Norris geeft strijd nu al op: "Verstappen zal heel erg snel zijn"
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 11:22
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen geldt als de grote favoriet voor de zege in de Grand Prix van Azerbeidzjan van vandaag. De Nederlander zal de race vanaf de pole position gaan starten, maar weet ook dat de McLarens de aanval zullen openen. Lando Norris heeft echter geen vertrouwen in de zege.

De kwalificatie van gisteren was een enorme chaos. In Bakoe werd er zes keer met de rode vlag gezwaaid, en gingen meerdere topcoureurs kopje onder. Kampioenschapsleider Oscar Piastri en Ferrari-coureur Charles Leclerc crashten, terwijl Lando Norris in de lastige omstandigheden geen snelle tijd wist neer te zetten. Hij kwam niet verder dan de zevende tijd, en dat was een flinke teleurstelling.

Is Verstappen te snel?

Inhalen in Bakoe is niet moeilijk, maar toch laat Norris aan de internationale media weten dat hij een lastige race verwacht: "Ik denk dat we vooral de pace willen hebben om Max te verslaan. Hij zal echt snel zijn, maar dat is hij al het hele weekend. Red Bull kon makkelijk winnen in Monza, dus ze kunnen hier ook makkelijk winnen. Ik ben dus niet zo zeker dat een overwinning mogelijk is, maar we gaan proberen het podium te halen."

Om het podium te behalen, moet Norris flink wat auto's gaan inhalen. Hij verwacht een helse klus: "Er staan wel wat auto's voor ons, die misschien op een ietwat ongebruikelijke positie staan. Maar Carlos Sainz reed een goede ronde, dus staat hij vooraan."

Hoe kan Norris snel naar voren komen?

Norris stelt dat de straten van Bakoe hem niets cadeau gaan doen: "Dit is ook geen makkelijk circuit om in te halen. Charles Leclerc was vorig jaar een stuk sneller dan Oscar Piastri, en toch won Oscar uiteindelijk de race. Dus het is niet makkelijk om hier in te halen, maar ik krijg vast genoeg kansen. Ik hoop dat het uiteindelijk mijn kant op gaat vallen."

Erik FW34

Posts: 3.755

Nee, een niet kloppende titel van de schrijver ;-)

  • 11
  • 21 sep 2025 - 11:38
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Spearhead

    Posts: 430

    Dat is pas de mentaliteit van een kampioen !

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 11:27
    • Erik FW34

      Posts: 3.755

      Nee, een niet kloppende titel van de schrijver ;-)

      • + 11
      • 21 sep 2025 - 11:38
    • Avb1

      Posts: 104

      Pvv Erik is er weer hoor met zijn FAKE LIKES

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 12:40
    • SennaS

      Posts: 10.467

      Eerst de tekst lezen. Norris ziet nog wel kansen.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 13:07
  • Larry Perkins

    Posts: 60.034

    Een overwinning zou mooi meegenomen zijn voor Norris maar voor de titelstrijd is de prioriteit om (zo hoog mogelijk) voor Piastri te eindigen met zoveel mogelijk auto's tussen hem en zijn teamgenoot...

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 11:44
    • da_bartman

      Posts: 6.111

      Idd die Noris heeft nu nog niet door dat voor hem en Piastri overwinningen niet meer het belangrijkste zijn. Ik denk dat Oscar wel door Webber is ingefluisterd dat hij alleen op Lando moet letten. Als hij voor Lando eindigt zit hij goed. Als daarbij toevallig een overwinning wordt gescoord is dat een bonus.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 12:11
  • Knalpijp

    Posts: 2.076

    Komt goed Norris, Max wint en Piastri zet hem weer in de muur.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 11:49
    • Giovanni

      Posts: 300

      Of misschien zet Max hem in de muur 😅😅😅

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 11:52
    • NicoS

      Posts: 19.382

      Met het kampioenschap in gedachten zal Piastri geen enkel risico nemen, en punten pakken die te pakken zijn.
      Ik zie Norris in zijn drang om naar voren te komen eerder een fout zien maken eerlijk gezegd.

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 11:59
  • NicoS

    Posts: 19.382

    In Baku weet je het nooit, maar normaal gezien zal Verstappen de race kunnen winnen.
    Pech, onachtzaamheid,ongunstige saftycar of rode vlag situaties kunnen hem van een overwinning afhouden.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 11:51
  • SennaS

    Posts: 10.467

    Damage control, net als in Monza, zal die rbr auto niet te houden zijn op dit soort hoge snelheid banen. Duidelijk de snelste auto in handen van super Max.
    De mcl en fer boys hebben de auto overdived op deze linke baan om die rbr bij te benen en dat is een stukje onkunde, zie ik bij Max minder vaak gebeuren.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 13:11

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

