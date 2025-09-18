Schorsing dreigt voor Bearman: "Het is mijn fout"

Oliver Bearman staat op scherp. De rookie heeft tien strafpunten op zijn superlicentie. De Britse Haas-coureur moet dus voorzichtig zijn in de komende races. Hoe gaat Bearman daarmee om?

De jonge Brit reed tijdens de Grand Prix van Italië tegen Williams-coureur Carlos Sainz aan. De Brit kreeg daarvoor de schuld, ondanks dat hij wel afremde. Oliver Bearman geeft aan hoe hij omgaat met de strafpunten.

'Het is een bittere pil'

Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2024 maakte de Brit zijn debuut voor Haas. Bearman had al eerder een Grand Prix voor Ferrari gereden. Hij verving toen Carlos Sainz. Elk incident kan Bearman een schorsing opleveren en dat weet hij zelf ook: "Het is mijn fout dat ik die straf heb gekregen, of we het nou eens zijn met de regels of niet", zegt Bearman tegenover de internationale media.

"Maar dit is een bittere pil om te slikken. Zo zijn geen van ons opgegroeid met racen, echt niet. Ik bedoel, regels zijn regels. Maar als coureur en als fan is het lastig om zo'n straf te accepteren, want vanuit mijn perspectief was ik op geen enkel moment de controle kwijt. Ik was gewoon aan het racen richting de bocht met een andere coureur, en ik kreeg helemaal geen ruimte. Uiteindelijk is dat wat de regels zeggen. Dus ja, het voelt wel een beetje als onrecht."

'Het is onmogelijk'

Stel je voor, je gaat een bocht in en er zit iemand naast je", vertelt de Haas-coureur. "Je besluit: oké, ik ga vechten voor deze bocht. Want in mijn situatie was hij iets sneller dan ik – maar het was niet alsof hij elke ronde een seconde dichterbij kwam."

"Als ik in die bocht voor hem had kunnen blijven, had ik waarschijnlijk de rest van de race voor hem kunnen blijven. Dus ik was vastbesloten om ervoor te gaan. En op dat moment, een split-second waarin je remt en ziet hoe snel je de bocht ingaat ten opzichte van je concurrent, dan denk je echt niet aan die richtlijnen van drie pagina's die ze je in januari hebben gestuurd. Dat is onmogelijk, dus je racet naar de bocht toe zoals je het geleerd hebt, zoals je bent opgegroeid. In mijn geval had ik iets meer ruimte verwacht, maar dit is hoe het is gelopen."