Verstappen miste zege van GT3-team: "Ik was heel erg pissig!"

Max Verstappen pakte vandaag in de chaotische kwalificatie op het stratencircuit van Bakoe de pole position. De Nederlandse Red Bull-coureur hield het hoofd koel, en vocht zich door alle onderbrekingen heen. Na afloop stelde hij dat hij wel baalde, Verstappen kon namelijk niet naar de verrichtingen van zijn GT3-team kijken.

De kwalificatie in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad was een enorme chaos. Er waren zes rode vlaggen, en pas na 118 minuten was de sessie voorbij. De kwalificatie duurde vandaag zelfs langer dan de Grand Prix van Azerbeidzjan van vorig jaar. De coureurs moesten lang hun focus vasthouden, en voor Verstappen was dit geen probleem.

Wat wél een probleem was, was dat Verstappen door de uit de hand gelopen kwalificatie niet naar zijn raceteam kon kijken. Verstappen.com Racing kwam namelijk in actie tijdens de race van de GT World Challenge op het circuit van Valencia. Chris Lulham en Thierry Vermeulen namen hier plaats achter het stuur van de Ferrari 296 GT3 die wordt gerund door Emil Frey Racing. Het duo wist te winnen, maar Verstappen vernam dit pas na de race.

'Ik was heel pissig'

Hij was zelf namelijk nog bezig met de kwalificatie, en daar baalde hij wel eventjes van. Na afloop legde hij dat uit aan de Nederlandse pers: "Ik was heel erg pissig dat ik die hele race miste doordat onze kwalificatie zo lang duurde. Maar toen ik de telefoon pakte en het resultaat zag, toen was alles weer goed."

Verstappen is trots

Verstappen is heel erg trots op de prestaties van zijn coureurs: "Het is wel heel erg knap dat ze hebben gewonnen. Ze moeten natuurlijk nog veel leren, dat zag je vanmorgen ook tijdens de kwalificatie. Daar hebben we het onderling ook wel even over gehad voordat ze de race ingingen. Maar dit is voor hen natuurlijk ook heel erg mooi. Het is natuurlijk ook wel een moment van trots voor mij, als ze winnen."