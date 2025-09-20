user icon
Verstappen miste zege van GT3-team: "Ik was heel erg pissig!"

Verstappen miste zege van GT3-team: "Ik was heel erg pissig!"
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 19:17
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen pakte vandaag in de chaotische kwalificatie op het stratencircuit van Bakoe de pole position. De Nederlandse Red Bull-coureur hield het hoofd koel, en vocht zich door alle onderbrekingen heen. Na afloop stelde hij dat hij wel baalde, Verstappen kon namelijk niet naar de verrichtingen van zijn GT3-team kijken.

De kwalificatie in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad was een enorme chaos. Er waren zes rode vlaggen, en pas na 118 minuten was de sessie voorbij. De kwalificatie duurde vandaag zelfs langer dan de Grand Prix van Azerbeidzjan van vorig jaar. De coureurs moesten lang hun focus vasthouden, en voor Verstappen was dit geen probleem.

Wat wél een probleem was, was dat Verstappen door de uit de hand gelopen kwalificatie niet naar zijn raceteam kon kijken. Verstappen.com Racing kwam namelijk in actie tijdens de race van de GT World Challenge op het circuit van Valencia. Chris Lulham en Thierry Vermeulen namen hier plaats achter het stuur van de Ferrari 296 GT3 die wordt gerund door Emil Frey Racing. Het duo wist te winnen, maar Verstappen vernam dit pas na de race.

'Ik was heel pissig'

Hij was zelf namelijk nog bezig met de kwalificatie, en daar baalde hij wel eventjes van. Na afloop legde hij dat uit aan de Nederlandse pers: "Ik was heel erg pissig dat ik die hele race miste doordat onze kwalificatie zo lang duurde. Maar toen ik de telefoon pakte en het resultaat zag, toen was alles weer goed."

Verstappen is trots

Verstappen is heel erg trots op de prestaties van zijn coureurs: "Het is wel heel erg knap dat ze hebben gewonnen. Ze moeten natuurlijk nog veel leren, dat zag je vanmorgen ook tijdens de kwalificatie. Daar hebben we het onderling ook wel even over gehad voordat ze de race ingingen. Maar dit is voor hen natuurlijk ook heel erg mooi. Het is natuurlijk ook wel een moment van trots voor mij, als ze winnen."

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

