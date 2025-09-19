user icon
Antonelli worstelt bij Mercedes: "Wolff wil niet dat dit nog een keer gebeurt"

Antonelli worstelt bij Mercedes: "Wolff wil niet dat dit nog een keer gebeurt"
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 10:46
  • Door: Jeroen Immink

Andrea Kimi Antonelli verkeert in een mindere fase bij Mercedes. De Italiaan, die dit seizoen zijn debuut maakte in de Formule 1, maakt de laatste races veel fouten en scoort nauwelijks punten. Voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan gaf Antonelli toe dat teambaas Toto Wolff hem stevig heeft aangesproken.

Zijn debuutjaar begon nochtans veelbelovend. In Australië reed Antonelli onder lastige regenachtige omstandigheden naar een knappe vierde plaats. Later pakte hij de sprintpole in Miami en stond hij zelfs op het podium in Canada. Maar sinds het incident in Oostenrijk, waar hij Max Verstappen uit de race kegelde, ging het bergafwaarts. De jonge Italiaan verzamelde sindsdien slechts drie punten en maakte meerdere kostbare fouten. Ondertussen liep Ferrari twintig punten uit op Mercedes in de strijd om de tweede plek bij de constructeurs.

Wolff houdt Antonelli in de gaten

Na afloop van de Grand Prix van Italië in Monza wees Wolff zijn pupil nadrukkelijk op die fouten. Antonelli erkende dat ook zelf. “Ik ben het eens met Wolff dat de race in Monza teleurstellend was,” vertelde hij in Baku. “Op de harde banden heb ik simpelweg te veel fouten gemaakt. Dat mag niet nog eens gebeuren, want daardoor heb ik veel racetijd verloren.”

Met nog acht races te gaan wil Antonelli de negatieve spiraal doorbreken en het vertrouwen terugwinnen. De 19-jarige coureur hoopt dat al aankomend weekend te kunnen doen. “Hij (Wolff) wil gewoon dat ik een foutloos weekend rijd, zodat ik het momentum kan terugpakken dat ik in de eerste zeven races van het seizoen had. Het Europese deel was behoorlijk zwaar, maar ik hoop hier in Baku weer te laten zien wat ik kan.”

Dit weekend krijgt Antonelli die kans als de Grand Prix van Azerbeidzjan weer verreden gaat worden. Op het stratencircuit van Baku hoopt hij samen met Mercedes de ommekeer in te zetten.

