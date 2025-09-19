user icon
Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 15:13
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri met zich na afloop van de tweede vrije training melden bij de stewards voor een opvallend moment. De Australiër kende een rommelige training, en dat krijgt nu waarschijnlijk een staartje. Hij mag zich gaan melden bij de stewards.

Piastri heeft mogelijk te hard gereden onder de gele vlag, en dat mag niet. Hij mag nu gaan uitleggen wat er precies is gebeurd, maar het is niet helemaal duidelijk wat er aan de hand was. Tijdens de training schoten er meerdere coureurs rechtdoor, en Piastri heeft waarschijnlijk hier een foutje gemaakt. Dat kan gaan resulteren in een flinke straf.

Voor McLaren en Piastri was het een rommelige dag. In de eerste vrije training was er nog geen vuiltje aan de lucht, en noteerden ze de eerste en de tweede tijd. In de tweede vrije training was het een rommeltje, en kon Norris geen snelle tijd noteren nadat hij zijn achterwielophanging beschadigde toen hij de muur raakte.

Fout onder de gele vlag

Piastri toucheerde ook de muur, en maakte halverwege de training klaarblijkelijk ook een fout. Hij zou om 16:33 lokale tijd niet van zijn gas zijn gegaan onder de gele vlag. Op dit moment was er ergens om de baan een andere coureur de uitloopzone in geschoten, en het lijkt erop dat Piastri in de buurt was van dit incident. 

Welke straf kan Piastri krijgen?

Het is niet duidelijk welke straf er precies kan volgen als de stewards besluiten om Piastri te bestraffen. Mogelijk volgt er een gridstraf voor de Grand Prix van zondag. Voor McLaren kan dit zeer negatief uitpakken, want de Britse renstal hoopt dit weekend de constructeurstitel veilig te stellen.

De vrijdag was in ieder geval niet zo sterk als gehoopt, want Piastri kwam in deze tweede vrije training niet verder dan de twaalfde tijd. Zelfs zijn eerder gecrashte teamgenoot Norris was sneller met een tiende tijd.

Snork

Posts: 21.801

Was de schuld van Russell.
Ja, die stond toen in de pits. Maar toch.
De gladjakker.

  • 5
  • 19 sep 2025 - 15:27
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 510

    5 plaatsen gridstraf en 2 punten op z’n licentie

    • + 2
    • 19 sep 2025 - 15:24
    • Larry Perkins

      Posts: 60.000

      5 plaatsen gridpenalty voor de vermaledijde sprintrace.
      Maar aangezien er in Bakoe geen vermaledijde sprintrace is gaat Piastri vrijuit.

      NB: Als Verstappen die penalty had gekregen, had de vermaledijde FIA alsnog een vermaledijde sprintrace georganiseerd om Max te kunnen straffen...

      • + 3
      • 19 sep 2025 - 15:42
    • Housmans

      Posts: 187

      Lewis kreeg 5 plekken inderdaad na de dutch GP. Was wel voor dubbel geel meen ik,, maar hij had ook afgeremd, maar 20km/u minder vonden de stewards niet genoeg.

      Maar maakt toch niet uit. Norris moet vast Piastri voor laten gaan op het einde als Piastri een penalty krijgt;
      papaya rules...😂

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 16:39
  • Snork

    Posts: 21.801

    Was de schuld van Russell.
    Ja, die stond toen in de pits. Maar toch.
    De gladjakker.

    • + 5
    • 19 sep 2025 - 15:27
  • ILMOP

    Posts: 1.133

    Pfff...mocht dit waar zijn, dan vind ik hem een ezel eersteklas! Als je voor het kampioenschap vecht, dan hoor je dit soort stomme fouten niet te maken. Een paar races terug maakte hij ook al een domme fout achter de safety car.

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 15:55
  • snailer

    Posts: 29.739

    Steward geeft Piastri een bemoedigend schouderklopje: "Niet meer doen, Oscar. Blaaf zijn en Norris in de race voorbij laten."

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 16:31

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

