Norris geeft strijd nu al op: "Verstappen zal heel erg snel zijn"

Max Verstappen geldt als de grote favoriet voor de zege in de Grand Prix van Azerbeidzjan van vandaag. De Nederlander zal de race vanaf de pole position gaan starten, maar weet ook dat de McLarens de aanval zullen openen. Lando Norris heeft echter geen vertrouwen in de zege.

De kwalificatie van gisteren was een enorme chaos. In Bakoe werd er zes keer met de rode vlag gezwaaid, en gingen meerdere topcoureurs kopje onder. Kampioenschapsleider Oscar Piastri en Ferrari-coureur Charles Leclerc crashten, terwijl Lando Norris in de lastige omstandigheden geen snelle tijd wist neer te zetten. Hij kwam niet verder dan de zevende tijd, en dat was een flinke teleurstelling.

Is Verstappen te snel?

Inhalen in Bakoe is niet moeilijk, maar toch laat Norris aan de internationale media weten dat hij een lastige race verwacht: "Ik denk dat we vooral de pace willen hebben om Max te verslaan. Hij zal echt snel zijn, maar dat is hij al het hele weekend. Red Bull kon makkelijk winnen in Monza, dus ze kunnen hier ook makkelijk winnen. Ik ben dus niet zo zeker dat een overwinning mogelijk is, maar we gaan proberen het podium te halen."

Om het podium te behalen, moet Norris flink wat auto's gaan inhalen. Hij verwacht een helse klus: "Er staan wel wat auto's voor ons, die misschien op een ietwat ongebruikelijke positie staan. Maar Carlos Sainz reed een goede ronde, dus staat hij vooraan."

Hoe kan Norris snel naar voren komen?

Norris stelt dat de straten van Bakoe hem niets cadeau gaan doen: "Dit is ook geen makkelijk circuit om in te halen. Charles Leclerc was vorig jaar een stuk sneller dan Oscar Piastri, en toch won Oscar uiteindelijk de race. Dus het is niet makkelijk om hier in te halen, maar ik krijg vast genoeg kansen. Ik hoop dat het uiteindelijk mijn kant op gaat vallen."