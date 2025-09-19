Hamilton heeft nieuwe interesses en verkoopt zeldzame supercarcollectie

Lewis Hamilton heeft in Azerbeidzjan bijzonder nieuws gedeeld over zijn autocollectie. De Brit werd in het verleden vaak gespot achter het stuur van exclusieve supercars, maar die staan niet meer in zijn garage. Hamilton laat weten dat hij al zijn auto's heeft verkocht.

Hamilton werd lange tijd gezien als een echte autoverzamelaar. Hij was de trotste eigenaar van een vrachtlading exclusieve supercars waaronder een McLaren P1, een LaFerrari en ook een klassieke Shelby Cobra uit 1966. De bijzonderste wagen in zijn collectie was een Pagani Zonda 760 LH, die speciaal voor hem was gebouwd. Nu hij voor Ferrari rijdt, dachten veel mensen dat hij zijn supercarcollectie zou gaan uitbreiden.

In Bakoe werd hij tijdens een mediamoment dan ook gevraagd of hij de nieuwe Ferrari F80 zou willen kopen. Opvallend genoeg had de zevenvoudig wereldkampioen geen interesse in het racebeest met 1200 pk: "Ik heb geen auto's meer in mijn bezit. Ik heb ze niet meer, ik heb al mijn auto's verkocht. Ik heb vandaag de dag meer interesse in kunst."

Welke auto wil Hamilton wél hebben?

Toch zou Hamilton wel zijn kans grijpen als er één specifieke auto op de markt komt. Het gaat om een auto van zijn werkgever Ferrari, en deze past volgens Hamilton precies in zijn straatje: "Als ik een auto zou gaan kopen, dan zou het de Ferrari F40 zijn. Maar dat is zeker een mooi kunstwerk."

Wat heeft Hamilton met de F40?

Dat Hamilton kiest voor de Ferrari F40, is geen verrassing. Tijdens zijn presentatie bij Ferrari in Maranello begin dit jaar poseerde hij voor een foto met deze wagen. Daarnaast liet Hamilton ook weten dat hij deze klassieke wagen een nieuw leven in wil blazen. Hij droomde hardop over het ontwerpen van een wagen met de F40 als basis. Hij noemde zijn project de 'F44', een verwijzing naar zijn startnummer 44.