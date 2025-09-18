Marko juicht raceplannen van Verstappen toe: "Geweldig!"

Max Verstappen werkte afgelopen weekend zijn eerste race op de Nürburgring Nordschleife af. De regerend wereldkampioen Formule 1 slaagde met vlag en wimpel voor zijn eerste test, en Helmut Marko geniet van Verstappens avontuur. Hij is er zelfs een groot voorstander van.

Het komt nog maar zelden voor dat een Formule 1-coureur buiten de koningsklasse in actie komt in een andere raceklasse. Voor Verstappen is racen echter niet alleen zijn werk, maar ook zijn hobby. Hij wil graag in zijn GT3-wagens racen op de Nordschleife, en daarvoor had hij de juiste papieren nodig. Hij volgde afgelopen weekend alle procedures en racete in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4.

Bureaucratie

Red Bull-adviseur Helmut Marko staat achter de plannen van Verstappen. In een interview met zijn landgenoten van OE24 wordt Marko gevraagd of hij Verstappens eerste race op de Nordschleife heeft gevolgd: "Zijdelings. Maar gelukkig is hij overal voor geslaagd." Het is geen geheim dat Marko het ietwat overdreven vindt dat Verstappen alle procedures moest doorlopen: "Het is ongelooflijk dat hij dit zichzelf aandoet! Maar goed, dit is gewoon de Duitse bureaucratie."

Fan van de plannen

Ondanks het feit dat Marko het vreemd vindt dat de viervoudig wereldkampioen Formule 1 moest bewijzen te kunnen racen, is hij wel groot fan van Verstappens plannen: "Ik ben vanaf het begin af aan positief geweest over dit avontuur. Ik vind het geweldig dat iemand die in deze Formule 1-bubbel leeft, zich nu tot de echte autosport wendt."

Bekend terrein voor Marko

Marko heeft zelf ook een verleden met de Nordschleife. Toen de Oostenrijker in zijn jonge jaren zelf racete kwam hij regelmatig uit op de Ring: "Ik ken de baan goed genoeg. Ik heb er allerlei races gereden, zelfs de legendarische 72-uursrace. Ik herinner me bepaalde bochten nog heel er goed, en het is leuk om er nu met Max over te praten. Hij kende de Nordschleife echter al van binnen en van buiten, want hij heeft er al duizend keer op de simulator gereden."