Piastri kwaad op zichzelf na pijnlijke crash: "Domme fout"

Oscar Piastri was de grote verliezer van de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Australische wereldkampioenschapsleider crashte al in de eerste ronde van de race, en probeerde na afloop te verklaren wat er precies mis was gegaan.

Piastri is normaal gesproken een soort ijskonijn. De McLaren-coureur maakt amper foutjes, en was zijn teamgenoot Lando Norris regelmatig de baas. In Azerbeidzjan ging het het hele weekend al niet lekker met Piastri, hij maakte foutjes, worstelde met zijn auto en crashte in de kwalificatie. Bij de start van de race ging het niet veel beter, en ging hij te vroeg op het gas. Hij probeerde zijn jump start te herstellen, maar zakte door het veld heen. Een paar bochten later stond hij in de muur, en was zijn race voorbij.

Domme fout

Piastri bekeek de race vanaf de zijlijn, en meldde zich na het vallen van de vlag in de paddock. Daar gaf hij zijn eerste reactie voor de camera van Sky Sports: "Dit was zeker niet mijn beste moment. Ik reageerde iets te enthousiast bij de start. Het was een domme, simpele fout. Bij de crash reageerde ik in de vieze lucht niet op de juiste manier. Ik ging veel te hard de bocht in, en dat was het."

Piastri wijst naar zichzelf

Volgens Piastri was hij de enige schuldige. De Australiër slaat zichzelf voor het hoofd: "Het gripniveau was laag, en dat had ik moeten weten. Ik kan alleen mezelf hier de schuld van geven. Ik maakte gewoon niet de juiste inschattingen die ik had moeten maken, en dat is natuurlijk heel erg teleurstellend."

Verschil wordt kleiner

Piastri zag zijn rivalen dichterbij komen in de strijd om het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot en titelrivaal Lando Norris kwam als zevende over de streep, en Max Verstappen wist de race zelfs te winnen. Mede door zijn uitvalbeurt werd McLaren dit weekend nog geen constructeurskampioen.