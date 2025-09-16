user icon
'Max Verstappen bereidt zich voor op vertrek bij Red Bull'

'Max Verstappen bereikt zich voor op vertrek bij Red Bull'
  Gepubliceerd op 16 sep 2025 16:46
  13
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werd afgelopen zomer in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. De Nederlander maakte zelf een einde aan al die verhalen, maar Juan Pablo Montoya ziet dat nog steeds anders. De Colombiaan stelt dat Verstappen zich voorbereid op een vertrek bij Red Bull.

Verstappen werd in de zomermaanden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. In Hongarije maakte Verstappen zelf een einde aan die verhalen, en bevestigde hij dat hij volgend jaar 'gewoon' voor Red Bull rijdt. Hij beschikt over een contract tot en met 2028, en hij voelt zich steeds beter en beter. Verstappen schreef de Italiaanse Grand Prix op zijn naam, en de honger is weer terug.

'Ik denk dat Verstappen gaat vertrekken'

Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt echter nog steeds dat Verstappen na volgend jaar gaat vertrekken. De Colombiaan speculeert er op los bij Jackpot City Casino: "Ik denk dat hij zal vertrekken. Het zou me verbazen als dat niet gaat gebeuren. Tenzij Red Bull natuurlijk fantastisch werk levert."

"Ik denk dat Max dit jaar volwassener is geworden en steeds meer volwassenheid toont. We zien een rustigere Max. Je hoort niet meer zo vaak uitbarstingen van hem. Ik weet niet of dit komt omdat hij zich mentaal aan het voorbereiden is om ergens anders naartoe te gaan. Maar goed, wie zal het zeggen?"

Waar gaat Verstappen dan naartoe?

Montoya denkt het antwoord wel te weten. De Colombiaanse oud-coureur is er zeker van dat Verstappen weggaat. Hij denkt zelfs al te weten waar de viervoudig wereldkampioen heengaat: "De voor de hand liggende volgende stap die je op een bepaald moment zult zien, is Mercedes. Daarna denk ik dat hij in die rode auto gaat rijden (Ferrari, red.). Maar dat is waarschijnlijk pas over vijf of zes jaar. Dat is wat ik denk over deze zaak."

Ronnie Peterson

Posts: 175

Dat hij antwoord geeft op zulke vragen vind ik nog niet zo vermoeiend. Vindt het vermoeiender dat bepaalde platformen hem het podium te geven door dit te verkondigen als zijnde nieuws.

  • 5
  • 16 sep 2025 - 16:58
Reacties (13)

Login om te reageren
  • Go-Maximiliaan

    Posts: 287

    Pfffffffff........beetje vermoeiend die Pablo!

    • + 1
    • 16 sep 2025 - 16:51
    • Ronnie Peterson

      Posts: 175

      Dat hij antwoord geeft op zulke vragen vind ik nog niet zo vermoeiend. Vindt het vermoeiender dat bepaalde platformen hem het podium te geven door dit te verkondigen als zijnde nieuws.

      • + 5
      • 16 sep 2025 - 16:58
    • Rogier hier

      Posts: 6.696

      Juan Pablo heeft natuurlijk helemaal gelijk! Ondanks dat Max expliciet en duidelijk heeft aangegeven gewoon bij RB te blijven en Toto duidelijk heeft gemaakt dat Max niet gaat komen en dat de focus nu ligt op het verlengen van de deal met Russel, gaat Max na dit seizoen rijden voor Mercedes. JP zegt het en die kan het weten!

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 17:28
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.362

      @Ronnie Ik leid nergens af dat dit als nieuws wordt gebracht. Toch heel duidelijk een mening? Ik zie het probleem niet.

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 18:40
  • Onsje worst

    Posts: 126

    Gaan we weer.

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 16:53
    • Larry Perkins

      Posts: 59.901

      "Van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar... en waar zijn de handjes? naar rechts, van..."

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 17:09
  • snailer

    Posts: 29.689

    Pablo en Ralf moeten maar een thekransje beginnen. Kunnen ze woke gaan bespreken en de geneugten van het leven.

    Ik mag geen Pablo zeggen en ook geen Ralf.

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 16:59
  • StevenQ

    Posts: 9.718

    Het internet staat vol met oud coureurs die uitspraken doen op goksites blijkbaar

    • + 2
    • 16 sep 2025 - 17:42
  • Pietje Bell

    Posts: 30.959

    Talking Bulls: Yuki!

    https://youtu.be/Ora3y22Cn4k

    In the newest episode of Talking Bull, Nicola is joined by a very special guest… YUKI!!! 🫶

    They discuss all things from life at the factory and his love of food (of course) to working with Gordon Ramsay and working with Max 💪

    Yuki also takes on questions from listeners and young fans, reflects on his friendships with drivers, and gives his unfiltered thoughts on racing, karaoke, hidden talents, and life beyond Formula 1 🏁

    • + 1
    • 16 sep 2025 - 18:09
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.362

    We blijven beter in 'het moment'. Max rijdt voor RBR. En morgen zien we wel... JP kan ondertussen zijn gedacht zeggen of speculeren.

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 18:36
  • Patrace

    Posts: 6.230

    Verstappen die over 5 á 6 jaar nog bij Ferrari aan een nieuw project gaat beginnen?
    Dat zie ik echt niet gebeuren. Tegen die tijd is hij, denk ik, al uit de F1 vertrokken.

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 19:20
  • oale

    Posts: 782

    Niet meer snuiven Juan

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 19:55

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

