'Red Bull zet boel op scherp: Tsunoda en Lawson vrezen voor F1-toekomst'
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 19:38
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Red Bull heeft nog altijd niet officieel bekendgemaakt hoe de line-ups van Red Bull Racing en Racing Bulls er in 2026 uitzien. Max Verstappen is zeker van zijn zitje, maar over zijn teamgenoot is er nog niets bevestigd. Het lijkt erop dat Isack Hadjar promotie krijgt, en Liam Lawson en Yuki Tsunoda moeten zich zorgen maken.

Het gaat al weken over de zitjes bij de twee Red Bull-teams. Regerend wereldkampioen Verstappen is zeker van zijn toekomst, maar zijn huidige Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda is dat zeker niet. De Japanner presteert niet goed, en in de afgelopen dagen gingen er weer hardnekkige geruchten rond over promotie voor de indrukwekkende rookie Isack Hadjar.

Nieuwe naam

Ook De Telegraaf meldt nu dat het zo goed als zeker is dat Hadjar promotie gaat krijgen naar het grote Red Bull Racing. De krant stelt dat als er geen gekke dingen gebeuren, Hadjar in 2026 het zitje naast Verstappen gaat krijgen. De Fransman wordt bij Racing Bulls dan opgevolgd door het 18-jarige toptalent Arvid Lindblad. De Telegraaf stelt dat er naar verwachting pas een officiële bevestiging volgt rond de Grand Prix van Mexico in november.

Onzekerheid

Dit betekent dat er twee coureurs uit de Red Bull-stal overblijven zonder zekerheid: Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Beide coureurs lijken te moeten vrezen voor hun toekomst bij de Red Bull-familie én in de Formule 1. Volgens De Telegraaf moeten ze in de komende periode gaan uitmaken wie het tweede Racing Bulls-zitje in 2026 gaat krijgen. Eén van hen zal dan de teamgenoot worden van de talentvolle Lindblad.

Waar ligt de toekomst voor Lawson en Tsunoda?

Lawson en Tsunoda zullen dus gaan vechten voor hun toekomst in de Formule 1. Voor beide coureurs zijn er vrijwel geen opties meer over voor 2026. De meeste coureurs liggen al vast, en alleen het team van Alpine heeft nog geen echt besluit genomen over de teamgenoot van Pierre Gasly.

Dreumeltje

Posts: 29

Wat zou het mooi zijn als verstappen/Alonso en Hadjar/Lindblad zou racen.
Alonso natuurlijk het laatste seizoen als afscheidscadeau, en daarna vervangen door Hadjar.
Maarja, we blijven hopen.

  • 2
  • 19 sep 2025 - 20:00
    • maxioos

      Posts: 1.886

      Ik geloof niet dat Alonso Max in gelijke wagen nog zou verslaan over een seizoen, is daar te wispelturig voor en steeds vaker fysieke problemen. In een betere AM met Newey en Honda is voor hem bij verre de beste kans op laatste gooi naar een WDC imo. (En ik zou dat mooi vinden, alleen het meedoen om het kampioenschap al) Zie hem liever in een iets betere AM met Max vechten dan achter Max in zelfde wagen aangezien hij zelf al meermaals heeft aangegeven dat Max de GOAT is en hij hem in zelfde wagen dus ook niet regelmatig genoeg zou verslaan als hij dat meent.

      • + 1
      • 19 sep 2025 - 20:14
  • Pietje Bell

    Posts: 31.017

    Vind het erg vroeg voor Lindblad om na 1 jaar F3 en 1 jaar F2 al naar de F1 te gaan.
    Hij is snel, maar verder niet zo bijzonder.
    Als je ziet dat Fornaroli op 1 staat met 174 punten en Lindblad op 7 met 101 punten,
    beiden het eerste jaar in de F2 dan vind ik het verschil wel erg groot. Fornaroli heeft wel
    een jaar langer in de F3 gereden meen ik.
    Ook rookie Alex Dunne staat voor hem op de 5e plaats met 124 punten en heeft ook maar
    1 jaar in de F3 gereden net als Lindblad..

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 20:10

