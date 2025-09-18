Red Bull neemt afstand van hardnekkige geruchten over Hadjar

Het is nog altijd niet officieel bekendgemaakt wie vanaf volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen is bij Red Bull Racing. De geruchten over een toptransfer van Isack Hadjar zijn hardnekkig, maar volgens Helmut Marko klopt er helemaal niets van. De Oostenrijker stelt dat er simpelweg geen besluit is genomen.

Verstappen heeft momenteel de Japanner Yuki Tsunoda als teamgenoot bij Red Bull. Tsunoda werd al na twee races aangewezen als de vervanger van Liam Lawson, maar hij weet zelf ook geen potten te breken. Hij worstelt met zijn RB21, en de kans is groot dat Red Bull hem na dit seizoen gaat vervangen.

De 20-jarige Racing Bulls-coureur Isack Hadjar lijkt op pole position te staan om Tsunoda's zitje over te nemen. De Fransman is bezig met een geweldig debuutseizoen, en hij pakte in de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort zijn eerste podiumplaats.

'Hadjar is beter dan Antonelli'

Hadjar wordt gezien als de beste rookie van het jaar. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde eerder al dat hij beter is dan Mercedes-jongeling Andrea Kimi Antonelli. Bij OE24 herhaalt hij dat: "Het is duidelijk dat Hadjar beter presteert in zijn eerste jaar in de Formule 1, zelfs met weinig testkilometers. Maar ze zijn allebei nog heel erg jong, dus laten we eens kijken hoe ze zich ontwikkelen."

Krijgt Hadjar promotie?

Als Marko wordt gevraagd of het al een uitgemaakte zaak is dat Hadjar promotie gaat krijgen, reageert hij duidelijk: "Nee, we nemen de tijd voor die beslissing." Als er wordt gesteld dat koele kikker Hadjar geschikt lijkt te zijn om een duo te vormen met Verstappen, is Marko er opvallend fel over: "Nogmaals: We zullen de aankomende races alles nauwlettend in de gaten houden, en dan zullen we een beslissing gaan nemen."

Hadjar staat momenteel op de negende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 38 punten bij elkaar gesprokkeld.