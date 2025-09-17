Verstappen barst van het zelfvertrouwen: "Positieve vorm meenemen naar Bakoe"

Na een zege in Italië en een racedebuut op de Nürburgring Nordschleife gaat Max Verstappen dit weekend op jacht naar een goed resultaat in Azerbeidzjan. Hij hoopt te kunnen scoren in de straten van Bakoe, en daar doet hij ook niet geheimzinnig over.

Verstappen won twee weken geleden tot verrassing van velen de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Hij versloeg de eerder oppermachtige McLarens, en bij Red Bull leken ze de oorzaak van de problemen te hebben gevonden. Na zijn zege in Monza vloog Verstappen door naar Duitsland, waar hij op de iconische Nordschleife zijn permit A haalde. Hierdoor kan hij in de toekomst in GT3's racen op de groene hel.

Geweldig gevoel

Verstappen zal zich nu echter focussen op de Azerbeidzjaanse Grand Prix. In zijn preview klinkt Verstappen enthousiast: "Monza was een ongelooflijke race voor ons en we hebben een goede stap voorwaarts gezet met de afstelling van de auto."

"De overwinning was een enorme opsteker voor iedereen en ik ben deze week op de fabriek geweest om het met het team te vieren, wat echt geweldig was, en ik heb in de simulator gezeten ter voorbereiding op de aankomende race."

Wat zijn de uitdagingen in Bakoe?

De Azerbeidzjaanse Grand Prix is altijd een enorme chaos. Dat komt mede door het stratencircuit in Bakoe, waar de muur altijd dichtbij is. Verstappen kent de gevaren: "We zijn nu in Bakoe en het is altijd wat uitdagender op een stratencircuit. De combinatie van bochten met een lage snelheid en het lange rechte stuk betekent dat je een compromis moet vinden in de afstelling, en het gaat er ook om om de juiste afstelling van de achtervleugel te vinden."

Verstappen hoopt dat Red Bull de goede vorm kan vasthouden: "Hopelijk kunnen we deze positieve vorm meenemen naar deze week en ervoor zorgen dat we ook in de kwalificatie goed kunnen presteren."