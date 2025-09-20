user icon
Manager Verstappen spreekt zich uit over toekomst bij Red Bull

Manager Verstappen spreekt zich uit over toekomst bij Red Bull
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 10:22
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

De toekomst van Max Verstappen was maandenlang hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dat gebeurde niet. Verstappens manager Raymond Vermeulen stelt nu dat 2026 zal bepalen waar de toekomst ligt.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. Het is echter nog maar de vraag of hij dit contract gaat uitdienen, want het is zeer onzeker of Red Bull in de komende jaren snel kan blijven. Afgelopen zomer ontstond er al veel twijfel toen Red Bull door de ondergrens zakte, maar Verstappen liet in Hongarije al weten dat hij in 2026 'gewoon' voor het Oostenrijkse team rijdt.

Doorlopend proces

In een interview met De Telegraaf wordt Verstappens manager Raymond Vermeulen gevraagd of hij blij is dat de speculatie over de toekomst nu achter de rug is: "Nou ja, achter de rug, het is altijd een doorlopend proces geweest. In deze wereld praat iedereen met elkaar. Of het nu slecht gaat, of goed. Voor de zomerstop is wel duidelijk geworden dat we gecommitteerd zijn aan Red Bull voor 2026. Ik denk dat het de juiste beslissing is. Ook als Max zijn prestatieclausule had kunnen triggeren, was het de vraag of hij dat had gedaan."

'2026 belangrijk voor de toekomst'

Red Bull gaat vanaf volgend jaar met eigen motoren rijden. Als er wordt gesteld dat Verstappen dan kansloos kan zijn, reageert Vermeulen duidelijk: "Ja, dat kan. Maar dat kan voor anderen ook gelden. Het was een enorme gok geweest als hij nu ergens anders een contract had getekend voor volgend jaar. Er zijn totaal geen garanties. Iedereen doet voorspellingen, maar dat zijn aannames. Het draait volgend jaar niet om de motor, maar ook om het chassis. En welke mensen worden er hier aangetrokken, welke impact heeft dat?"

"Het is een soort puzzel die je aan het leggen bent. Vandaar de conclusie dat het beter is om nog zeker een jaar te blijven. Max wil nog meer kampioenschappen winnen in de toekomst. Hij is nog niet klaar wat dat betreft, maar hij is wel afhankelijk van het materiaal. Ik denk dus dat 2026 een heel belangrijk jaar wordt, waarin wordt bepaald waar zijn toekomst in de Formule 1 ligt."

Reacties (2)

  • da_bartman

    Posts: 6.103

    "Het draait volgend jaar niet om de motor, maar ook om het chassis.". En voila. Wat ik hier ook al tijden roep ( stickers en lollies graag). De ICE van volgend jaar is een uitgeklede versie van de huidige versie. Daar gaan de verschillen niet gemaakt worden.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 10:34
  • Pietje Bell

    Posts: 31.020

    Over de toekomst ..........

    Gisteren werd bekend gemaakt dat Lando op de cover van de British Voque staat
    en er is een artikel met mooie foto's aan hem gewijd in het nummer dat volgende
    week verschijnt. Vogue mocht exclusief bekend maken dat Lando nu een serieuze relatie
    heeft en Magui en hij niet slechts hele goede vrienden zijn.

    www.vogue.co.uk/ar(...)do-norris-interview

    Vandaag brengt de Italiaanse Vogue een exclusieve reportage van de trouwerij van
    Leclerc zijn oudste (half) broer Lorenzo met de nodige foto's van Leclerc en zijn vriendin.

    www.instagram.com/p/DOya6DajFeT/?img_index=1

    Nu is het wachten op de trouwfoto's van Max in de Nederlandse Vogue aangezien hij
    in december bij de aankondiging van de zwangerschap antwoordde dat er snel getrouwd zou worden. 😁

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 10:38

