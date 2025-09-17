user icon
icon

Alpine gooit de deur dicht voor Schumacher: "Staat niet op onze lijst"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alpine gooit de deur dicht voor Schumacher: "Staat niet op onze lijst"
  • Gepubliceerd op 17 sep 2025 10:46
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat Mick Schumacher nog altijd droomt van een comeback in de Formule 1. De Duitser werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer. Bij het team van Alpine zijn ze glashelder, en gooien ze de deur dicht voor Schumacher.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. De Duitse coureur wist geen potten te breken, en kreeg geen nieuw contract. Hij werd reservecoureur bij het team van Mercedes, en ging in het World Endurance Championship (WEC) rijden voor het Hypercar-team van Alpine. Volgend jaar wil hij terugkeren in de koningsklasse, maar er zijn weinig opties over.

Meer over Alpine Alpine lijkt knoop door te hakken: "Heb gehoord dat Doohan weer terugkeert"

Alpine lijkt knoop door te hakken: "Heb gehoord dat Doohan weer terugkeert"

15 sep
 Alpine vervangt Franco Colapinto in Monza

Alpine vervangt Franco Colapinto in Monza

3 sep

Wat wil Schumacher?

Schumacher werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met het nieuwe team van Cadillac. De Amerikaanse renstal koos echter voor Sergio Perez en Valtteri Bottas, en Schumacher viel weer buiten de boot. In het WEC rijdt de Duitse coureur voor Alpine, en stiekem hoopt hij op een kans bij de Franse renstal in de Formule 1. Alpine heeft nog een zitje over voor volgend jaar, en de kans is niet heel groot dat Franco Colapinto een nieuwe deal krijgt.

Alpine heeft de zaak onderschat

Alpine-kopstuk Flavio Briatore geeft toe dat het team dit seizoen de mist in is gegaan met de coureurskeuze. Jack Doohan werd na een paar races aan de kant geschoven, en zijn vervanger Colapinto maakt ook geen goede indruk. In een interview met Auto, Motor und Sport reageert Briatore op de zaak: "Achteraf gezien hebben we de druk onderschat die deze jonge coureurs ervaren. Alpine is een fabrieksteam. De druk is nog groter. Dat neemt alleen maar toe in een lastig seizoen. Rookies hebben het makkelijker bij kleine teams, kijk maar naar Hadjar en Bortoleto."

Liggen er kansen voor Schumacher?

De vraag is dan welke coureurs er in beeld kunnen komen als Colapinto geen contractverlenging krijgt. Als Briatore de vraag krijgt of Schumacher mogelijk een zitje kan krijgen, reageert de flamboyante Italiaan heel erg duidelijk: "Hij staat niet op onze lijst."

F1 Nieuws Flavio Briatore Mick Schumacher Alpine

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.920

    Mick hoeft ook geen uitnodiging voor mijn verjaardag te verwachten en kan beter bij @Ouw aankloppen, die weet altijd wel een gaatje te vinden onder het motto: "You ain't an @Ouw if you don't go for de gap."

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 10:53
  • Paulie

    Posts: 4.472

    Flavio kan spoedig een bezoekje van Corinna Schumacher verwachten, en dat gaat geen gezellig bezoekje worden

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 11:03
  • Larry Perkins

    Posts: 59.920

    Alpine gooit de deur dicht voor Schumacher.

    Mick Schumacher: "Maar ik heb nu wel net zo'n neus als Alain Prost..."

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 12:42

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Flavio Briatore -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 12 apr 1950 (75)
  • Geb. plaats Verzuolo, Italy, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar