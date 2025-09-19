Dit weekend staat de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma. In de straten van Bakoe zullen de Formule 1-auto’s opnieuw gelanceerd worden. Mercedes rekent er niet op mee te kunnen doen om de overwinning, maar denkt wel de strijd aan te kunnen gaan met Ferrari, Red Bull Racing en Max Verstappen.

Bij Ferrari klinkt voorafgaand aan het weekend al de nodige voorzichtigheid. Charles Leclerc liet doorschemeren dat hij niet verwacht dat de Scuderia het tempo van McLaren, Red Bull en Verstappen kan bijbenen. Mercedes is iets optimistischer ingesteld. Het team behaalde dit jaar met George Russell de zege in Canada en hoopt in Azerbeidzjan opnieuw competitief te zijn, al erkennen ze dat de omstandigheden nu anders zijn.

Mercedes verwacht ijzersterk McLaren

“We denken niet dat we zo kunnen presteren als in Montreal,” aldus Andrew Shovlin tegenover de officiële kanalen van Mercedes. “Het circuit in Canada paste beter bij onze auto. Bovendien hebben we in de afgelopen races gezien dat meerdere teams flinke stappen vooruit hebben gezet.”

Dat vooruitgang loont, bleek onlangs op Monza. Daar zorgden Red Bull en Verstappen voor een verrassing door met een aantal updates aan de RB21 overtuigend te winnen. Shovlin verwacht dat McLaren in Bakoe de te kloppen ploeg wordt, met Lando Norris en Oscar Piastri in de hoofdrol. Daarom richt Mercedes zich vooral op Ferrari en Verstappen.

Verstappen uitgedaagd door Mercedes

“Ferrari heeft updates meegenomen en Red Bull ziet er de laatste tijd sterk uit. We zijn blij als we met hen de strijd kunnen aangaan. Zoals ik al zei: we kunnen niet herhalen wat we in Montreal deden. Maar als het meezit, kunnen we Ferrari uitdagen en zitten we normaal gesproken in de buurt van Max.”

In de strijd om de constructeurswereldtitel verloor Mercedes recent de tweede plaats aan Ferrari. Russell presteert dit seizoen constant en weet het team geregeld belangrijke punten te bezorgen. Voor Andrea Kimi Antonelli verloopt zijn eerste jaar in de Formule 1 wisselvalliger. De Italiaan begon sterk met een podium in Canada, maar sindsdien is zijn vorm ingezakt. In de daaropvolgende races sprokkelde hij slechts drie punten bij elkaar, waardoor Mercedes in Azerbeidzjan dringend behoefte heeft aan een beter resultaat van zijn jonge rookie.