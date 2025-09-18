user icon
icon

Verstappen lacht na Nordschleife-debuut: "Ik ben geen beginner!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen lacht na Nordschleife-debuut: "Ik ben geen beginner!"
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 14:07
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn avontuur op de Nürburgring Nordschleife. In Azerbeidzjan laat hij weten dat hij heeft genoten van zijn nieuwe uitdaging, en hij is blij met de behulpzaamheid van de organisatie op de Nürburgring.

Verstappen droomt ervan om op de iconische Nordschleife te rijden in een GT3-bolide. Aangezien men eerst een licentie moet behalen voor de Ring, volgde Verstappen vorige week een cursus en nam hij deel aan de NLS-race in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Hij slaagde met vlag en wimpel voor de test, en in Azerbeidzjan is zijn race-avontuur dan ook het gesprek van de dag.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Wisselende omstandigheden

In Bakoe reageerde Verstappen bij de internationale media op zijn Nürburgring-debuut: "Ik ben nog steeds vooral een Formule 1-coureur! Ik wist dat ik mijn vergunning nodig had, dus daarom moest ik de race rijden. Die teruggeschroefde GT4-bolide was natuurlijk niet het leukste qua rijden, maar aan de andere kant leer je nog steeds heel veel van zo'n dag."

"Gelukkig regende het eventjes en was het daarna weer droog. Zo kon ik wat extra ervaring opdoen. Vooral het met het verkeer omgaan in een tragere auto, was niet altijd even makkelijk. Voor de rest kwam het neer op dat ik uit de problemen moest blijven."

Geweldige ervaring

Voor Verstappen was het in ieder geval een geweldige ervaring: "Elke ronde die je daar rijdt, in welke auto dan ook, is heel leuk. Zeker als je probeert wat meer te pushen, dan zie je goed wat er om je heen gebeurt. De sfeer is ook geweldig, er zijn altijd veel gepassioneerde fans aanwezig. En voor mij is het ook een soort hobby, racen in andere takken van de autosport naast de Formule 1."

"Mijn droom is natuurlijk ooit daar de 24-uursrace te rijden, dus ik wist dat ik die licentie moest halen. Dit was de perfectie gelegenheid om dat te doen. Ze waren ook heel erg behulpzaam! We hebben met hen gesproken over hoe we het zo soepel mogelijk ronden laten verlopen. In een klaslokaal zitten... Dit was een betere aanpak: de baan op, een rondje rijden en onderweg wat uitleg krijgen."

'Ik ben geen beginner!'

Lachend stelt Verstappen dat hij al wat ervaring heeft: "Het is ook niet zo dat ik een totale beginner ben op die baan! Soms heb je mensen die volledig amateur zijn en de baan niet eens kennen. Dan is er een andere vorm van begeleiding nodig. Maar ik had al duizend rondjes gereden, plus die test van eerder dit jaar. Eerlijk gezegd waren ze heel behulpzaam. Regels zijn regels, dus daar moet je je aan houden. Maar ze waren ook heel open minded, en ik denk dat het heel goed is uitgepakt."

ThisGuy

Posts: 1.659

Ziehier de horoscoop van de Formule 1. Algemene non-informatie.
Als je met hagel schiet, dan raak je altijd wel iets.

  • 2
  • 18 sep 2025 - 16:06
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025 Nürburgring Nordschleife

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.987

    Jos schijnt er ook bij te zijn dit weekend. Foto van vanmorgen:

    pbs.twimg.com/medi(...)-B4U?format=jpg&;name=small

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 14:10
    • Larry Perkins

      Posts: 59.974

      Zo te zien riep Jos nog: "Doe het niet Max, doe het niet!"
      Max zei: "Ja, rallyrijden is super veilig" en liep snel door...

      (een foto zegt vaak meer dan duizend woorden)

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 14:39
    • Paulie

      Posts: 4.489

      Jos op de achtergrond heeft echt weer zo'n ouderwetse boosaardige grimas op z'n gezicht, Max weet inmiddels dondersgoed wat dat betekend en loopt maar wijselijk door..... Je ziet aan Jos dat de eerste de beste die een verkeerd woord zegt het zal moeten bekopen met een paar welgemikte muilperen

      • + 1
      • 18 sep 2025 - 14:50
    • Larry Perkins

      Posts: 59.974

      Raymond Vermeulen (niet in beeld) loopt erachter om de scalpen op te rapen...

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 15:33
  • Pietje Bell

    Posts: 30.987

    Ik las dit net elders. Eens kijken wat hiervan uitkomt, gewoon voor de aardigheid.

    Deze GP wordt een beetje chaotisch, misschien niet zo chaotisch als andere.
    De winnaar van de poleposition zal iemand zijn die dit jaar nog niet gewonnen heeft.
    Verwacht dit weekend verrassingen. Het wordt een weekend vol kosten, meerdere
    crashes of autoschade. Er gaat namelijk een stevige wind waaien en daardoor
    kan het chaotisch worden.
    Tijdens de sessies geen neerslag, tijdens de kwalificatie een harde wind.

    Er zullen wat problemen ontstaan ​​tussen teams of coureurs binnen hetzelfde team (ruzies). Er komt een ontslagronde en ook de aanstelling van een nieuwe coureur, en er komen aankondigingen.
    De training brengt in ieder geval een crash met zich mee. Een onverwacht team levert geweldige resultaten af, een grote gebeurtenis, een grote verrassing.
    Iemand die stagneerde, zal een manier vinden om weer centraal te staan. Er kan iets specifieks zijn met Nico Hülkenberg. De kwalificatie brengt wat instabiliteit en een game-changer met zich mee. De race van zondag wordt niet makkelijk; er zullen complicaties zijn en minstens twee safetycars. Er is een overcut die vreselijk mis zal gaan.

    een zwaar weekend voor RBR, met verwachtingen die niet worden waargemaakt. Zelfs als ze presteren, zal het zeer middelmatig zijn. Ze krijgen te maken met een verandering in hoe ze met de auto moeten omgaan, en zelfs interne veranderingen. Misschien is het wel een afscheid voor Tsunoda.

    De auto zou mechanisch problemen kunnen hebben, bijvoorbeeld met het chassis en de banden. Een van hen zal de race moest verlaten vanwege en accident. Onverwachte beslissingen en een strategie die niet werkt. Misschien start een van hen zondag niet eens, maar er is iets met de start, de startlijn.
    Riskante bandenkeuzes of pitstops die de boel kunnen verpesten. Contacten met andere auto's zouden kunnen leiden tot straffen. Ondertussen zou de ander gemiddelde prestaties kunnen leveren. Ze scoren misschien geen punten, maar de finish is beter dan niets. Kwalificatie zou goed kunnen gaan voor een van hen.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 14:56
    • Larry Perkins

      Posts: 59.974

      Kun je een hint geven wie dit bedacht heeft @Pietje?

      (als het iemand is die ik mag dan zou het wel eens zo kunnen gebeuren, zo niet dan is het klinkklare onzin)

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 15:28
    • Pietje Bell

      Posts: 30.987

      Ik denk dat je hem wel een prettig persoon vindt, hahaha.
      Een Braziliaanse F1 fan sinds 40 jaar die elk GP weekend dit soort dingen schrijft.
      Elk bericht moet ik helaas vertalen, want het is in het Braziliaans Portugees geschreven. Hij is echter zoals veel Brazilianen niet bepaald gecharmeerd van Mademoiselle Piquet.

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 15:56
    • Pietje Bell

      Posts: 30.987

      Heb net ook even zijn mening over Mercedes bekeken. Wordt geen goed weekend voor Mercedes. Voor Kimi al helemaal niet. Ook hier heeft hij het weer over de start dat er iets niet goed gaat. De race verloopt voor beiden niet goed.

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 16:02
    • ThisGuy

      Posts: 1.659

      Ziehier de horoscoop van de Formule 1. Algemene non-informatie.
      Als je met hagel schiet, dan raak je altijd wel iets.

      • + 2
      • 18 sep 2025 - 16:06
    • Pietje Bell

      Posts: 30.987

      Dit heeft helemaal niets met een horoscoop te maken @This Guy!

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 16:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.319

    "Verstappen lacht na Nordschleife-debuut:

    "Kwa uiterlijk ben ik natuurlijk foei en foei lelijk, ik bedoel dat mensen die mij in het donker tegenkomen gelijk gaan bidden, om hulp roepen of hard wegrennen.......ja, zo lelijk is eigenlijk niemand, maarrrrr, ik ben geen beginner.....aldus Max".

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 16:16

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar