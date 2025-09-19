McLaren kende een moeizame start van het weekend in Azerbeidzjan. In de straten van Bakoe hadden Lando Norris en Oscar Piastri het lastig met hun MCL39, waardoor met name Ferrari de snelste leek. Kunnen de Scuderia en ook Max Verstappen het Britse team pijn doen in Bakoe?

McLaren is dit seizoen vaak een klasse apart geweest. Van de zestien Formule 1-races die tot nu toe verreden zijn, won het team er maar liefst twaalf. Zowel Red Bull Racing, Ferrari als Mercedes spraken vooraf de verwachting uit dat McLaren ook in Azerbeidzjan de toon zou zetten, maar dat beeld veranderde tijdens de trainingen.

McLaren rommelt in vrije trainingen

In de eerste vrije training kreeg Piastri te maken met motorproblemen. De Australiër – momenteel leider in het WK-klassement – moest daardoor ingrepen laten doen aan zijn krachtbron, wat hem kostbare tijd kostte. Norris zette uiteindelijk wel de snelste tijd neer, maar in de tweede training sloeg Ferrari terug.

Daarin bleek de Scuderia iets gevonden te hebben. Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren met afstand de snelsten, gevolgd door George Russell en Andrea Kimi Antonelli in de Mercedessen. McLaren was daarentegen nauwelijks in het voorveld te bekennen. Norris, die dit seizoen al vaker een foutje maakte, raakte de muur. Ook Piastri bleef niet foutloos: hij liep schade op en moest vroegtijdig de pits in. Het resultaat was teleurstellend: Norris eindigde als tiende en Piastri als twaalfde – cijfers die de concurrentie nieuw vertrouwen geven.

Verstappen en Ferrari ruiken daardoor bloed in Azerbeidzjan. Zaterdagochtend om 10:30 uur Nederlandse tijd staat de derde en laatste vrije training op het programma, gevolgd door de kwalificatie om 14:00 uur. De race gaat zondag om 13:00 uur van start.