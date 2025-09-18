Verstappen lacht na Nordschleife-debuut: "Ik ben geen beginner!"

Max Verstappen heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn avontuur op de Nürburgring Nordschleife. In Azerbeidzjan laat hij weten dat hij heeft genoten van zijn nieuwe uitdaging, en hij is blij met de behulpzaamheid van de organisatie op de Nürburgring.

Verstappen droomt ervan om op de iconische Nordschleife te rijden in een GT3-bolide. Aangezien men eerst een licentie moet behalen voor de Ring, volgde Verstappen vorige week een cursus en nam hij deel aan de NLS-race in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Hij slaagde met vlag en wimpel voor de test, en in Azerbeidzjan is zijn race-avontuur dan ook het gesprek van de dag.

Wisselende omstandigheden

In Bakoe reageerde Verstappen bij de internationale media op zijn Nürburgring-debuut: "Ik ben nog steeds vooral een Formule 1-coureur! Ik wist dat ik mijn vergunning nodig had, dus daarom moest ik de race rijden. Die teruggeschroefde GT4-bolide was natuurlijk niet het leukste qua rijden, maar aan de andere kant leer je nog steeds heel veel van zo'n dag."

"Gelukkig regende het eventjes en was het daarna weer droog. Zo kon ik wat extra ervaring opdoen. Vooral het met het verkeer omgaan in een tragere auto, was niet altijd even makkelijk. Voor de rest kwam het neer op dat ik uit de problemen moest blijven."

Geweldige ervaring

Voor Verstappen was het in ieder geval een geweldige ervaring: "Elke ronde die je daar rijdt, in welke auto dan ook, is heel leuk. Zeker als je probeert wat meer te pushen, dan zie je goed wat er om je heen gebeurt. De sfeer is ook geweldig, er zijn altijd veel gepassioneerde fans aanwezig. En voor mij is het ook een soort hobby, racen in andere takken van de autosport naast de Formule 1."

"Mijn droom is natuurlijk ooit daar de 24-uursrace te rijden, dus ik wist dat ik die licentie moest halen. Dit was de perfectie gelegenheid om dat te doen. Ze waren ook heel erg behulpzaam! We hebben met hen gesproken over hoe we het zo soepel mogelijk ronden laten verlopen. In een klaslokaal zitten... Dit was een betere aanpak: de baan op, een rondje rijden en onderweg wat uitleg krijgen."

'Ik ben geen beginner!'

Lachend stelt Verstappen dat hij al wat ervaring heeft: "Het is ook niet zo dat ik een totale beginner ben op die baan! Soms heb je mensen die volledig amateur zijn en de baan niet eens kennen. Dan is er een andere vorm van begeleiding nodig. Maar ik had al duizend rondjes gereden, plus die test van eerder dit jaar. Eerlijk gezegd waren ze heel behulpzaam. Regels zijn regels, dus daar moet je je aan houden. Maar ze waren ook heel open minded, en ik denk dat het heel goed is uitgepakt."