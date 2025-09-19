user icon
icon

Hamilton heeft nieuwe interesses en verkoopt zeldzame supercarcollectie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton heeft nieuwe interesses en verkoopt zeldzame supercarcollectie
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 09:26
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft in Azerbeidzjan bijzonder nieuws gedeeld over zijn autocollectie. De Brit werd in het verleden vaak gespot achter het stuur van exclusieve supercars, maar die staan niet meer in zijn garage. Hamilton laat weten dat hij al zijn auto's heeft verkocht.

Hamilton werd lange tijd gezien als een echte autoverzamelaar. Hij was de trotste eigenaar van een vrachtlading exclusieve supercars waaronder een McLaren P1, een LaFerrari en ook een klassieke Shelby Cobra uit 1966. De bijzonderste wagen in zijn collectie was een Pagani Zonda 760 LH, die speciaal voor hem was gebouwd. Nu hij voor Ferrari rijdt, dachten veel mensen dat hij zijn supercarcollectie zou gaan uitbreiden.

Meer over Lewis Hamilton Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

7 sep
 Verstappen voelt mee met Hamilton: "Leclerc is een hele sterke coureur"

Verstappen voelt mee met Hamilton: "Leclerc is een hele sterke coureur"

17 sep

In Bakoe werd hij tijdens een mediamoment dan ook gevraagd of hij de nieuwe Ferrari F80 zou willen kopen. Opvallend genoeg had de zevenvoudig wereldkampioen geen interesse in het racebeest met 1200 pk: "Ik heb geen auto's meer in mijn bezit. Ik heb ze niet meer, ik heb al mijn auto's verkocht. Ik heb vandaag de dag meer interesse in kunst."

Welke auto wil Hamilton wél hebben?

Toch zou Hamilton wel zijn kans grijpen als er één specifieke auto op de markt komt. Het gaat om een auto van zijn werkgever Ferrari, en deze past volgens Hamilton precies in zijn straatje: "Als ik een auto zou gaan kopen, dan zou het de Ferrari F40 zijn. Maar dat is zeker een mooi kunstwerk."

Wat heeft Hamilton met de F40?

Dat Hamilton kiest voor de Ferrari F40, is geen verrassing. Tijdens zijn presentatie bij Ferrari in Maranello begin dit jaar poseerde hij voor een foto met deze wagen. Daarnaast liet Hamilton ook weten dat hij deze klassieke wagen een nieuw leven in wil blazen. Hij droomde hardop over het ontwerpen van een wagen met de F40 als basis. Hij noemde zijn project de 'F44', een verwijzing naar zijn startnummer 44.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (4)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.494
  • Podiums 132
  • Grand Prix 224
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar