Red Bull op scherp gezet: Is Bakoe het moment van de waarheid?
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 08:48
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen won de Grand Prix van Italië op fenomenale wijze. De Nederlander mag dit weekend laten zien of hij zijn sterke vorm kan vasthouden. Volgens Helmut Marko gaat de Grand Prix van Azerbeidzjan uitwijzen of Red Bull echt een inhaalslag heeft gemaakt. 

Max Verstappen won de Grand Prix van Azerbeidzjan met een voorsprong van maar liefst negentien seconden. De Nederlander wist beide McLaren-coureurs achter zich te houden. De viervoudig wereldkampioen moet zich nu bewijzen in Bakoe.

'Niet ieder circuit gaat werken'

Is het team sterk genoeg om competitief te zijn op alle circuits? "Dat zal niet op alle circuits lukken. Singapore ligt ons bijvoorbeeld niet, omdat de langzame bochten daar niet tot onze sterke punten behoren. Ik ben dan ook des te benieuwd of de opwaartse trend zich in Baku zal doorzetten", aldus Marko bij OE24.

De adviseur van Red Bull vertelt over de nieuwe vloer van het team. "Dat is slechts een van de vele aspecten. In Baku zal blijken of Monza gewoon een zwakke plek van McLaren was, of dat we daadwerkelijk een inhaalslag hebben gemaakt." 

Speelt Mekies een rol?

Sinds de komst van teambaas Laurent Mekies lijkt het veel beter te gaan bij Red Bull Racing. Verstappen heeft sinds de komst van de teambaas een overwinning en een sprintoverwinning. Marko antwoordt op de vraag hoe groot de rol van Mekies is: "Ook dat speelt een rol: Mekies hanteert een nieuwe aanpak, waarbij zijn achtergrond hem goed van pas komt. De trend is dat teambazen uit de technische hoek komen. Dat werkt ook bij McLaren, en Ferrari zal daar op termijn ook van profiteren."

Red Bull Racing staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap. Ze hebben een achterstand van 21 punten op Mercedes en een achterstand van 41 punten op Ferrari. McLaren is echter een maat te groot. Het team uit Woking staat maar liefst 378 punten voor op Red Bull.

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Laurent Mekies Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (4)


  • Pietje Bell

    Posts: 31.005

    Ze hebben slechts één verandering aan de wagen.

    “Een kleine aanpassing zodat het wiel iets schever kan staan. Daardoor kan het
    op sommige plekken meer gewicht dragen, zonder dat de luchtstroom onrustig wordt.”

    Ferrari heeft speciaal voor de race in Baku een aanpassing gedaan aan de koeling van
    de voorremmen. “Grotere opening voor de koeling van de voorremmen, om te voldoen aan de hoge belasting en eisen van het Baku City Circuit.”

    Mercedes: “Een kleinere flap aan de voorkant vermindert de druk op de voorvleugel, zodat de auto in balans blijft als er achter een vleugel met weinig downforce wordt gebruikt”,

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 08:53
  • Pietje Bell

    Posts: 31.005

    Gebruikte PU onderdelen tot nu toe:

    pbs.twimg.com/medi(...)KvqR?format=jpg&;name=4096x4096

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 09:04

