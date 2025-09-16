'Max Verstappen bereidt zich voor op vertrek bij Red Bull'

Max Verstappen werd afgelopen zomer in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. De Nederlander maakte zelf een einde aan al die verhalen, maar Juan Pablo Montoya ziet dat nog steeds anders. De Colombiaan stelt dat Verstappen zich voorbereid op een vertrek bij Red Bull.

Verstappen werd in de zomermaanden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. In Hongarije maakte Verstappen zelf een einde aan die verhalen, en bevestigde hij dat hij volgend jaar 'gewoon' voor Red Bull rijdt. Hij beschikt over een contract tot en met 2028, en hij voelt zich steeds beter en beter. Verstappen schreef de Italiaanse Grand Prix op zijn naam, en de honger is weer terug.

'Ik denk dat Verstappen gaat vertrekken'

Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt echter nog steeds dat Verstappen na volgend jaar gaat vertrekken. De Colombiaan speculeert er op los bij Jackpot City Casino: "Ik denk dat hij zal vertrekken. Het zou me verbazen als dat niet gaat gebeuren. Tenzij Red Bull natuurlijk fantastisch werk levert."

"Ik denk dat Max dit jaar volwassener is geworden en steeds meer volwassenheid toont. We zien een rustigere Max. Je hoort niet meer zo vaak uitbarstingen van hem. Ik weet niet of dit komt omdat hij zich mentaal aan het voorbereiden is om ergens anders naartoe te gaan. Maar goed, wie zal het zeggen?"

Waar gaat Verstappen dan naartoe?

Montoya denkt het antwoord wel te weten. De Colombiaanse oud-coureur is er zeker van dat Verstappen weggaat. Hij denkt zelfs al te weten waar de viervoudig wereldkampioen heengaat: "De voor de hand liggende volgende stap die je op een bepaald moment zult zien, is Mercedes. Daarna denk ik dat hij in die rode auto gaat rijden (Ferrari, red.). Maar dat is waarschijnlijk pas over vijf of zes jaar. Dat is wat ik denk over deze zaak."