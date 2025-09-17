Alpine gooit de deur dicht voor Schumacher: "Staat niet op onze lijst"

Het is geen geheim dat Mick Schumacher nog altijd droomt van een comeback in de Formule 1. De Duitser werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer. Bij het team van Alpine zijn ze glashelder, en gooien ze de deur dicht voor Schumacher.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. De Duitse coureur wist geen potten te breken, en kreeg geen nieuw contract. Hij werd reservecoureur bij het team van Mercedes, en ging in het World Endurance Championship (WEC) rijden voor het Hypercar-team van Alpine. Volgend jaar wil hij terugkeren in de koningsklasse, maar er zijn weinig opties over.

Wat wil Schumacher?

Schumacher werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met het nieuwe team van Cadillac. De Amerikaanse renstal koos echter voor Sergio Perez en Valtteri Bottas, en Schumacher viel weer buiten de boot. In het WEC rijdt de Duitse coureur voor Alpine, en stiekem hoopt hij op een kans bij de Franse renstal in de Formule 1. Alpine heeft nog een zitje over voor volgend jaar, en de kans is niet heel groot dat Franco Colapinto een nieuwe deal krijgt.

Alpine heeft de zaak onderschat

Alpine-kopstuk Flavio Briatore geeft toe dat het team dit seizoen de mist in is gegaan met de coureurskeuze. Jack Doohan werd na een paar races aan de kant geschoven, en zijn vervanger Colapinto maakt ook geen goede indruk. In een interview met Auto, Motor und Sport reageert Briatore op de zaak: "Achteraf gezien hebben we de druk onderschat die deze jonge coureurs ervaren. Alpine is een fabrieksteam. De druk is nog groter. Dat neemt alleen maar toe in een lastig seizoen. Rookies hebben het makkelijker bij kleine teams, kijk maar naar Hadjar en Bortoleto."

Liggen er kansen voor Schumacher?

De vraag is dan welke coureurs er in beeld kunnen komen als Colapinto geen contractverlenging krijgt. Als Briatore de vraag krijgt of Schumacher mogelijk een zitje kan krijgen, reageert de flamboyante Italiaan heel erg duidelijk: "Hij staat niet op onze lijst."