie op de decision documents een 5 seconde straf. En die heeft ie niet ingelost.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 16:13
    • HermanInDeZon

      Posts: 222

      Volgens de regels waarschijnlijk correct, maar zou wel weer zo'n compleet achterlijke kronkel zijn moest hij hiervoor een gridstraf krijgen.

      Voor incidenten waarin er een andere partij benadeeld werd tot daar aan toe, maar in dit geval voelt het wel fel overdreven, ook al omdat hij ingehouden heeft en er dus nul voordeel bij heeft gehad

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 16:22
    • NicoS

      Posts: 19.393

      Alonso reageert op Piastri z’n valse start, dus heeft hij wel iemand benadeelt.
      Straf blijft staan als hij hem niet kan inlossen tijdens de race, zo zijn de regels voor iedereen, dus ook voor Oscar…..

      • + 3
      • 21 sep 2025 - 16:26
    • HermanInDeZon

      Posts: 222

      Alonso heeft zichzelf benadeeld. Je moet naar het licht kijken en niet naar andere rijders

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 16:29
  • HermanInDeZon

    Posts: 222

    Hopelijk leert hij uit dit weekend en staat hij er volgende race gewoon terug.

    Eerste keer in zijn F1 carrière dat hij (zoveel) schade rijdt
    Maar hij lijkt me wel het soort rijder dat hier uit leert en sterker terug komt

    • + 2
    • 21 sep 2025 - 15:42
    • schwantz34

      Posts: 40.886

      Door al die schades heeft Oscar (op de foto) alvast zijn budgetcap opgezet...

      • + 3
      • 21 sep 2025 - 15:56
    • Avb1

      Posts: 107

      Ik hoop dat het vaker gebeurt

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 16:09
    • HermanInDeZon

      Posts: 222

      "Ik hoop dat het vaker gebeurt"

      Waarom?

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 16:13
  • MatsVerstsappen

    Posts: 175

    Ben benieuwd of hij nu net zo hard aangepakt wordt als Norris na bijvoorbeeld Canada, Piastri is dit weekend duidelijk bezweken onder de druk.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 16:14
    • Polleke2

      Posts: 1.732

      En wou je zeggen Norris niet?
      En dan nonchalant gaan staan te doen na de race.

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 16:20
    • MatsVerstsappen

      Posts: 175

      @Polleke: het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Ze gaan beide niet best met de druk om.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 16:38
  • Housmans

    Posts: 190

    Teamplayer die Piastri!
    Na de uitvalbeurt eerder van Norris kreeg hij natuurlijk de opdracht dat hij dit weekend geen punten mocht pakken, heeft Piastri zich goed aan gehouden!
    #PapayaRules
    /S

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 17:02

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 713
  • Podiums 24
  • Grand Prix 63
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
