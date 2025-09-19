user icon
icon

Piastri haalt opgelucht adem: FIA-stewards delen reprimande uit

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri haalt opgelucht adem: FIA-stewards delen reprimande uit
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 17:02
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri kan opgelucht ademhalen. De stewards hebben een besluit genomen over het feit dat hij niet goed genoeg van zijn gas was gegaan onder de gele vlaggen. Hij krijgt geen zware straf, want de stewards hebben hem slechts een reprimande gegeven.

Piastri moest zich na de tweede vrije training op het circuit van Bakoe in Azerbeidzjan melden bij de stewards. Halverwege de training was hij niet goed genoeg van zijn gas gegaan, en dat is tegen de regels. Volgens de stewards was het echter een lastige en ingewikkelde situatie, en daarom hebben ze slechts een reprimande uitgedeeld.

Meer over Oscar Piastri Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

5 sep
 Piastri moet vrezen voor straf na pijnlijke vergissing

Piastri moet vrezen voor straf na pijnlijke vergissing

5 sep

Ingewikkelde instructies

De stewards hebben alle data en cameraposities doorgenomen. De coureurs hebben voorafgaand de sessie de instructie gekregen dat ze van hun gas moeten gaan als ze een groen lichtje zien knipperen langs de baan, zelfs als ze geen gele vlag hebben gezien. Volgens de stewards kreeg Piastri bij de marshall post waar hij langs reed een gele vlag te zien en was er op een paneel langs de baan groen licht te zien.

Waarom delen ze geen zware straf uit?

Hij kon de situatie echter niet goed zien, omdat hij net langs de gele vlag reed op het moment dat deze werd ingetrokken. Er zat slechts een seconde tussen de beide momenten, en de stewards stellen dan ook dat er hier speciale omstandigheden waren. Technisch gezien had Piastri volgens hen de ingewikkelde regels overtreden, en daarom vinden ze het niet nodig om een zware straf uit te delen.

Ze hebben besloten om slechts een reprimande uit te delen. Het is zijn eerste driver reprimande van het seizoen, en het heeft dan ook geen consequenties voor hem. Volgens de stewards is dit een logisch besluit, omdat ze bij voorgaande situaties eenzelfde soort beslissing hebben genomen. Piastri kan zich nu volledig focussen op de rest van het weekend.

Millenium drive quante

Posts: 6

Was het verstappen dan had ie de komende gp een weekendje vrij 😁

  • 1
  • 19 sep 2025 - 18:10
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • SennaS

    Posts: 10.451

    Begrijpelijk gelet op de onboard beelden. Het leek even op een knipperende kerstverlichting in de verte.

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 17:45
    • Polleke2

      Posts: 1.729

      Onbegrijpelijk weer meten met twee maten dit.

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 18:57
  • Millenium drive quante

    Posts: 6

    Was het verstappen dan had ie de komende gp een weekendje vrij 😁

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 18:10

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 713
  • Podiums 24
  • Grand Prix 62
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar