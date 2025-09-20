Marko gelooft in zege Verstappen na briljante kwalificatie in Bakoe

Max Verstappen schitterde vandaag als vanouds in de kwalificatie op het circuit van Bakoe in Azerbeidzjan. In een chaotische kwalificatie hield hij zijn hoofd koel, en pakte hij de pole position. Daarmee zorgde hij voor veel blijdschap bij teamadviseur Helmut Marko.

Verstappen en Red Bull reisden na het topweekend in Monza met een goed gevoel af naar Bakoe. Eenmaal op het circuit zagen de prestaties er al goed uit in de vrije trainingen, en in de kwalificatie gold hij als een outsider voor de pole position. Red Bull-teambaas Laurent Mekies wees voorafgaand de kwalificatie naar McLaren en Ferrari, maar daar ging alles mis. Bij Ferrari miste Hamilton Q3, terwijl Leclerc crashte. Bij McLaren kon Norris niet schitteren, en crashte Piastri in de chaotische laatste kwalificatiesessie.

Verstappen hakte de knoop door

Red Bull-adviseur Helmut Marko hield zijn adem in. Hij was volledig verrast door Verstappens geweldige rondje. Bij de Duitse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Er waren zo ontzettend veel onderbrekingen, gele vlaggen en rode vlaggen. Uiteindelijk was het Max die besloot op welke band hij zou gaan rijden. Bij de eerste poging had het denk ik ook met de mediums gekund, maar aan het einde was het de juiste keuze om alles te geven op de softs, ook al waren die banden volgens ons niet sneller."

'Op het randje'

Marko viel haast van zijn stoel toen hij zag wat Verstappen uit zijn auto perste: "Door al die onderbrekingen, regendruppels, geen regendruppels... Dit was mentaal gezien op het randje. We hebben vrijdag tijdens de longrun al gezien dat we vooraan mee kunnen doen, en we hebben het geleidelijk opgebouwd. Onze bandenstrategie voor de race is nu wel een beetje door elkaar gegooid, omdat we meer banden moesten gebruiken dan we oorspronkelijk hadden gepland."

Kan Verstappen winnen?

Marko gelooft in de zege: "Ik denk nog steeds dat we een goede kans hebben. Vanaf de start tot de eerste bocht is het relatief kort, dus ik denk dat er geen gevaar is om in de slipstream te worden ingehaald. Ik ben dus helemaal tevreden. En vooral: we hebben onze vier auto's in de top tien."