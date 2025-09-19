Piastri haalt opgelucht adem: FIA-stewards delen reprimande uit

Oscar Piastri kan opgelucht ademhalen. De stewards hebben een besluit genomen over het feit dat hij niet goed genoeg van zijn gas was gegaan onder de gele vlaggen. Hij krijgt geen zware straf, want de stewards hebben hem slechts een reprimande gegeven.

Piastri moest zich na de tweede vrije training op het circuit van Bakoe in Azerbeidzjan melden bij de stewards. Halverwege de training was hij niet goed genoeg van zijn gas gegaan, en dat is tegen de regels. Volgens de stewards was het echter een lastige en ingewikkelde situatie, en daarom hebben ze slechts een reprimande uitgedeeld.

Ingewikkelde instructies

De stewards hebben alle data en cameraposities doorgenomen. De coureurs hebben voorafgaand de sessie de instructie gekregen dat ze van hun gas moeten gaan als ze een groen lichtje zien knipperen langs de baan, zelfs als ze geen gele vlag hebben gezien. Volgens de stewards kreeg Piastri bij de marshall post waar hij langs reed een gele vlag te zien en was er op een paneel langs de baan groen licht te zien.

Waarom delen ze geen zware straf uit?

Hij kon de situatie echter niet goed zien, omdat hij net langs de gele vlag reed op het moment dat deze werd ingetrokken. Er zat slechts een seconde tussen de beide momenten, en de stewards stellen dan ook dat er hier speciale omstandigheden waren. Technisch gezien had Piastri volgens hen de ingewikkelde regels overtreden, en daarom vinden ze het niet nodig om een zware straf uit te delen.

Ze hebben besloten om slechts een reprimande uit te delen. Het is zijn eerste driver reprimande van het seizoen, en het heeft dan ook geen consequenties voor hem. Volgens de stewards is dit een logisch besluit, omdat ze bij voorgaande situaties eenzelfde soort beslissing hebben genomen. Piastri kan zich nu volledig focussen op de rest van het weekend.