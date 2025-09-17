user icon
McLaren wil met Norris en Piastri naar Le Mans

McLaren wil met Norris en Piastri naar Le Mans
  • Gepubliceerd op 17 sep 2025 14:47
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren is momenteel zeer succesvol in de Formule 1, maar als het aan Zak Brown ligt verbreden ze hun horizon. Vanaf 2027 gaan ze aan het World Endurance Championship (WEC) deelnemen met een Hypercar, en Brown sluit een Le Mans-debuut van Oscar Piastri en Lando Norris niet uit.

McLaren heeft in de afgelopen jaren hun raceprogramma flink uitgebreid. Zo zijn ze ook redelijk succesvol in de IndyCar, en namen ze deel aan de Formule E. CEO Zak Brown heeft een achtergrond in de langeafstandsracerij, en eerder kondigde ze een WEC-programma aan. Ze rijden daar al met GT3's, maar vanaf 2027 gaan ze ook deelnemen met een Hypercar.

Le Mans-debuut voor Norris en Piastri?

De Hypercar wordt gebouwd volgens de LMDh-regels, en tijdens de 24 uur van Le Mans trok Brown het doek van het eerste prototype. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het project, maar coureurs zijn nog niet gepresenteerd. Brown was afgelopen weekend aanwezig bij de ELMS-race op Silverstone. Daar werd hij door ELMS TV gevraagd naar een opvallend Le Mans-avontuur: "Daar heb ik met zowel Oscar Piastri als Lando Norris over gesproken, en het is in de toekomst zeker een optie."

Wat wil McLaren gaan doen?

Brown, die zelf op Silverstone reed in een historische Jaguar XJR 9, stelt dat McLaren al andere coureurs op het oog heeft: "We willen zeker iemand met ervaring, maar ook een jonge coureur. We hebben al een paar coureurs gecontracteerd, maar die hebben we natuurlijk nog niet aangekondigd. Er zijn ook een paar coureurs waarmee we nog aan het onderhandelen zijn."

Brown stelt verder ook dat ze hun WEC-coureur iets anders gaan aanpakken dan andere teams. Ze kiezen namelijk voor twee coureurs per auto: "Dat is natuurlijk niet het geval op Le Mans, daar moet je er drie hebben. De race in Qatar duurt ook tien uur, maar bij alle andere races hebben we twee coureurs."

Daytona-ervaring

Mocht Browns droom uitkomen, dan maakt Piastri zijn debuut in de langeafstandsracerij. Norris heeft al wat ervaring, want hij nam in 2018 deel aan de 24 uur van Daytona in een LMP2-bolide die hij deelde met Fernando Alonso en Phil Hanson.

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.368

    Als Ferrari het te kloppen team is, groeit de interesse. Om straks een film te maken: McLaren VS Ferrari. Geschiedenis zal zich herhalen...

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 15:06
  • snailer

    Posts: 29.702

    Brown heeft fijne ideeen. Moet niet gekker worden. Anders word ik nog fan van de man!

    Hoop dat het lukt.

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 16:08

