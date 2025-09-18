user icon
Red Bull neemt afstand van hardnekkige geruchten over Hadjar

Red Bull neemt afstand van hardnekkige geruchten over Hadjar
  Gepubliceerd op 18 sep 2025 12:46
  comments 12
  Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd niet officieel bekendgemaakt wie vanaf volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen is bij Red Bull Racing. De geruchten over een toptransfer van Isack Hadjar zijn hardnekkig, maar volgens Helmut Marko klopt er helemaal niets van. De Oostenrijker stelt dat er simpelweg geen besluit is genomen.

Verstappen heeft momenteel de Japanner Yuki Tsunoda als teamgenoot bij Red Bull. Tsunoda werd al na twee races aangewezen als de vervanger van Liam Lawson, maar hij weet zelf ook geen potten te breken. Hij worstelt met zijn RB21, en de kans is groot dat Red Bull hem na dit seizoen gaat vervangen.

De 20-jarige Racing Bulls-coureur Isack Hadjar lijkt op pole position te staan om Tsunoda's zitje over te nemen. De Fransman is bezig met een geweldig debuutseizoen, en hij pakte in de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort zijn eerste podiumplaats.

'Hadjar is beter dan Antonelli'

Hadjar wordt gezien als de beste rookie van het jaar. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde eerder al dat hij beter is dan Mercedes-jongeling Andrea Kimi Antonelli. Bij OE24 herhaalt hij dat: "Het is duidelijk dat Hadjar beter presteert in zijn eerste jaar in de Formule 1, zelfs met weinig testkilometers. Maar ze zijn allebei nog heel erg jong, dus laten we eens kijken hoe ze zich ontwikkelen."

Krijgt Hadjar promotie?

Als Marko wordt gevraagd of het al een uitgemaakte zaak is dat Hadjar promotie gaat krijgen, reageert hij duidelijk: "Nee, we nemen de tijd voor die beslissing." Als er wordt gesteld dat koele kikker Hadjar geschikt lijkt te zijn om een duo te vormen met Verstappen, is Marko er opvallend fel over: "Nogmaals: We zullen de aankomende races alles nauwlettend in de gaten houden, en dan zullen we een beslissing gaan nemen."

Hadjar staat momenteel op de negende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 38 punten bij elkaar gesprokkeld.

Reacties (12)

  • shakedown

    Posts: 1.413

    besluit is al lang genomen. Hadjer rijd volgend jaar naast Verstappen. Lindblad rijd bij Racing bulls. Met wie? Pep Marti? of toch Lawson?

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 12:54
  • Larry Perkins

    Posts: 59.972

    Hadjar wordt gezien als de beste rookie van het jaar. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde eerder al dat hij beter is dan Mercedes-jongeling Andrea Kimi Antonelli. Bij OE24 herhaalt hij dat: "Het is duidelijk dat Hadjar beter presteert in zijn eerste jaar in de Formule 1, zelfs met weinig testkilometers. Maar ze zijn allebei nog heel erg jong, dus laten we eens kijken hoe ze zich ontwikkelen."

    Marko zegt dus niet dat Hadjar beter IS, maar dat hij tot nu toe beter presteert in de F1 en dat we hun verdere ontwikkeling nog moeten afwachten...

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 12:57
    • snailer

      Posts: 29.723

      Hij doet het beter als rookie dan veel andere rookies die bij str, etc instapten.

      Maar ik probeer me wow momenten te herinneren bij Hadjar. En dan zie ik die alleen in odd kwalificaties.

      Maar dat is een beetje het manko van de meeste nieuwe rijders.

      Alleen vrees ik voor Hadjar. Als hij volgend jaar instapt dan. Verstappen werkt hard samen met het design team voor 2026. Die auto zou juist voor het eerst wel eens volledig naar de wensen van Verstappen kunnen zijn gedesigned. Hij zou nu in Balu al moeten instappen zodat hij RBR al kaneren kennen en beginnen met feedback geven en in de sim de 2026 auto leren kennen.

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 13:03
    • MLTG

      Posts: 1.097

      @snailer , voor het eerst? Geloof je dan nu zelf dat dit pas voor het eerst gebeurt?
      Trouwens, wat is er gebeurd met " een auto word niet ...." verhaaltje?

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 15:30
  • Larry Perkins

    Posts: 59.972

    Naast Hadjar wordt ook Bortoleto gezien als de beste rookie van het jaar.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 12:58
    • Paulie

      Posts: 4.489

      Bortoleto da's toch die knaap die Max de hele tijd loopt te bashen?

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 13:01
    • Larry Perkins

      Posts: 59.972

      Ja, hij probeert de reputatie van Max te beschadigen door constant te zeggen dat Max zo aardig en eerlijk is. Walgelijk!

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 13:12
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.317

      "Bortoleto da's toch die knaap die Max de hele tijd loopt te bashen?"

      Nou, volgens mij zou hij Max graag willen batsen.

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 14:04
  • HermanInDeZon

    Posts: 210

    Als we de afgelopen jaren één ding geleerd hebben van Marko is dat je geen woord van hem moet geloven als het om rijders gaat.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 13:01
    • Larry Perkins

      Posts: 59.972

      Ik wist het als eerste al meteen en had daar geen jaren voor nodig!

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 13:07
    • snailer

      Posts: 29.723

      Eigenlijk is juist Marko zeer voorspelbaar zou ik zeggen. Als hij een junior begint af te kraken, dan duurt het 9 van de 10 keer niet lang voor deze wordt vervangen.

      EN hij heeft ondertussen Tsunoda in het openbaar afgevallen. Dus lijkt me duidelijk verhaal verder.

      Conclisie is geloof ik het zlefde als die van Herman.

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 13:33
  • John6

    Posts: 10.996

    Dat lijkt me ook wel logisch dat Hadjar volgend jaar naast Max zal rijden.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 13:33

