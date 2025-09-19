user icon
Rommelige trainingen voor McLaren in Baku: Verstappen en Ferrari ruiken bloed

McLaren kende een moeizame start van het weekend in Azerbeidzjan. In de straten van Bakoe hadden Lando Norris en Oscar Piastri het lastig met hun MCL39, waardoor met name Ferrari de snelste leek. Kunnen de Scuderia en ook Max Verstappen het Britse team pijn doen in Bakoe?

McLaren is dit seizoen vaak een klasse apart geweest. Van de zestien Formule 1-races die tot nu toe verreden zijn, won het team er maar liefst twaalf. Zowel Red Bull Racing, Ferrari als Mercedes spraken vooraf de verwachting uit dat McLaren ook in Azerbeidzjan de toon zou zetten, maar dat beeld veranderde tijdens de trainingen.

McLaren rommelt in vrije trainingen

In de eerste vrije training kreeg Piastri te maken met motorproblemen. De Australiër – momenteel leider in het WK-klassement – moest daardoor ingrepen laten doen aan zijn krachtbron, wat hem kostbare tijd kostte. Norris zette uiteindelijk wel de snelste tijd neer, maar in de tweede training sloeg Ferrari terug.

Daarin bleek de Scuderia iets gevonden te hebben. Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren met afstand de snelsten, gevolgd door George Russell en Andrea Kimi Antonelli in de Mercedessen. McLaren was daarentegen nauwelijks in het voorveld te bekennen. Norris, die dit seizoen al vaker een foutje maakte, raakte de muur. Ook Piastri bleef niet foutloos: hij liep schade op en moest vroegtijdig de pits in. Het resultaat was teleurstellend: Norris eindigde als tiende en Piastri als twaalfde – cijfers die de concurrentie nieuw vertrouwen geven.

Verstappen en Ferrari ruiken daardoor bloed in Azerbeidzjan. Zaterdagochtend om 10:30 uur Nederlandse tijd staat de derde en laatste vrije training op het programma, gevolgd door de kwalificatie om 14:00 uur. De race gaat zondag om 13:00 uur van start.

 

Snork

Posts: 21.801

Ik denk dat ze de Pirelli’s eronder zetten.

  • 1
  • 19 sep 2025 - 15:28
  • NicoS

    Posts: 19.367

    Benieuwd naar de kwalificatie…. Denk dat de pole tijd op mediums gereden gaat worden.

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 15:17
    • Pietje Bell

      Posts: 31.011

      Dat zou zomaar kunnen @Nico.

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 15:20
    • Snork

      Posts: 21.801

      Ik denk dat ze de Pirelli’s eronder zetten.

      • + 1
      • 19 sep 2025 - 15:28
  • Spannenburg

    Posts: 106

    Ik heb ook gezien dat beiden na twee paarse sectoren hun ronde afbraken. Ze zitten er gewoon bij.

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 15:52

