Verstappen barst van het zelfvertrouwen: "Positieve vorm meenemen naar Bakoe"
  • Gepubliceerd op 17 sep 2025 19:56
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Na een zege in Italië en een racedebuut op de Nürburgring Nordschleife gaat Max Verstappen dit weekend op jacht naar een goed resultaat in Azerbeidzjan. Hij hoopt te kunnen scoren in de straten van Bakoe, en daar doet hij ook niet geheimzinnig over.

Verstappen won twee weken geleden tot verrassing van velen de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Hij versloeg de eerder oppermachtige McLarens, en bij Red Bull leken ze de oorzaak van de problemen te hebben gevonden. Na zijn zege in Monza vloog Verstappen door naar Duitsland, waar hij op de iconische Nordschleife zijn permit A haalde. Hierdoor kan hij in de toekomst in GT3's racen op de groene hel.

Geweldig gevoel

Verstappen zal zich nu echter focussen op de Azerbeidzjaanse Grand Prix. In zijn preview klinkt Verstappen enthousiast: "Monza was een ongelooflijke race voor ons en we hebben een goede stap voorwaarts gezet met de afstelling van de auto."

"De overwinning was een enorme opsteker voor iedereen en ik ben deze week op de fabriek geweest om het met het team te vieren, wat echt geweldig was, en ik heb in de simulator gezeten ter voorbereiding op de aankomende race."

Wat zijn de uitdagingen in Bakoe?

De Azerbeidzjaanse Grand Prix is altijd een enorme chaos. Dat komt mede door het stratencircuit in Bakoe, waar de muur altijd dichtbij is. Verstappen kent de gevaren: "We zijn nu in Bakoe en het is altijd wat uitdagender op een stratencircuit. De combinatie van bochten met een lage snelheid en het lange rechte stuk betekent dat je een compromis moet vinden in de afstelling, en het gaat er ook om om de juiste afstelling van de achtervleugel te vinden."

Verstappen hoopt dat Red Bull de goede vorm kan vasthouden: "Hopelijk kunnen we deze positieve vorm meenemen naar deze week en ervoor zorgen dat we ook in de kwalificatie goed kunnen presteren." 

Rogier hier

Posts: 6.697

  • Snork

    Posts: 21.793

    Joehoe, sie joe in Bakoe.

    Aldus DJ ome Joop, die een LOI cursus Engels na de eerste bladzijde gestopt is en denkt dat Bakoe een gehucht naast Jipsingboermussel is.

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 20:04
  • Rogier hier

    Posts: 6.697

    Even een off-topicje: Cadillac heeft vandaag een nieuwe sponsor aangekondigd. Het Amerikaanse Bourbon merk Jim Beam wordt sponsor van het Amerikaanse team met de Ferrari motor. De officiële titel is ‘Official Spirits Partner’. Ze rijden dus dadelijk op alcohol.

    • + 1
    • 17 sep 2025 - 20:50
  • Pietje Bell

    Posts: 30.978

    Gezellige boel vandaag met de coureurs samen onderweg naar Baku vandaag.

    George, Oscar, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso and Valtteri Bottas sharing
    the same flight to Baku!

    www.instagram.com/p/DOtuJQwDo2I/

    estebanocon. thank you everyone for all the birthday wishes, means a lot! very lucky
    to have been able to spend it with friends and family (and too many cakes!!)🎂
    bring on baku 💪🏼

    Hulkenberg, Bearman, Doohan, Ocon en Lando. Mooie foto's van Ocon's verjaardag
    trouwens.

    www.instagram.com/p/DOtgpCLjY8e/?img_index=1

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 22:03

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

