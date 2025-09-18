user icon
Alles of niets voor Verstappen in Baku? "Doen toch niet mee voor de titel"
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 18:09
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft naar eigen zeggen niets te verliezen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Op het stratencircuit van Baku wil de Red Bull Racing-coureur alles geven, nu de wereldtitel in de Formule 1 voor hem niet langer realistisch lijkt.

De Nederlander verraste vriend en vijand tijdens de laatste race op Monza. In Italië was Verstappen ongrijpbaar voor de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri en hij reed met bijna twintig seconden voorsprong naar de winst. Het was een enorme opsteker voor Red Bull en Verstappen, die dit seizoen veelvuldig op zoek zijn naar de juiste balans in de RB21.

"Ik doe niet meer mee voor de wereldtitel" 

Na zijn uitstapje naar de Nürburgring, waar hij recent in een GT4-wagen reed, is Verstappen nu weer volledig gefocust op de Formule 1. In Baku benadrukte hij dat hij vrijuit kan racen. “Van mijn kant concentreer ik me gewoon op mezelf,” vertelde hij aan de internationale pers. “Ik weet dat ik niet echt meedoe in de titelstrijd, dus proberen we deze races te benaderen als kansen om er het maximale uit te halen.”

Verstappen ziet bovendien mogelijkheden in Azerbeidzjan. Net als Monza kent Baku lange rechte stukken, iets waar de RB21 goed tot zijn recht kan komen. “We hebben niets te verliezen. Natuurlijk willen we elk weekend proberen om op het podium te staan, en dat is ook hier het doel.”

Wat kan Verstappen in Baku?

In Monza liet de viervoudig wereldkampioen zien dat hij nog altijd een klasse apart kan zijn. Na de start moest hij de leiding kortstondig teruggeven aan Norris, omdat hij in bocht 1 het circuit had afgesneden, maar hij pakte de eerste plek snel weer terug. Verstappen was euforisch na de zege en reist daardoor met vertrouwen af naar Baku.

“Monza was een geweldig resultaat, een enorme boost voor iedereen,” aldus de Nederlander. “Ik ben enthousiast om hier te zien hoe competitief we kunnen zijn. Dat is lastig te voorspellen, want dit circuit is heel anders dan Monza. Maar we hebben stappen vooruitgezet en ik ben benieuwd hoe onze auto zich hier houdt.”

  • Pietje Bell

    Posts: 30.996

    Ana 🦁
    @maxvcalloway
    “Max has brought his aunt Gerda and grandmother Marianne to Baku.
    The latter will celebrate her 75th birthday in Azerbaijan on Thursday,
    along with son Jos and grandson Max, among others.”

    “A family trip to remember already, then.“

    Wat leuk. Tante Gerda en oma Marianne zijn ook eens mee geweest
    naar Singapore (was het dacht ik).

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 18:11
  • Beemerdude

    Posts: 8.341

    Zou ik ook doen, net doen alsof je niet meer meedoet voor de knikkers. Kun je net even wat brutaler jezelf ergens tussen wringen. Ik zie die McLaren boys beide zeker nog wel een DNF scoren en dan slaat de stress toe met Verstappen in hun nek. Nee, tis nog niet gedaan voor WDC hoor!

    • + 1
    • 18 sep 2025 - 18:56

