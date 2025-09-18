user icon
icon

Marko juicht raceplannen van Verstappen toe: "Geweldig!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko juicht raceplannen van Verstappen toe: "Geweldig!"
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 10:46
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werkte afgelopen weekend zijn eerste race op de Nürburgring Nordschleife af. De regerend wereldkampioen Formule 1 slaagde met vlag en wimpel voor zijn eerste test, en Helmut Marko geniet van Verstappens avontuur. Hij is er zelfs een groot voorstander van.

Het komt nog maar zelden voor dat een Formule 1-coureur buiten de koningsklasse in actie komt in een andere raceklasse. Voor Verstappen is racen echter niet alleen zijn werk, maar ook zijn hobby. Hij wil graag in zijn GT3-wagens racen op de Nordschleife, en daarvoor had hij de juiste papieren nodig. Hij volgde afgelopen weekend alle procedures en racete in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Bureaucratie

Red Bull-adviseur Helmut Marko staat achter de plannen van Verstappen. In een interview met zijn landgenoten van OE24 wordt Marko gevraagd of hij Verstappens eerste race op de Nordschleife heeft gevolgd: "Zijdelings. Maar gelukkig is hij overal voor geslaagd." Het is geen geheim dat Marko het ietwat overdreven vindt dat Verstappen alle procedures moest doorlopen: "Het is ongelooflijk dat hij dit zichzelf aandoet! Maar goed, dit is gewoon de Duitse bureaucratie."

Fan van de plannen

Ondanks het feit dat Marko het vreemd vindt dat de viervoudig wereldkampioen Formule 1 moest bewijzen te kunnen racen, is hij wel groot fan van Verstappens plannen: "Ik ben vanaf het begin af aan positief geweest over dit avontuur. Ik vind het geweldig dat iemand die in deze Formule 1-bubbel leeft, zich nu tot de echte autosport wendt."

Bekend terrein voor Marko

Marko heeft zelf ook een verleden met de Nordschleife. Toen de Oostenrijker in zijn jonge jaren zelf racete kwam hij regelmatig uit op de Ring: "Ik ken de baan goed genoeg. Ik heb er allerlei races gereden, zelfs de legendarische 72-uursrace. Ik herinner me bepaalde bochten nog heel er goed, en het is leuk om er nu met Max over te praten. Hij kende de Nordschleife echter al van binnen en van buiten, want hij heeft er al duizend keer op de simulator gereden."

Larry Perkins

Posts: 59.954

Als Max morgen aan het ontbijt zijn behoefte op het bordje van Marko doet, vindt de oude baas het ook prima...

"Het is goed dat Max zulk soort dingen niet opkropt", aldus Helmut.

  • 1
  • 18 sep 2025 - 10:53
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.954

    Als Max morgen aan het ontbijt zijn behoefte op het bordje van Marko doet, vindt de oude baas het ook prima...

    "Het is goed dat Max zulk soort dingen niet opkropt", aldus Helmut.

    • + 1
    • 18 sep 2025 - 10:53
    • snailer

      Posts: 29.714

      Van Tsunoda vind hij het ook goed. Marko ziet met dat bionische oog toch niet die muizenkeutels op zijn bord liggen.

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 11:49

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar