Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

Oscar Piastri met zich na afloop van de tweede vrije training melden bij de stewards voor een opvallend moment. De Australiër kende een rommelige training, en dat krijgt nu waarschijnlijk een staartje. Hij mag zich gaan melden bij de stewards.

Piastri heeft mogelijk te hard gereden onder de gele vlag, en dat mag niet. Hij mag nu gaan uitleggen wat er precies is gebeurd, maar het is niet helemaal duidelijk wat er aan de hand was. Tijdens de training schoten er meerdere coureurs rechtdoor, en Piastri heeft waarschijnlijk hier een foutje gemaakt. Dat kan gaan resulteren in een flinke straf.

Voor McLaren en Piastri was het een rommelige dag. In de eerste vrije training was er nog geen vuiltje aan de lucht, en noteerden ze de eerste en de tweede tijd. In de tweede vrije training was het een rommeltje, en kon Norris geen snelle tijd noteren nadat hij zijn achterwielophanging beschadigde toen hij de muur raakte.

Fout onder de gele vlag

Piastri toucheerde ook de muur, en maakte halverwege de training klaarblijkelijk ook een fout. Hij zou om 16:33 lokale tijd niet van zijn gas zijn gegaan onder de gele vlag. Op dit moment was er ergens om de baan een andere coureur de uitloopzone in geschoten, en het lijkt erop dat Piastri in de buurt was van dit incident.

Welke straf kan Piastri krijgen?

Het is niet duidelijk welke straf er precies kan volgen als de stewards besluiten om Piastri te bestraffen. Mogelijk volgt er een gridstraf voor de Grand Prix van zondag. Voor McLaren kan dit zeer negatief uitpakken, want de Britse renstal hoopt dit weekend de constructeurstitel veilig te stellen.

De vrijdag was in ieder geval niet zo sterk als gehoopt, want Piastri kwam in deze tweede vrije training niet verder dan de twaalfde tijd. Zelfs zijn eerder gecrashte teamgenoot Norris was sneller met een tiende tijd.